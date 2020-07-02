Не прекращая движение: ТАИФ подвел итоги 2019 года

Сальдированный доход Группы ТАИФ в 2019 году составил 876,6 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

В минувшем году, несмотря на сложную экономическую обстановку в стране и мире, Группа ТАИФ не только не допустила резкого снижения объемов производств, но и продолжила укреплять свои позиции. Сальдированный доход составил 876,6 млрд рублей. В бюджеты всех уровней выплачено налогов и сборов 55,6 млрд рублей, в том числе 15,6 млрд рублей — в консолидированный бюджет Татарстана. О производственных и финансово-экономических результатах Группы ТАИФ, а также о важных событиях в жизни Группы в 2019 году читайте в подробном обзоре «Реального времени».

Доля ТАИФ в сальдированном финансовом результате Татарстана — 31%

«В непростых экономических условиях, объективно оценив обстановку и предприняв все необходимые превентивные меры, Группа ТАИФ в 2019 году сохранила темпы развития и объемы производства, продолжила свое поступательное развитие, полностью выполнила все взятые на себя социальные и иные обязательства, и в первую очередь — по уплате налогов и сборов в бюджет. Полученные результаты являются очередным подтверждением устойчивости и надежности бизнес-модели Группы ТАИФ, усиленной запасом прочности, накопленным за почти 30-летнюю историю», — оценил итоги работы Группы в интервью «Реальному времени» генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Общий объем отгруженных товаров и предоставленных услуг в Республике Татарстан по итогам 2019 года составил в денежном эквиваленте 2 877 млрд рублей, из которых на долю Группы ТАИФ приходится 19%, или 539,4 млрд рублей. В сальдированном финансовом результате Татарстана доля ТАИФа без малого треть — 31%. Показатель EBITDA по отношению к 2018 году Группа ТАИФ нарастила на 22 млрд — до 166 млрд рублей.

— При плохой конъюнктуре на рынке предприятия нефтехимической отрасли вынуждены снижать производство, стараются сокращать расходы так, чтобы не страдали инвестпрограммы, зарплаты сотрудников. Наши компании действовали достаточно оптимально в столь непростое время, при такой конъюнктуре. Например, у ТАИФа рост EBITDA (прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налога на прибыль и амортизации) говорит об очень хорошей динамике — это ключевой показатель, с точки зрения производства — более показательный индикатор, чем выручка и чистая прибыль. Он говорит о качестве управления, что это достаточно эффективная компания, — высказался в интервью журналисту интернет-газеты «Реальное время», руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Александр Разуваев: «У ТАИФа рост EBITDA говорит об очень хорошей динамике — это более показательный индикатор, чем выручка и чистая прибыль». Фото: с сайта i.ytimg

— Прошлый год был достаточно непростым для нефтехимической отрасли. Из позитива можно отметить разве, что цены на нефть были низкими и достаточно стабильными, в том числе благодаря тому, что состоялись знаменательные переговоры ОПЕК+. К сожалению, можно констатировать, что наши международные проекты под санкциями двигаются не столь хорошо, и прошлый год это показал — «Северный поток — 2» застопорился. Тем не менее ряд компаний завершили год с хорошими результатами. EBITDA — один из важнейших экономических показателей, который показывает возрастающую рентабельность. Поэтому, если у ТАИФа он вырос, можно говорить, что компания успешно развивается, растет финансовая отдача инвестиций в отрасль, — поделился своим мнением с журналистом «Реального времени» доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Иван Капитонов.

Иван Капитонов: «У ТАИФа показатель EBITDA вырос, что говорит о том, что компания успешно развивается, растет финансовая отдача инвестиций в отрасль». Фото: с сайта cdn2.img.sputnik

«За всеми успехами и достижениями Группы ТАИФ стоит огромный вклад нашего трудового коллектива. Благодаря слаженной работе высокопрофессиональной команды, ее добросовестному отношению к своему делу, максимальной самоотдаче и нацеленности на положительный результат Группа ТАИФ ежегодно подтверждает статус одного из крупнейших и динамично развивающихся промышленно-инвестиционных холдингов как Республики Татарстан, так и Российской Федерации», — отметил в разговоре с журналистом «Реального времени» Руслан Шигабутдинов.

Вклад в развитие страны — налоговые платежи, социальные расходы, охрана окружающей среды и промышленная безопасность, а также инвестиции в развитие производственных мощностей Группы в минувшем году составили почти 157 млрд рублей.

