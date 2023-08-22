Илья Массух — о цифровой трансформации: задача Запада — уничтожить бизнес в России

«Сейчас фокус сделан на использовании российских цифровых технологий, да и Стив Джобс ничего сверхъестественного не придумал, а собрал всем известные компоненты», — рассказывал глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух о курсе на технологическую независимость России на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Переход промышленности на отечественные технологии продолжает оставаться в повестке дня. Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева предложил свою технологию для ТАИФ-НК и ТАНЕКО, московский «Вектор» — локализовать производство магнитострикционных датчиков, а нижегородский производитель «Хома» — выпускать специальные клеи для автопроизводителей. Одним словом, нашим предприятиям есть из чего выбирать.



Запад хочет использовать цифровое доминирование



С новыми импортозамещающими технологиями ознакомились сегодня члены совета директоров ТНХИ-Х. На этот раз российские ученые презентовали технологии по выпуску алкилбензинов (алкилат) и полиуретановых клеев, а главным гостем стал экс-глава российского Минцифры Илья Массух, а ныне директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Обойдясь без витиеватого вступления, он прямо заявил, что Запад будет пытаться использовать свое доминирование в цифровой сфере для уничтожения бизнеса в России. Противостоять этому поможет курс на технологическую независимость.

— Мы уже столкнулись с тем, что против России используются нерыночные инструменты, и наиболее наглядно это прослеживается в «цифре», — сказал он, добавив, что удары по цифровой инфраструктуре произошли достаточно быстро: — Задача Запада — уничтожение бизнеса в России нерыночными методами. Дальше компании оказываются в невыгодном положении и прекращают существовать.

С новыми импортозамещающими технологиями ознакомились сегодня члены совета директоров ТНХИ-Х. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

224 млрд рублей — на отечественные технологии

Курс на технологическую независимость России заложен в стратегию цифровой трансформации государственных компаний («Газпром», «Роснефть», «Газпромнефть»), и фокус в ней сделан на использовании отечественных технологий, сообщил Илья Массух. «Стив Джобс ничего сверхъестественного не придумал, а собрал всем известные компоненты», — уверял он зал в том, что российские разработки вполне перспективны и не уступают западным. Необходимость перехода на отечественную «цифру» он объяснил и прагматическими целями — так безопаснее.

— Тут встает вопрос околофизической безопасности — защита от дронов. Здесь больше «цифры», чем авионики, — объяснял он, почему удается сбивать дроны.

Впрочем, процесс цифровой трансформации идет давно, в него включены компании из списка №91 Р. Это все крупнейшие российские компании с их «дочками». Но если раньше они были ориентированы на западные рынки, то теперь — на внутренних потребителей. По словам спикера, объем их инвестиций в цифровые технологии составил 224 млрд рублей. «Это приличная цифра. До этого было меньше 150 млрд, и все они выходили на западные рынки. Теперь переориентированы на Россию», — заявил Массух. Это привело к двукратному росту спроса на российское ПО. Экономический эффект по итогам 2022 года пока не очень большой, но в будущем он будет нарастать, заверил глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Массух уверял зал в том, что российские разработки вполне перспективны и не уступают западным. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

На пробу ТАИФ-НК и ТАНЕКО

Для татарстанских нефтепереработчиков ТАИФ-НК и ТАНЕКО предложили новую технологию производства высокооктановых автобензинов класса «Евро-5». Заместитель директора Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Константин Дементьев рассказал об успешном опыте замены высокотоксичного компонента — жидкой кислоты — на твердый гетерогенный катализатор, в результате чего получают алкилбензин (алкилат). Его использование повышает октановое число автомобильного бензина до 98. По словам Константина Дементьева, к технологии производства алкилбензина проявляется большой интерес в мире, так как он может стать основой экологичного топлива. Сейчас в России действует семь установок мощностью 2 млн тонн в год. Все производство основано на классических технологиях с использованием жидких кислот. Но их применение имеет недостатки. Прежде всего, нужна утилизация кислот по окончании производства. Необходим переход от использования жидких кислот к более экологичным твердым катализаторам.

Такая технология была разработана в ИНХС РАН им. Топчиева. Ее масштабировали от лабораторной установки до испытательного стенда алкилирования с объемом реактора 200 литров. Она работает на базе АО «ЭлИНП» в Электрогорске, проектная мощность — до 1 тонны бензина в сутки. По этой технологии можно производить до 250 тысяч тонн алкилбензинов на ТАНЕКО и ТАИФ-НК, предложил разработчик.

Рустам Минниханов поинтересовался у главного эксперта, насколько она может быть востребована. «Эта тема интересная и для ТАИФ-НК, и «Татнефти» этот продукт не помешает», — отметил гендиректор ТНХИ-Х Рафинат Яруллин.

«Эта тема интересная для ТАИФ-НК, — отметил Рафинат Яруллин. — И «Татнефти» этот продукт в будущем не помешает». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

По видеосвязи к дискуссии присоединился председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

— Эта технология соответствует стандарту качества К5 и выше. По этой технологии мы ожидаем масштабирование, улучшить производство бензина. Я думаю, что в течение года мы вместе проработаем и придем к окончательному решению, — сообщил он.

К ней присматриваются и в «Татнефти». «Эту установку смотрели и смотрим и пока готовы сотрудничать в рамках опытно-промышленных работ», — сообщил генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Пока импортные приборы работают, но пора начинать испытывать свои

Московская компания «Вектор» вышла с инициативой локализовать производство магнитострикционных датчиков, хотя их приборы пока не используются на предприятиях республики. «Пока приборы в республике не ставят, проходили только опытно-промышленную эксплуатацию. Общались на выставках, но конкуренция большая, не смогли пробиться», — объяснил суть инициативы финансовый директор компании Алексей Фомичев. По его словам, цена на приборы адекватная, ниже зарубежных аналогов. Наладить поставки помогла бы пилотная партия, предложил он.

— Пока импортные приборы работают, но надо начать работать с КХТИ, — предусмотрительно заметил Рафинат Яруллин.

— Сначала надо убедиться, что цена и качество подходят, тема важная и нужная, без этого нельзя, — согласился с ним Рустам Минниханов.

А главе Минцифры РТ Айрату Хайруллину поручили изучить сферы использования возможностей беспроводной передачи данных компании «Вектор».



«Сначала надо убедиться, что цена и качество подходят», — согласился с ним Рустам Минниханов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

«Впервые встали в очередь за клеем»

Затем нашли возможного российского поставщика промышленных клеев для резидентов «Алабуги» и автопроизводителей КАМАЗ и «Соллерс». С презентационной заявкой на возможное партнерство выступил заместитель гендиректора компании «Хома» Константин Ширшин. Предприятие является поставщиком бытовых клеев для сетей «Леруа Мерлен», «Петрович», но занимается собственными разработками. Годовой оборот — 10 млрд рублей.

— Сейчас наступили такие времена, когда стоят очереди из потребителей. Такого не припомню в отрасли, — заметил Ширшин.

Проблема, по его словам, упирается не в деньги, а в оборудование, без которого нельзя запустить производство. Компания расширяет ассортимент клеев для мебели класса Д4, ведет работу с СИБУРом и сотрудничает с КФУ в области химии. Особый акцент — на производстве клеев для изотермических фургонов. Экспертное заключение прозвучало как «Надо!». «Клеев в республике нет, клеи нужны для «Алабуги», для КАМАЗа и «Соллерса», — заключил Рафинат Яруллин.

