Издана первая часть книги о строительных проектах ГК ТАИФ

Насколько масштабен вклад Группы ТАИФ в отрасль гражданского строительства республики? Ответ — на страницах специального издания «Жить, работать, строить для людей». Часть 2-я

Фото: Роман Хасаев

«Гражданское строительство всегда было в числе приоритетных направлений нашей деятельности. В Татарстане Группа ТАИФ возложила на себя важную миссию — не только строительства новых административных зданий, спортивных объектов, объектов культурно-досугового назначения, медицинских, оздоровительных, образовательных школьных и дошкольных учреждений, но и реставрации зданий исторического наследия, являющихся истинной ценностью и украшением Казани и других городов республики», — подчеркивает заместитель председателя Совета директоров АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Во второй части статьи мы продолжаем рассказ о недавно вышедшей в свет книге «Жить, работать, строить для людей», посвященной реализованным Группой ТАИФ проектам гражданского строительства. Часть вторая.

Том второй: социально значимые объекты и историко-архитектурное наследие

Бассейны, ледовые арены, спортивно-оздоровительные комплексы, лагеря и базы, тренажерные залы — число объектов спортивно-оздоровительного назначения, построенных, отремонтированных, восстановленных и поддерживаемых Группой ТАИФ, сложно поддается подсчету.

Стараниями и на средства Группы ТАИФ полностью обновлен плавательный бассейн «Оргсинтез». Фото: Роман Хасаев

Так, в 2019 году в Казани провели реконструкцию плавательного бассейна «Оргсинтез». Объект, принимающий матчи федерального уровня и международные турниры, даже не обновлен, а создан заново: в зале большого бассейна, построены гостевые трибуны на 19 VIP-мест, помещения радиоузла, сцены для выступления артистов.

Наружная подпорная стена здания бассейна обрела новую облицовку. Фото: из архива АО «ТАИФ»

Сделаны облицовка наружной подпорной стенки и металлическое ограждение, выполнен ремонт кровли, полностью заменено оборудование электроснабжения, приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования, оборудована новая система очистки воды бассейна, проложен и подключен новый питающий водовод. Обновлена чаша плавательного бассейна, выполнена замена потолочной конструкции и торцевых стен из безопасных звукопоглощающих материалов с заменой системы освещения, которая позволяет вести видеотрансляцию на высоком техническом уровне. Главное помещение бассейна было дополнено большим мультимедийным экраном и современным звуковым оборудованием, автоматической системой поднятия флагов с дистанционным управлением.

Полностью обновлена чаша бассейна и заменено освещение. Фото: из архива АО «ТАИФ»

Новую жизнь с помощью строительной компании «ТАИФ-СТ» получил и один из старейших стадионов Казани — «Динамо». На нем заменили искусственный газон, систему дренажа, отремонтировали фасад и кровлю спортзала, открытую трибуну дополнили сборно-разборной конструкцией. Специальное покрытие даже в дождь оставляет ковер арены сухим. Оборудованы четыре беговые дорожки, площадка для прыжков в длину и высоту. Тренировочный центр гандбольной команды «Динамо» не узнать.

Проведены масштабные работы по реконструкции стадиона «Динамо» в Казани. Фото: Роман Хасаев

К Всемирным студенческим играм ТАИФ построил в Казани Центр хоккея на траве. Такого уровня центров на всю Россию всего четыре. Во время Универсиады на нем проходили тренировки и соревнования команд. Занимающий площадь в 6,5 гектара, он включает в себя два хоккейных поля, шесть беговых дорожек, баскетбольно-волейбольную площадку, трибуны на 2 300 мест, раздевалки, тренажерный зал, медицинские и массажные кабинеты, спортивные кладовые в подтрибунных помещениях. Комплекс не только отвечает всем международным требованиям, но и стал украшением города — его неотъемлемой достопримечательностью.