Руслан Шигабутдинов: «За всеми успехами и достижениями Группы ТАИФ стоит огромный вклад нашего трудового коллектива». Фото: Романа Хасаева

Доля инвестиций Группы ТАИФ в основные фонды по Республике Татарстан — 15%

Группа ТАИФ планомерно и последовательно продолжает работу по реализации проектов, предусмотренных Стратегической программой развития Группы ТАИФ до 2030 года. В нее включены более 30 инвестпроектов в области нефтегазопереработки, химии, нефтехимии и энергетики — строительство, реконструкция и модернизация производственных мощностей компаний Группы. В минувшем году в решение этих задач было вложено 53,3 млрд рублей, что составляет 15% от всего объема инвестиций в основные фонды по Республике Татарстан.

Всего же за период с 1995 по 2019 год Группа ТАИФ уже вложила (включая инвестиции в ценные бумаги) в собственное развитие и расширение производственных возможностей, входящих в нее компаний свыше 788,1 млрд рублей (20,3 млрд долларов США).

41% российского этилена производится Группой ТАИФ

Реализация Стратегической программы развития Группы ТАИФ направлена не только на обеспечение потребности российского рынка в высококачественной нефтехимической продукции, но и на укрепление позиций Татарстана и России как экспортеров товаров мирового уровня качества.

На долю компаний Группы ТАИФ приходится по итогам 2019 года 41% российского этилена, 41% или 1,5 млн тонн от общего объема производимых в России пластиков, 68% или 678,3 тыс. тонн синтетических каучуков. В общем объеме отгруженных товаров сферы нефтепереработки, нефтехимии и энергетики по Республике Татарстан, на Группу ТАИФ в 2019 году приходится 44%.

География поставок охватывает 57 стран мира. При этом доля экспортных поставок в общем финансовом результате по итогам 2019 года составляет всего 28%. Основная часть производимой продукции и услуг реализованы на отечественных рынках.

С 2020 по 2030 годы общий объем инвестиций в развитие Группы, согласно Стратегической программе развития, должен составить порядка 1,5 трлн рублей. Масштабная модернизация позволит увеличить производственные мощности предприятий Группы в области химии и нефтехимии в стоимостном выражении в сравнении с уровнем 2020 года в 2,1 раза, а объем переработки основного углеводородного сырья в стоимостном выражении достигнет 774,6 млрд рублей, при этом доля покупного сырья в общей структуре будет равняться лишь 31,5% за счет удлинения и повышения эффективности цепочки дальнейшего передела.

КГПТО — курс на ввод в эксплуатацию

В 2020 году Группа ТАИФ планирует ввести в промышленную эксплуатацию уникальный комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Суммарные инвестиции в создание объектов КГПТО и модернизацию производств, обеспечивающих его функционирование, по состоянию на конец 2019 года составили более 110 млрд рублей.

Продолжающиеся пусконаладочные работы и испытания установки VCC подтвердили: проектные параметры КГПТО — достижимы. Фото: Романа Хасаева

Основным сырьем для комплекса являются гудрон и вакуумный газойль. Проектная мощность — до 3,7 млн тонн в год. Продолжающиеся пусконаладочные работы на комплексе и результаты испытаний подтвердили: проектные параметры установки VCC — достижимы.

Уровень загрузки первичных производственных мощностей АО «ТАИФ-НК» по переработке нефтегазового сырья в минувшем году составил 99,8%. Компания улучшила собственные показатели 2018 года и значительно опережает среднероссийские показатели по уровню загрузки первичных производственных мощностей НПЗ, которые составляют 88,6%.

На фоне постоянного падения качества и колебаний стоимости приобретаемой нефти, АО «ТАИФ-НК», внедряя современные технологии, наращивает глубину и объемы переработки сырья. В 2019 году АО «ТАИФ-НК» переработано 8,3 млн тонн нефти и газового конденсата, с ростом объема переработки газового конденсата к уровню прошлого года на 4,9%. Произведено 8,2 млн тонн товарной продукции, в том числе 5,2 млн тонн светлых нефтепродуктов — дизельного топлива, прямогонного бензина, автомобильного бензина, авиакеросина и керосина технического, сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также 3 млн тонн темных нефтепродуктов. Весь произведенный АО «ТАИФ-НК» прямогонный бензин, а это 1,6 млн тонн, а так же СУГ, были направлены в ПАО «Нижнекамскнефтехим» для дальнейшей переработки в нефтехимическую продукцию.

Выручка-нетто в 2019 году составила 207 млрд рублей, что на 9,2% меньше, чем результат, достигнутый годом ранее. Причины снижения выручки — падение биржевых котировок по основным видам продукции нефтепереработки.

9 июня 2020 года правительством Российской Федерации утверждена новая Энергетическая стратегия страны на период до 2035 года. Согласно документу, федеральные власти обещают господдержку, в том числе налоговую, строительства новых установок вторичной переработки, обеспечивающих выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

К 2035 году по РФ, в рамках завершения программы модернизации НПЗ, планируется ввод более чем 50 установок вторичной переработки нефти, что позволит увеличить совокупный выход светлых нефтепродуктов на отечественных НПЗ до 70% (с нынешних 62%).

