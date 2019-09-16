Дитрих Меллер покидает Россию
Накануне отъезда в Германию Меллер в сопровождении своего преемника Александра Либерова посетил главный офис АО «ТАИФ»
Экс-президент «Сименса» в России Дитрих Меллер, 13 лет возглавлявший региональную компанию, завершает свою работу в РФ. Накануне отъезда в Германию он в сопровождении своего преемника Александра Либерова и директора представительства «Сименс» в ПФО Шамиля Файзрахманова посетил главный офис АО «ТАИФ», где встретился с руководством одного из ключевых заказчиков услуг компании в ПФО.
ГК ТАИФ на встрече представляли генеральный директор АО «ТАИФ», председатель советов директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов, главный советник генерального директора по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Айрат Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям, председатель совета директоров АО «ТГК-16» Руслан Гиззатуллин, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.
Стороны обсудили реализацию текущих проектов, а по завершении встречи господин Меллер согласился дать небольшое интервью журналисту «Реального времени».
— Господин Меллер, очень многое вас связывает и с Россией, и с Татарстаном. Множество проектов было реализовано здесь, в том числе и с ГК ТАИФ. А какой проект, как вы считаете, был самым ярким и интересным?
— Безусловно, это электростанция для «Нижнекамскнефтехима». Это, во-первых, самый большой проект. Во-вторых, мы с нашими американскими коллегами соперничали за него очень интенсивно. В-третьих, этот проект имеет какое-то инициальное значение, потому что мы сейчас говорим уже и о других проектах, например, о строительстве новой станции. Так что по итогам успешной реализации этого проекта перед нами действительно открываются еще большие перспективы.
— Вы говорите, что «у нас такие большие перспективы». Однако вы сами покидаете Россию, и продолжать взаимодействие с ТАИФом будет уже ваш преемник — Александр Либеров...
— Александр — достойный руководитель «Сименса» в России. Он много лет работал как в России, так и в других регионах мира. У него огромный опыт. Я очень рад, что переход прошел довольно мягко и без срывов, и уверен, что он достойно продолжит то, что мы начали. Тем более Татарстан для нас — стратегический регион, а не просто рынок. Здесь мы видим очень хорошие перспективы: конечно, в первую очередь с ТАИФом. Но есть и другие клиенты, которые в стратегическом плане работают с «Сименсом». КАМАЗ, например. То есть перспективы здесь для нашего бизнеса действительно хорошие.
— А каковы лично ваши дальнейшие планы?
— Я завершаю деятельность в России и после 13 лет работы здесь еду домой — в Германию. Конечно, связи с Россией остаются. Я думаю, что время от времени буду приезжать в Россию. Не только в Москву, но и в Казань. Подсчитали, что из своей профессиональной деятельности в «Сименсе», я ровно половину времени работал в Германии и вторую половину — в России. Так что сейчас даже придется немного восстанавливать связи с друзьями в Германии. В последние 13 лет у меня больше хороших друзей появилось здесь — в России (смеется). А вообще, я испытываю очень смешанные эмоции: один глаз — плачет, а другой — смеется.
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