К летней Универсиаде 2013 года, ТАИФ построил в Казани один из лучших в РФ Центр хоккея на траве. Фото: из архива АО «ТАИФ»

В 2005 году в Нижнекамске возведен Ледовый дворец на 5,5 тыс. мест. Спортивно-культурный комплекс нефтехимиков стал уникальным объектом, при строительстве которого применялись самые современные технологии и материалы: внедрена система климат-контроля, современная акустическая система, смонтирована установка очистки воды для изготовления льда. Со временем комплекс потребовал обновлений, и в 2015 году «Нижнекамскнефтехим» провел его масштабную реконструкцию.

В 2020-м с участием президента Татарстана Рустама Минниханова в Нижнекамске торжественно открыта домашняя арена ФК «Нефтехимик», обновленная на средства Группы ТАИФ. Фото: Роман Хасаев

ТАИФ капитально отремонтировал спортивно-тренировочную базу ФК «Нефтехимик», а в 2020-м с участием президента Татарстана был официально открыт обновленный футбольный стадион ФК «Нефтехимик». Чтобы привести домашнюю арену клуба в полное соответствие с требованиями ФНЛ, ТАИФ потратил более 400 млн рублей. «Это совершенно новый стадион: реконструкцию провели на самом высоком уровне. В Нижнекамске два самых главных вида спорта — футбол и хоккей. И мы можем фанатам футбола сказать: огромные слова благодарности Группе компаний ТАИФ», — на церемонии ввода стадиона в эксплуатацию, подчеркнул Рустам Минниханов.

И в том же 2020-м по инициативе руководства АО «ТАИФ» и лично Руслана Шигабутдинова проведена масштабная реконструкция стрелкового тира в Нижнекамске.

Огромное внимание уделяется поддержке системы здравоохранения. В 2001 году в Казани при активном участии ТАИФа была открыта Детская городская поликлиника №2. В 2005-м проведена масштабная реконструкция санатория-профилактория «Оргсинтез». В 2019-м, на базе ГАУЗ «НЦРМБ», в Нижнекамске открылся оборудованный по последнему слову техники ожоговый блок.

В августе 2019 года в Нижнекамске состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию современного ожогового блока, оснащенного на средства Группы ТАИФ. Фото: realnoevremya.ru

Общественные пространства и социально-культурные объекты играют важнейшую роль в жизни современного общества. Нередко бывает так. Что именно благоустроенность населенного пункта и возможность с удовольствием провести время после работы играют решающую роль в закреплении специалистов на месте. ТАИФ придает этому направлению большое значение.

«1997 год. На улице Московской, на месте снесенного долгостроя, закипела новая стройка и мы дружной и профессиональной командой приступили к работе, которая была интересной и очень непростой» — о том, как начиналось возведение уникального объекта, ставшего одной из визитных карточек столицы Татарстана — КРК «Пирамида», вспоминает заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту Илдус Сафин. И добавляет: — «Мы получили принципиально новый опыт — ничего подобного ранее в Казани не возводилось. Уникальный по своей архитектуре проект подразумевал решение таких же уникальных задач и применение новых материалов. Все, что было сделано командой строителей в ходе возведения «Пирамиды», можно смело назвать прорывом в градостроении не только Казани, но и всей Республики Татарстан».

Илдус Сафин: «Решения, реализованные во время строительства КРК «Пирамида», стали прорывом для строительной отрасли Казани и Татарстана». Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

В 2002 году строительство КРК «Пирамида» было завершено.

«Площадка действительно уникальна. Это первый многофункциональный комплекс в республике. Раньше таких не строили. Сейчас стало появляться много комплексов, где все сосредоточено в одном месте: и питание, и одежда, и развлечения. А мы тогда были первыми. Это уникальный проект. Борис Ельцин, который в 2002 году открывал комплекс, тогда сказал: «Я много стран объездил, но такой площадки еще не видел». Действительно, произведений архитектуры такого формата в России больше нет», — в интервью «Реальному времени» поделилась руководитель КРК «Пирамида» Венера Сабирова.