Стратегия развития Группы ТАИФ, в рамках которой уже реализуется масштабный уникальный для мировой крупнотоннажной нефтепереработки проект по строительству КГПТО, основанного на технологии Veba Combi Cracking (VCC), перекликается с задачами Энергетической стратегии РФ, направленной на совершенствование технологий глубокой переработки «тяжелой» нефти и нефтяных остатков. После ввода в эксплуатацию, КГПТО позволит достигнуть максимальной глубины переработки гудрона и вакуумного газойля максимально 98,6% с доведением отбора высококачественных светлых нефтепродуктов до 98,2%.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез»: 3,4 млн тонн товарной продукции по итогам года

Группа ТАИФ — крупнейший производитель полимеров в России, на долю которого приходится 47% от всего объема в стране. В условиях постоянно возрастающей конкуренции, роста цен на сырье и снижения стоимости продукции нефтегазохимии, компании Группы ТАИФ продолжают развиваться и укреплять свои позиции одного из ведущих участников внутрироссийского и мирового рынков.

В минувшем году ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и их дочерними компаниями произведено 3,4 млн тонн товарной продукции. В том числе 1 227 тыс. тонн этилена, 1 539 тыс. тонн пластиков, 678 тыс. тонн синтетических каучуков. Загрузка мощностей по производству этилена составляет 98%, по производству полимеров — 95%. Доля полимеров в общей структуре реализуемой продукции с вводом новых мощностей и модернизацией существующих производств стабильно растет. По отношению к 1995 году продажи полимеров увеличились в 100 раз, составив в настоящее время 78% от общего прироста выручки. На мономеры приходится лишь оставшиеся 22% от этого объема.

На предприятиях Группы ТАИФ последовательно и планомерно ведется работа по освоению новых видов нефтехимической продукции. На сегодняшний день ассортимент представлен 587 наименованиями, полностью отвечающими высоким мировым стандартам качества и востребованными глобальным рынком. Для сравнения: в 1995 году на мощностях, сегодня входящих в Группу, производились лишь 211 марок продукции, из которых 116 к настоящему времени уже устарели и были выведены из производственной цепочки.

Остальные 95 видов продукции востребованы на рынках и продолжают производиться, но уже с улучшенными показателями качества, достигающимися применением новых технологий на усовершенствованном оборудовании.

Благодаря последовательной и планомерной работе по освоению новых видов нефтехимической продукции, отвечающих высоким требованиям к современным материалам, на предприятиях Группы ТАИФ с 1995 года введены в эксплуатацию мощности и освоен выпуск 492 новых видов продукции, востребованных как на внутреннем, так и на мировом рынках. К примеру, в 2019 году ПАО «Казаньоргсинтез» начал промышленный выпуск металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПНП или LLDPE), став единственным производителем металлоценового полиэтилена в России.

По итогам года сальдированная выручка ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних компаний составила 189 млрд рублей, EBITDA — 37,3 млрд рублей. У ПАО «Казаньоргсинтез» — 72,5 млрд рублей и 18 млрд рублей соответственно. 63% всей выручки нефтехимических производств ТАИФа принесла реализация продукции на внутрироссийском рынке. Годовой результат несколько ниже, чем в предыдущем отчетном периоде, что в первую очередь связано с падением цен мировых цен на продукцию нефтехимии.

В приоритете у ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», как и в целом у Группы ТАИФ, дальнейшее укрепление позиций на глобальных рынках, повышение экономической эффективности и уровня экологической безопасности действующих и строящихся производств.

До 2030 года в развитие и модернизацию производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» Группой ТАИФ планируется инвестировать 730 млрд рублей. В результате реализации запланированных проектов, объемы выработки полимерной продукции НКНХ вырастут до 3 млн тонн в год, годовая выручка составит порядка 347 млрд рублей, а EBITDA — 114 млрд рублей.

До 2030 года в развитие и модернизацию производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» Группой ТАИФ планируется инвестировать 730 млрд руб. Фото: Романа Хасаева

В планах НКНХ довести производство этилена в перспективе до 1,8 млн тонн в год за счет реализуемого проекта по строительству этиленового комплекса, общей мощностью 1,2 млн тонн этилена в год. В настоящее время продолжаются работы по строительству первой очереди комплекса — ЭП-600: ведутся инженерно-изыскательные работы, выполняется проектирование, размещаются заказы на изготовление и доставку основного технологического оборудования, начаты работы на самой строительной площадке. Так, в конце июня 2020 года была установлена колонна первичного фракционирования DA013-01. Высотой 78 метров, диаметром 8 метров и весом 640 тонн, она по воде прибыла в Нижнекамск из Южной Кореи. В ближайшее время на строительную площадку ЭП-600 будут доставлены еще 17 единиц крупногабаритного оборудования, а за навигационный сезон 2020 — 264 единицы.

