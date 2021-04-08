АО «ТАИФ» по итогам 2020 года снизило долговую нагрузку на 5 млрд рублей

Головная компания Группы ТАИФ представила годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2020 года

Фото: Роман Хасаев

Глобальный экономический кризис, усугубленный охватившей весь мир эпидемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, карантинные меры, принимаемые руководством практически всех государств, вынужденная самоизоляция и приостановка производств, в том числе в России, снижение потребления и, как следствие, производства — все это привело к достаточно резкому падению экономики. Компании и целые государства, подводя итоги 2020 года, вынуждены констатировать: потери исчисляются триллионами долларов. С какими финансовыми результатами завершила год головная компания Группы ТАИФ — в материале «Реального времени».

Выручка составила 104 млрд рублей

Согласно бухгалтерской отчетности по РСБУ АО «ТАИФ», размещенной на государственном информационном ресурсе, в пандемийный год выручка компании сократилась на 35%, или на 56 млрд рублей, и составила по итогам 2020 года 104 млрд (против 160 млрд в 2019 году).

Активы уменьшились на 2,9 млрд рублей, при этом объем заемных средств сократился на 5 млрд

По итогам 2019 года активы составляли почти 100,2 млрд рублей, по итогам 2020-го они уменьшились до 97,3 млрд рублей. Основная их часть (80%) — финансовые вложения. АО «ТАИФ» снизило задолженность по заемным средствам на сумму 5 млрд рублей. Их доля в структуре баланса уменьшилась с прежних 12% до 7,4%.

Арсений Фавстрицкий