Одной из архитектурных «визитных карточек» Казани является построенный ТАИФом КРК «Пирамида». Фото: realnoevremya.ru

В 2005 году, как раз к 1000-летнему юбилею столицы Татарстана, ТАИФ завершил капитальную реконструкцию ДК химиков, который находится в Казани на проспекте Ямашева. Открытое еще в 1969 году стараниями мастеров и на средства Группы здание преобразилось. А в 2015-м году Группа ТАИФ и ПАО «Казаньоргсинтез» привели в порядок и обустроили примыкающий к ДК парк «Сосновая роща».

Уникальным местом для нефтехимической столицы республики — Нижнекамска — стал парк Нефтехимиков. До 2006 года на этом месте был заброшенный участок земли. Пустырь. За преображение, средства на которые выделила Группа ТАИФ и ПАО «Нижнекамскнефтехим», взялись в 2011 году, объявленном в России Годом химии, общественное пространство было торжественно открыто. Сегодня это одно из излюбленных мест для прогулок у нижнекамцев. Как и площадь имени первого генерального директора НКНХ, министра нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева. В 2017 году она на средства ТАИФа и «Нижнекамскнефтехима» была полностью реконструирована. А еще ежегодно, в преддверии Нового года, площадь силами работников АО «ТАИФ-НК» украшается уникальными праздничными архитектурными формами.

Экореабилитационная программа АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» по восстановлению комплекса Лебяжьих озер под Казанью стала одной из самых масштабных в России. Фото: president.tatarstan.ru

Уникальным по размаху и сложности для России в целом стал реализованный силами АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» проект по восстановлению комплекса Лебяжьих озер под Казанью. Очищенные и углубленные водоемы вернули себе былые площади и с недавних 4,2 га водной поверхности, выросли до 36 га. Комплекс работ длился с 2016 по 2018 годы. И по популярности у казанцев и гостей столицы этот уголок природы сегодня имеет мало конкурентов круглый год.

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию, построенного ТАИФом нового корпуса химинститута К(П)ФУ. Фото: realnoevremya.ru

«Вот уже более четверти века каждый день год за годом строительный сектор Группы ТАИФ наращивает силу и мощь: построены жилые дома, офисные здания, возведены объекты производственного, социально-культурного и спортивного назначения, административные и промышленные сооружения, детские сады и школы — все они выполнены в соответствии с самыми высокими архитектурными требованиями и мировыми стандартами», — отмечает Альберт Шигабутдинов.

Строительство и модернизация объектов для системы образования — в центре особого внимания Группы. За годы деятельности ГК ТАИФ ею возведены десятки подобных объектов: детские сады в Казани на ул. Четаева, Абсалямова, Бондаренко, женская гимназия с татарским языком обучения на ул. Декабристов в столице Татарстана, новый корпус химического института К(П)ФУ и т. д.

При участии Группы ТАИФ, в Казани построена женская гимназия с татарским языком обучения. Фото: yandex.ru.maps

«Ярким примером социальной ориентированности компании служит большая работа, проведенная в части восстановления памятников истории и культуры. Прежде всего, это объекты в Болгаре, Свияжске и Казани, восстановленные в рамках программ Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», — отмечает президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Могу с уверенностью сказать: Группа ТАИФ — прекрасный пример для бизнес-сообщества как Республики Татарстан, так и для всей страны. ТАИФ может заслуженно гордиться не только своими производственными достижениями, финансовыми успехами, но и ответственной социальной политикой, спонсорской и благотворительной деятельностью», — подчеркнул Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

Минтимер Шаймиев: «Могу с уверенностью сказать: Группа ТАИФ — прекрасный пример для бизнес-сообщества как Республики Татарстан, так и для всей страны». Фото: Роман Хасаев

Альберт Шигабутдинов, от имени всего коллектива ГК ТАИФ заявляет: «Мы благодарны руководству Татарстана за возможность участвовать в сохранении историко-культурного наследия республики, за предоставленный шанс прикоснуться к древним святыням и внести свой вклад в возрождение древнего Болгара и острова-града Свияжска».