22 июня 2020 года на Нижнекамскнефтехиме была установлена колонна первичного фракционирования DA013-01. Фото: Рината Назметдинова

— Это продолжение развития нашего предприятия, увеличение выпуска товарной продукции, отчислений в республиканский бюджет. Со всех сторон этот проект является экономически и социально выгодным для всей республики и России в целом. У нас рассматривается рост уже ранее выпускаемой продукции, такой как полиэтилен, полипропилен, также рассматривается выпуск новых видов продукции, — рассказал журналисту «Реального времени» о будущем заводе прибывший на строительную площадку генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Айрат Сафин: «ЭП-600 — проект, который является экономически и социально выгодным для всей республики и России в целом». Фото: Рината Назметдинова

Наряду с этиленом объемом 600 тыс. тонн в год здесь будут выпускать пропилен — 270 тыс. тонн в год, бензол — 248 тыс. тонн в год, бутадиен — 89 тыс. тонн в год, которые станут сырьем для выпуска полимерной продукции (каучуки, пластики).

Важная составляющая новой Энергетической стратегии РФ в том, что государство делает акцент на кластерном подходе к формированию центров по глубокой переработке углеводородов с производственным ядром в виде крупных пиролизных мощностей (от 0,6 до 1 млн тонн по этилену и более) и последующим производством пластмасс, каучуков и продуктов органического синтеза, их переработки в полуфабрикаты и конечные изделия для потребительского рынка. Такой концепции на всем протяжении своей деятельности придерживается Группа ТАИФ, создавая и совершенствуя замкнутую производственную цепочку глубокого передела от сырья — до конечного продукта. Причем год от года растут и объемы производства и перечень выпускаемой продукции. Наглядный пример — синтетические каучуки.

Ежегодное производство синтетических каучуков к 2030 году, по планам должно превысить 800 тыс. тонн (для сравнения, по итогам 2019 года, НКНХ произведено 678,3 тыс. тонн каучука, а в целом по России — 996,6 тыс. тонн). Кроме того, продолжается работа над диверсификацией линейки выпускаемых наименований продукции. Так, в минувшем году завершены работы по реконструкции производства изопрена с наращением мощности до 333 тыс. тонн в год.

Метанол — сырье для формальдегида в цепочке производства синтетического каучука: метанол — формальдегид — изопрен — синтетический каучук. В январе 2019 года между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и датской компанией Haldor Topsoe, был заключен контракт на предоставление лицензии и инжиниринговых услуг по проекту строительства производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. Разработкой проектной и рабочей документации занимается российский институт ОАО «НИИК». В октябре — проведены общественные слушания, на котором проект был поддержан.

В январе 2019 года между руководством АО «ТАИФ» и руководством, датской компанией Haldor Topsoe (делегацию из Дании возглавлял президент компании Бьерне Стеффен Клаусен) заключен контракт по проекту строительства производства метанола. Фото: Ринат Назметдинов

Реализуется проект строительства нового производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тыс. тонн в год. Функционализированный ДССК — основа создания экологически чистых, так называемых «зеленых шин», способных существенно повысить безопасность автомобилистов и их пассажиров за счет лучшего сцепления с мокрой дорогой и снизить уровень воздействия транспорта на окружающую среду.

В апреле минувшего года в эксплуатацию введена установка экстракции бензола. Мощность производства бензола доведена до 265 тыс. тонн в год, что позволило НКНХ полностью отказаться от приобретения этого сырья на стороне и существенно повышает конкурентоспособность полистирола, производимого Группой ТАИФ.

Установка экстракции бензола позволит повысить эффективность переработки имеющихся сырьевых ресурсов и за счет этого отказаться от закупки бензола на стороне. Фото: Романа Хасаева

545 млрд рублей Группа ТАИФ намерена до 2030 года инвестировать в развитие производств ПАО «Казаньоргсинтез», где реализуются два блока инвестиционных проектов: первый призван повысить эффективность действующих производств за счет внедрения технических и технологических усовершенствований в производственные процессы. Второй должен увеличить мощности производства товарной продукции благодаря созданию новых производств и реконструкции действующих.

Так, в рамках первого блока ведется модернизация под возможность переработки пропанового сырья заводом этилена с последующим доведением объемов производства завода до 1,8 млн. тонн этилена в год. Кроме того, ведется реконструкция производства изопропилбензола для обеспечения возможности использования в производственном процессе завода бисфенола А — нового катализатора. Это позволит повысить эффективность использования сырья и энергоресурсов.

