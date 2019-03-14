Посол Египта в России: «У Египта и Татарстана — большой потенциал сотрудничества»

Ихаб Ахмед Талаат Наср — о том, за что в Арабской Республике ценят Рустама Минниханова и почему так ждут партнерства с ГК ТАИФ.

Фото: Роман Хасаев

Египет заинтересован в еще более активном развитии отношений с Россией в целом и Татарстаном в частности. Бизнес из нашей республики на берегах Средиземного и Красного морей ждут и готовы создавать максимально комфортные условия для работы. Об этом во время своего недавнего визита в РТ сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в России Ихаб Ахмед Талаат Наср. Он специально приехал в Татарстан, чтобы встретиться с президентом республики Рустамом Миннихановым и руководством Группы компаний ТАИФ. А позже согласился дать небольшое интервью интернет-газете «Реальное время».

«В Рустаме Минниханове мы ценим конкретность»

— В прошлом году, когда вы сюда приезжали, во время встречи с Рустамом Миннихановым обсуждались три ключевых направления: взаимодействие в области образования, в области туризма, и в области культуры. Что добавилось в этот раз? Какие еще позиции активно обсуждались в этот ваш приезд?

— Мы очень ценим такое качество господина Минниханова, как его конкретность, и я хочу сказать, что наша готовность дальше развивать партнерство не убавилась, а напротив — растет.

На самом деле, обсуждали те же самые области, но основываясь на результатах поездки Рустама Минниханова в Каир (в октябре прошлого года, — прим. ред.), мы обсуждали, каким образом использовать наши уже совместные наработки и двигаться дальше. Что касается таких областей, как культура, торговля, образование, религиозные связи, туризм — мы говорили о том, каким образом адаптировать и использовать дальше то, что мы уже наработали, то, чего мы уже достигли.

Что касается культурной стороны, то между Египтом и Татарстаном имеются очень большие сходства. Необходимо создавать возможности для того, чтобы население с обеих сторон узнавало друг о друге больше и познавало друг друга более глубоко. Я встречался с министром культуры Татарстана, и мы обсуждали организацию дней культуры Татарстана в Египте и дней культуры Египта в Татарстане. Следующий год объявлен годом гуманитарного сотрудничества между Арабской Республикой Египет и Российской Федерацией, и Татарстан здесь должен сыграть, конечно, большую роль.

Ихаб Ахмед Талаат Наср: «Наша готовность развивать партнерство с Татарстаном растет»

«Мы активно работаем над организацией встреч между египетскими и татарстанскими компаниями»

— Что касается перспектив сотрудничества Египта и Татарстана. В каких областях, в каких сферах это будет наиболее эффективно, по вашему мнению?

— Я верю в то, что действительно существует огромный потенциал для сотрудничества между Египтом и Татарстаном. Я бы в первую очередь упомянул экономику, торговлю. И те результаты, которые повлек за собой визит президента Минниханова в Каир в октябре, не просто очень многообещающи, а очень перспективный.

Мы намереваемся и дальше поддерживать и развивать эти контакты и усиленно работаем над миссией организации встреч татарстанских и египетских компаний. Я действительно считаю, что у нас очень большой потенциал. Уверен, что насыщенные встречи в Казани с руководством и представителями бизнес-кругов и ведущих компаний, особенно таких как Группа компаний ТАИФ, открывает большие перспективы для новых творческих идей сотрудничества. В том числе речь идет о локализации ряда российских производств в Египте. Для наших партнеров из России открываются большие возможности использования возможностей нашего географического положения, инфраструктуры и договоров о свободной торговле. Египет обладает доступом к 1,5-миллиардному рынку и дает возможность хорошего роста для компаний, решивших развивать бизнес в нашей стране.

— Вы говорили о подготовке к запуску в Египте большого энергетического хаб-центра, много говорится в последнее время о создании российской экономической зоны…

— Это очень быстро развивающийся и многообещающий проект, и я очень надеюсь и рассчитываю, что татарстанские компании станут большой, значительной его частью. Некоторые из них уже подписали предварительное соглашение о взаимопонимании с российскими экспортными центрами. И мы ожидаем в будущем, что подпишут еще больше.

Ихаб Наср: «Мы усиленно работаем над организацией встреч татарстанских и египетских компаний»

«Мы будем рады видеть ТАИФ в числе своих партнеров»

— Если говорить о сотрудничестве с ТАИФом, в каких проектах египетская сторона видит участие татарстанской Группы компаний?

— Как уже говорилось, Египет создает крупнейший в своем регионе энергетический кластер. Кроме того, Египет занимает очень выгодное стратегическое и географическое положение, имеет развитую инфраструктуру. Мы близки к различным рынкам добычи нефти, газа и связаны соглашениями о свободной торговле с множеством стран.

Избыток газа в регионе позволяет генерировать дополнительную стоимость и приносит прибыль нашим партнерам, поскольку выгодно перерабатывать газ и получать из него дальнейшие химические продукты. И это дает хорошую возможность партнерам, в том числе и ТАИФу, работать в прибыльном проекте и в хорошей атмосфере. И развивать партнерство. Экспортерам будет гораздо выгоднее продавать конечный переработанный продукт, нежели сырье.

Посол Египта в РФ: «Буду очень рад видеть Группу ТАИФ в числе наших российских партнеров, участвующих в реализации крупных проектов в нашей стране»

— Почему для встречи с татарстанскими компаниями выбран именно ТАИФ?

— Я уже давно мечтал встретиться с руководством Группы компаний ТАИФ. Буквально две недели назад у меня была встреча в Москве с Русланом Шигабутдиновым. Он провел прекрасную презентацию, и теперь я здесь.

ТАИФ — лидирующая компания в своем секторе. Честно говоря, я разговаривал с различными российскими компаниями. Некоторые из них уже работают в Египте и готовы вывести сотрудничество на новый — более масштабный уровень. Являясь послом Республики Египет в Российской Федерации, я буду очень рад видеть Группу ТАИФ в числе наших российских партнеров, участвующих в реализации крупных проектов в нашей стране.

В сотрудничестве между Россией и Египтом в последние несколько лет прошло несколько ступеней, превращаясь во все более крепкое партнерство, уверен, что оно будет развиваться и дальше.