Музей в возрожденном ТАИФом комплексе казенных учреждений на острове-граде Свияжске — один из центров туристического притяжения. Фото: из архива АО «ТАИФ»

На призыв республиканского фонда «Возрождение» ТАИФ откликнулся одним из первых. На острове-граде Свияжске Группа взяла на себя реконструкцию памятника гражданской архитектуры в традициях раннего классицизма — комплекса казенных сооружений — четырех корпусов, объединенных кирпичной оградой с двумя проездными воротами. В разные эпохи там располагались и присутственные места с казначейством, и тюрьма, и караульные помещения, и больница, и исправительно-трудовая колония ГУЛАГа, и школа-интернат. В 2000-м объект получил статус памятника истории и культуры. А в мае 2011-го в полностью бережно отреставрированном комплексе разместился музей истории Свияжска — сегодня один из самых популярных туристических объектов острова.

В мае 2011 года, силами Группы ТАИФ реконструкция комплекса была завершена. Фото: из архива АО «ТАИФ»

В древнем Болгаре — месте добровольного принятия Волжской Булгарией ислама в качестве государственной религии — ТАИФ стал участником сразу нескольких процессов: строительства первой и единственной на настоящий момент в России исламской академии и современного гостиничного комплекса для приезжающих на эту древнюю землю гостей, получившего имя прославленного булгарского поэта «Кул Гали».

В сентябре 2017 года, построенная при участии ТАИФа Болгарская исламская академия набрала на обучение первых шакирдов. Фото: president.tatarstan.ru

В Казани ТАИФ принял активное участие в воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов за особый вклад в воссоздание святого для всех православных храма получил из рук патриарха Московского и всея Руси Кирилла орден Русской православной церкви «Славы и Чести» III степени. А весь коллектив АО ТАИФ был удостоен благодарственного письма президента Татарстана.

Реконструированных, восстановленных, возрожденных объектов исторического наследия в активе Группы ТАИФ немало. Это и дом Кекина в Казани, и купеческий особняк на ул. М. Джалиля (сейчас в нем располагается Банк «Аверс»), и изысканный образец гражданской архитектуры на пересечении бывших Поперечно-Лядской и Старо-Горшечной улиц.

В книге представлены многие, но далеко не все объекты гражданского строительства, возведенные, капитально отремонтированные или реконструированные при участии ТАИФа. Фото: Роман Хасаев

«Для Татарстана Группа ТАИФ — это не только развитие нефтехимической и энергетической отраслей, не только участие в реализации инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для экономики страны, но и активно развивающееся гражданское строительство, формирующее облик современной Казани, реконструкция памятников архитектуры, поддержка спорта, участие в благотворительности», — уверена главный советник генерального директора по экономике и финансам АО «ТАИФ» Гузелия Сафина.

Энциклопедия строительства от Группы ТАИФ

Руслан Шигабутдинов: «В строительной сфере Группой ТАИФ успешно и плодотворно воплощались в жизнь самые смелые творческие идеи». Фото: Роман Хасаев

«В строительной сфере Группой ТАИФ успешно и плодотворно воплощались в жизнь самые смелые творческие идеи, опирающиеся на лучший общемировой опыт и богатейшие национальные традиции. Наши передовые стандарты работы подняли планку качества в строительстве Татарстана на новый уровень, тем самым обозначив его и для всех городских застройщиков», — подчеркивает заместитель председателя Совета директоров АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Книга, изданная ТАИФом, — своего рода энциклопедия успешных решений в строительной сфере. Фото: Арсений Фавстрицкий

Как не раз подчеркивал в своих интервью Альберт Шигабутдинов, ТАИФ всегда стремился достигать максимально возможного не только и не столько ради успеха бизнеса Группы, но и ради успеха республики, людей в ней живущих. И потому готов щедро делиться и опытом, и знаниями. При условии, что это тоже пойдет на благо Татарстану и России. Увидевшая свет книга — своего рода энциклопедия успешных решений в строительной сфере — подсказка для тех компаний, которые также, как и ТАИФ, стремятся к саморазвитию и воплощению передовых идей. Доказательство того, что при взвешенном планировании и вдумчивом подходе возможно многое, даже если кто-то говорит, что это нереально.



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