545 млрд рублей будет вложено Группой ТАИФ до 2030 года в развитие производств ПАО «Казаньоргсинтез». Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

В рамках второго блока планируется завершить реконструкцию реакторного блока завода ПППНД что позволит увеличить мощность производства полиэтилена низкого давления (ПЭВП) различных марок реактором «В» до 220–256 тыс. т. в год и нарастить совокупную мощность производства ПЭНД до 660–720 тыс. т. в год. Кроме того, планируется построить автоклавную установку сэвиленов и ПВД мощностью в 100 тыс. тонн в год. Кроме того, запланирована модернизация завода поликарбонатов, благодаря которой объем производства вырастет на 30 тыс. тонн в год, а общий объем составит 100 тыс. тонн в год.

— Внедрение новых технологий, новых совместных производств позволит сохранить и расширить свои позиции на рынке. Программа стратегического развития, которая была принята советом директоров, находится на стадии реализации. На сегодняшний день из десяти инвестиционных проектов три уже завершены. В текущем году планируется завершить еще два. Это проекты модернизации завода этилена и производства поликарбонатов с наращением мощности до 100 тысяч тонн в год, — в присутствии руководства АО «ТАИФ» рассказал президенту Татарстана во время визита Рустама Минниханова на предприятие в мае 2020 года генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

О ходе реализации Стратегии развития ПАО «Казаньоргсинтез» в мае 2020 года президенту Татарстана, в присутствии руководства АО «ТАИФ», рассказал генеральный директор предприятия Фарид Минигулов. Фото: tatarstan.ru

В результате к 2030 году ежегодные объемы производства полимерной продукции на КОСе будут доведены до 2,3 млн тонн.

Доходы от продажи продукции компаний Группы ТАИФ в области энергетики достигли 56,8 млрд рублей

Энергетика — важнейшая составляющая производственных процессов Группы компаний ТАИФ. Деятельность Группы в области энергетики представлена АО «ТГК-16», в состав которого входят Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), Казанская ТЭЦ-3 и его дочерняя энергосбытовая компания ООО «ПЭСТ» (приобретение и продажа электроэнергии и мощности, оказание услуг по передаче тепловой энергии и транспортировке горячей воды), а также ООО «ГТК» (транспортировка природного газа предприятиям Нижнекамского промузла).

С момента приобретения и включения в состав Группы генерирующие мощности были серьезно модернизированы, что повысило качество их работы. Существенно возросли объемы выработки тепловой и электрической энергии.

В минувшем году доходы от продажи продукции компаний Группы ТАИФ в области энергетики достигли 56,8 млрд рублей, из которых 60% приходится на реализацию электрической энергии. Это на 8,4 млрд рублей больше, чем за год до этого.

Вся производимая АО «ТГК-16» тепловая энергия реализуется промышленным потребителям и теплоснабжающим организациям. География реализации электрической энергии — это первая ценовая зона оптового рынка. Она объединяет электростанции Центрального, Южного, Северо-Западного, Уральского, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов.

Основные потребители тепловой энергии в столице Татарстана — ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Татэнерго», ООО «Казань-Спецэнергомонтаж», ООО «КЗССМ», ООО ТК «Майский», ООО «Казанский завод ЖБИ», ЖК «Салават купере». В Нижнекамске тепловая энергия отпускается ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК», ООО «Энергошинсервис», АО ТЭФ «Каматранссервис», ООО «КамЭнергоРемонт» и другим промышленным компаниям.

Компании Группы ТАИФ в области энергетики, продолжают поступательное развитие. Суммарные инвестиции в основные фонды трех компаний составили 4,5 млрд рублей. В отчетном году АО «ТГК-16» завершила техническое перевооружение второго цеха химической водоподготовки на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), благодаря чему удалось снизить ресурсоемкость технологии и значительно повысить ее экологичность.

В марте прошлого года на Казанской ТЭЦ-3 были введены в эксплуатацию очистные сооружения ливнево-талого и промышленного стока.

— Новая система позволяет более эффективно очищать сточные воды предприятия от взвесей и нефтепродуктов. Общие затраты компании составили 165 млн рублей. В результате на Казанской ТЭЦ-3 появились сразу две системы очистки, первая из которых связана с очисткой загрязненных нефтепродуктами сточных вод, а вторая — с очисткой ливнево-талых и промышленных стоков, — рассказал журналисту «Реального времени» генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

В июле завершена реконструкция речных водоводов на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

В 2019 году ООО «ГТК» велась активная фаза строительства объекта «Газопровод высокого давления от ГРС №2 г. Елабуга (Центральная) до ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК». Он уже введен в эксплуатацию. Новый газопровод позволит обеспечить надежное газоснабжение предприятий Нижнекамского промышленного узла от двух независимых магистральных газопроводов. Это в том числе позволит исключить сжигание резервного топлива (мазута) на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в случае ограничений в системе газоснабжения, а также обеспечит поставку необходимых дополнительных объемов до 5 млрд м3 для обеспечения природным газом новых проектов развития нижнекамской промышленной зоны, в том числе предприятий Группы ТАИФ.

В планах АО «ТГК-16» на период до 2030 года — модернизация основного энергетического оборудования действующих станций по программе ДПМ-2. В программу включены четыре паровые турбины — три на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и одна на Казанской ТЭЦ-3.

— По условиям участия в программе модернизации электростанций для обновления паросилового оборудования используется продукция только отечественного производителя. В настоящее время мы рассматриваем предложения на поставку комплектов турбинного оборудования нескольких российских заводов-изготовителей, — в интервью «Реальному времени» поделился генеральный директор АО «ТГК-16».

В планах АО «ТГК-16» на период до 2030 года — модернизация основного энергетического оборудования действующих станций. Фото: АО «ТГК-16»

Согласно результатам анализа Центра аналитических исследований, по итогам 2019 года «ТГК-16» удостоена почетного статуса «Лучшее предприятие отрасли 2019». Звание присуждается за весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, приоритетность в отрасли, а также высокие результаты в рамках своего сегмента. Статус подтверждает «надежность компании, приоритетность услуг предприятия среди конкурентов и престижность работодателя». По итогам отбора ТГК-16 также вошла в Рейтинг надежных партнеров.

Не стоят на месте в своем развитии в области энергетики и промышленные предприятия Группы ТАИФ — ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез».

Так, в соответствии с заключенным в Мюнхене в декабре 2017 года контрактом на строительство электростанции мощностью 495 МВт на условиях «под ключ» между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ООО «Сименс» (Siemens AG) выполняется монтаж и обвязка основного и вспомогательного оборудования станции. В 2020 году на площадке строительства электростанции Siemens AG приступит к началу проведения пусконаладочных работ.

На ПАО «Казаньоргсинтез» также ведутся работы по подписанному в октябре 2019 года с ООО «Сименс» (Siemens AG) контракту по строительству новой электростанции электрической мощностью 250 МВт.

— Строительство парогазовой установки означает не только создание собственных энергетических мощностей для дальнейшего развития предприятия. Проект позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, — рассказал журналистам сразу после церемонии подписания Руслан Шигабутдинов, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Руслан Шигабутдинов о строительстве ПГУ-ТЭС: «Проект позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду». Фото: Романа Хасаева

Сеть автозаправочных станций ТАИФ-НК АЗС: выручка по итогам года — около 18 млрд рублей

Сеть автозаправочных станций ТАИФ-НК АЗС — одна из крупнейших в республике Татарстан. Она насчитывает 216 АЗС в самом Татарстане и 17 за пределами республики (в Самарской, Кировской, Ульяновской областях, а также Удмуртской и Чувашской республиках).

В целях повышения узнаваемости бренда ТАИФ-НК-АЗС, создания максимально комфортных условий для потребителей и повышения финансово-экономических результатов деятельности компании, в 2019-м году начата комплексная и детальная практическая проработка модернизации и ребрендинга АЗС. Разработан и согласован в Управлении архитектуры и градостроительства г. Казани новый фирменный стиль автозаправочных станций, отвечающий современным тенденциям архитектуры и дизайна. В минувшем году уже открыли свои двери 5 полностью модернизированных, оформленных в новом стиле, современных АЗС с полноформатными магазинами и кафе. Еще на 19 станциях проведены работы по внешнему оформлению станций в фирменном стиле. В планах на 2020-й год провести работы по приведению АЗС в соответствие с новым фирменным стилем — еще на 32 станциях компании.

Сеть АЗС Группы ТАИФ сохранила устойчивое положение на рынке в 2019 году, обеспечив выручку в размере 17,9 млрд руб. Фото: Максима Платонова

Конкурентным преимуществом сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» является то, что на станциях реализуется только высококачественное топливо собственного производства Группы ТАИФ, с доставкой непосредственно с завода-изготовителя. В 2019 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» освоено производство пропанбутана автомобильного. В настоящее время основная часть газомоторного топлива, поступающего на АГЗС «ТАИФ-НК АЗС» поставляется именно с НКНХ. Благодаря высокому качеству бензинов, дизельного и газомоторного топлив, производимых и реализуемых компаниями Группы ТАИФ, постоянной работе над повышением узнаваемости бренда и качества обслуживания посетителей, сеть АЗС Группы ТАИФ сохранила устойчивое положение на рынке в 2019 году, заработав 17,9 млрд рублей.

В сумму общей выручки входят также 198 млн рублей от продажи сопутствующих товаров и оказания услуг через магазины и кафе при АЗС. Успешность этого направления привела к тому, что только в 2019 году число обновленных магазинов при заправочных станциях сети было увеличено с прежних 47 до 60, а в наступившем, 2020-м планируется открыть еще девять полноформатных магазинов и кафе. Для держателей карт банков-партнеров — «Аверс», «Тинькофф», а также пользователей популярных приложений «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Такси» запущены новые маркетинговые продукты.

УК ТАИФ

В феврале 2019 года в целях максимального повышения эффективности работы головной компании ТАИФ с предприятиями, осуществляющими свою деятельность в области нефтепереработки, нефтехимии и энергетики, согласно решению акционеров АО «ТАИФ» было завершено выделение АО «УК «ТАИФ».

В его структуру перешла часть предприятий АО «ТАИФ», не связанных с основными производственными активами: в строительстве и производстве строительных материалов, информационных, комплексных и прочих услугах, производстве биопластиков и смазочных материалов. Общая стоимость активов АО «УК «ТАИФ» на конец 2019 года составила почти 24,5 млрд рублей.

В сфере строительства и производства строительных материалов, где УК «ТАИФ» представлена тремя компаниями: ООО «КЗССМ», ООО «ТАИФ-СТ» и ООО «Керамика-Синтез», Управляющей компанией ТАИФ планируется поэтапная модернизация действующего оборудования и обновление автотранспортного парка. В перспективе — освоение новых видов производств и услуг. По итогам 2019 года выручка от производственной деятельности ООО «ТАИФ-СТ», ключевого предприятия строительной отрасли УК «ТАИФ», составила 2 972 млн рублей. Качество и оптимальные цены выпускаемой продукции делают ее востребованной на рынке строительных материалов Республики Татарстан. ООО «КЗССМ» в 2019 году произведено 71,8 млн штук условного кирпича, ООО «Керамика-Синтез» — 21,3 млн штук условного камня керамического пустотелого.

Чистая прибыль УК «ТАИФ» по итогам первого года самостоятельной работы составила 720 млн рублей, сумма налоговых платежей и сборов — 62 млн рублей, из которых 55 млн — в консолидированный бюджет Республики Татарстан.

Ведутся работы по повышению эффективности деятельности авиакомпании «Тулпар Эйр», ООО «Карсар», ООО «Дом Кекина».

50,3 млрд рублей — на финансирование социально значимых направлений

Сумму, соизмеримую с инвестициями в основной капитал части российских регионов, в 2019 году Группа ТАИФ направила на развитие и поддержку системы здравоохранения, на образование и повышение квалификации, решение жилищных вопросов работников Группы и реализацию строительных программ, на поддержку культуры и религии, ветеранов и инвалидов, детского развития, проведение общественно значимых мероприятий, поддержку профессионального и любительского спорта и т. д. Неслучайно Группа ТАИФ в целом и входящие в нее компании вошли в тройку лидеров в рейтинге лояльности жителей Татарстана к социально-значимым промышленным предприятиям республики. Анализ в конце прошлого года провело исследовательское агентство «ПромРейтинг». Общая сумма, направленная за все годы деятельности Группы ТАИФ на социальные расходы, не связанные с производственной деятельностью, превысила 270 млрд рублей, из которых более 186 млрд — на безвозмездной основе.

Для обеспечения социальных прав и гарантий своих работников в Группе компаний делается все необходимое. Достойная оплата и лучшие условия труда прописываются в коллективных договорах. К слову, по итогам минувшего года коллективные договоры ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» были признаны лучшими в отраслевом конкурсе. Татреском Росхимпрофсоюза выделил их среди 16 других производств химической отрасли республики.

При поддержке Группы ТАИФ завершен капитальный ремонт и оснащение современным медицинским оборудованием Нижнекамской поликлиники №1. Сумма, выделенная Группой на эти цели, — 123 млн рублей. А ПАО «Нижнекамскнефтехим» еще и приобрело два специальных автомобиля скорой медицинской помощи и два автомобиля для выезда бригад фельдшеров и врачей поликлиники на дом.

Еще 113 млн рублей было выделено Группой ТАИФ на создание и оснащение на базе центральной районной больницы Нижнекамска ожогового блока, оборудованного по последнему слову медицинской техники.

Группа ТАИФ выступила спонсором создания в Нижнекамске современного ожогового центра. Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В минувшем году Группа ТАИФ продолжила финансирование строительства гостиничного комплекса «Кул Гали» в древнем Болгаре и восстановление собора Казанской иконы Божией Матери.

Огромное внимание уделяется также вопросам охраны окружающей среды. Все крупные промышленные компании Группы ТАИФ внедрили у себя систему менеджмента качества в области охраны окружающей среды, а также приняли и последовательно реализуют собственные программы и природоохранные мероприятия, общая стоимость которых в 2019 году составила 8,9 млрд рублей. Неслучайно компании Группы ТАИФ на протяжении уже долгих лет становятся лауреатами и победителями республиканского конкурса «Эколидер».

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в минувшем году реализовало 33 природоохранных мероприятия. В их числе — получение разрешения на установление «санитарно-защитной зоны» для производств НКНХ. Завершены работы по второму этапу реконструкции биологических очистных сооружений, принимающих стоки не только промышленной площадки, но и самого Нижнекамска.

В 2019 году завершены работы по второму этапу реконструкции биоочистных сооружений НКНХ. Фото: tatarstan.ru

ПАО «Казаньоргсинтез» реализовало комплекс из 36 природоохранных мероприятий и вошло в тройку лучших предприятий России по снижению выбросов парниковых газов. АО «ТАИФ-НК», как и другие компании Группы ТАИФ, внедряющее современные очистные технологии и имеющее уровень выбросов существенно ниже определенных действующим законодательством России и Татарстана в области природоохранной деятельности, по итогам года еще на 11,5% уменьшило выбросы в атмосферный воздух и на 11,6% — сброс сточных вод. Значительно удалось снизить уровень выбросов оксида азота АО «ТГК-16».

Один из наиболее ярких примеров реализации масштабных экологических проектов, в масштабах России — восстановление системы озер и лесопарка «Лебяжье», что под Казанью. АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез», используя передовые технологии, собственные материалы и разработки, смогли очистить, углубить и вновь наполнить водой умирающие озера. В 2019 и начале 2020 года продолжились работы по благоустройству прилегающей к озерам территории.

Один из наиболее ярких примеров реализации масштабных экологических проектов Группой ТАИФ — восстановление системы озер «Лебяжье». Фото: president.tatarstan.ru

Прошлой осенью парк «Лебяжье» признали одним из лучших в номинации Eurasian Park Awards престижнейшей международной премии International Large Urban Parks Awards.

Миллиарды рублей вкладываются в поддержку любительского и профессионального спорта. В декабре 2019 года в Москве состоялась церемония подписания меморандума между АО «ТАИФ» и Российским футбольным союзом. РФС и Группа ТАИФ будут вместе заниматься поддержкой и популяризацией российского футбола в Республике Татарстан, а также развитием детско-юношеского спорта.

Подписи под меморандумом об объединении усилий АО «ТАИФ» и РФС о поддержке и популяризации российского футбола поставили советник генерального директора АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов и председатель РФС Александр Дюков. Фото: Романа Хасаева

Спортивный клуб водных видов спорта «Синтез», получил звание «Проект года» в рамках премии «Спортсмен года — 2019» Минспорта Татарстана.

В июне текущего года Олимпийский комитет России получил 30 тыс. медицинских масок от ПАО «Нижнекамскнефтехим». Церемонию передачи в связи со сложной эпидемиологической обстановкой пришлось провести дистанционно, в режиме видеоконференц-связи.

— Благодаря помощи «Нижнекамскнефтехима» наши спортсмены могут начать тренировки. Олимпийский комитет России имеет возможность вернуться к работе. Эти 30 тыс. масок подарят спортсменам, которые посещают ОКР в рамках взаимодействия со своими руководителями, с нашими спортивными федерациями, — сказал ведущий церемонии — спортивный комментатор и телеведущий Константин Выборнов.

К слову, с начала пандемии компания, входящая в Группу ТАИФ уже безвозмездно передала более 200 тыс. защитных масок медицинским, социальным, общественным и спортивным организациям и учреждениям, спортивным школам и детским лагерям.

— Во всем мире сейчас борются с пандемией коронавирусной инфекции. Наша компания, которая специализируется на выпуске более 120 видов нефтехимической продукции, а основные из них — это синтетические каучуки и пластики, вносит свой посильный вклад в предотвращение распространения коронавируса, — отметил в ходе церемонии советник генерального директора АО «ТАИФ», заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов.

В текущем году Группа ТАИФ встретит 30-летие. На всем протяжении своей деятельности, несмотря на периодические осложнения политической и экономической обстановки в мире, Группа ценой неимоверных усилий, на пределе возможностей продолжает следовать принятой Стратегии развития: строить новые и модернизировать действующие производства. Заводами и технологическими линиями осваиваются новые, ранее не производившиеся, но крайне необходимые России виды продукции, наращиваются объемы выпуска. День за днем, год из года Группа ТАИФ демонстрирует эффективность управления, оперативность и продуманность принимаемых инвестиционных решений, и готовность всего коллектива к еще более высоким достижениям.