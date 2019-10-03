«Компании-чемпионы вкладывались несмотря ни на что — это «Сибур», ТАИФ и другие»

РЭН-2019: как гиганты нефтегазохимии заложили основу для развития отрасли и какие проекты и действия регуляторов способны изменить конъюнктуру рынка

Фото: Роман Хасаев

Развитие нефтегазохимии сегодня опережает рост мировой экономики. При этом отрасль в целом живет в условиях активных изменений. На полях Международного форума «Российская энергетическая неделя», проходящего в эти дни в Москве, участники деловой программы обсудили, какие внутренние и внешние вызовы могут изменить развитие отрасли и какие ограничения мешают российским производителям повысить конкурентоспособность на мировых рынках нефтегазохимии. Одно из решений, в частности, — законопроект, предусматривающий введение обратного акциза на этан, который будет внесен в правительство России на следующей неделе. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Замедление мировой экономики



Дискуссия о ключевых факторах конкурентоспособности глобальной нефтегазохимии на полях РЭН-2019 началась с обсуждения вопроса о том, что отрасль зажата в тиски регулирования Минфина с одной стороны и Минэнерго — с другой. От этого тезиса оттолкнулся заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, иронично заметив, что даже здесь, в зале, представители крупнейших производств рассажены между сотрудниками двух министерств.

— Хотелось бы все-таки развеять такое представление и показать, что мы все нацелены на решение одной общей задачи. Какое сегодня у всех представление о нефтехимии? — задался вопросом Сорокин. — Все говорят о высоких темпах роста, что они выше среднемирового ВВП. Я предлагаю отойти от этих понятий, потому что это достаточно упрощенный взгляд. Есть глобальная общегосударственная задача — по наращиванию темпов инвестирования в экономику до 25 процентов от ВВП. И это не просто инвестиции ради инвестиций. Они должны быть окупаемыми.



Дискуссия о ключевых факторах конкурентоспособности глобальной нефтегазохимии на полях РЭН-2019 началась с обсуждения вопроса о том, что отрасль зажата в тиски регулирования Минфина с одной стороны и Минэнерго — с другой

При таком раскладе, по его словам, появятся новые рабочие места, регионы получат развитие, а предприниматели — добавленную стоимость. На первый взгляд все будут счастливы и довольны. Но замминистра энергетики призвал трезво оценивать перспективы рынка: «Сейчас один из основных трендов, который, к сожалению, продолжится и в дальнейшем, — это замедление мировой экономики».

Сорокин считает, что спаду экономики способствует в том числе всеобщая неопределенность, в частности, из-за торговых войн США и Китая. Сказывается и неясность экономического роста самой Поднебесной. Кроме того, как отметил спикер, структура потребления крупнотоннажных полимеров в мире завязана на потребрынке и в строительной отрасли, то есть на уверенности в завтрашнем дне. «Другими словами мы должны понимать, что существует риск замедления роста потребления нефтехимических продуктов. Мы у себя в стране должны создать такие условия, чтобы, не смотря на замедление спроса на продукцию, наш товар был на рынке. Это национальная задача. Мы не должны уступать рынок. Даже если речь будет о создании искусственных преференций», — безапелляционно заявил он.



Совестно с Минфином Минэнерго разрабатывает комплекс мер для поддержки всей линейки продукции нефтехимии. Так, была достигнута договоренность по введению обратного акциза. Речь идет о новой схеме, разработанной Минэнерго по поддержке переработки сжиженных углеводородных газов (СУГ). Предлагается давать обратный акциз в 7,3 тыс. рублей на тонну СУГ, чтобы уравнять условия для этого сырья с переработкой нафты и стимулировать инвестиции. То есть, чтобы простимулировать создание в России новых пиролизных мощностей СУГ, нужно выровнять эффективность переработки этого сырья и потребления нафты, на которую сейчас действует обратный акциз в 9,7 тыс. рублей на тонну и таможенная субсидия на 3,2 тыс. рублей.

Как отметил Сорокин, структура потребления крупнотоннажных полимеров в мире завязана на потребрынке и в строительной отрасли, то есть на уверенности в завтрашнем дне

Сорокин отметил, что сегодня в стране сжигается 11 млн тонн этана при попутных производственных процессах. «На мой взгляд, то, что у нас этот этан не используется, не участвует в создании продукции добавленной стоимости с экспортным потенциалом — гигантская потеря для государства», — подчеркнул он, добавив, что план развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года будет пересматриваться: «Нужно ориентироваться на другие принципы, заниматься не бюрократическими отчетностями, отчитываясь, насколько мы выполнили план, а исходить из стратегических целей».

«Проспали рост спроса на пластики»

Под другим углом на развитие отрасли взглянул Алексей Сазанов, директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России. «Мы, конечно же, проспали рост спроса на пластики и по сравнению с началом 2000-х годов существенно потеряли долю мирового рынка и упустили много возможностей. В существующих условиях большинство новых проектов по пиролизу, в первую очередь газового сырья, нерентабельны, — отметил Сазанов, чуть позже также затронув тему обратного акциза, но уже по этану.

— В части законопроекта по этану, то на следующей неделе он появится, и вы все сможете его увидеть, — заявил глава департамента.

По его словам, остается открытым вопрос, будут ли поддерживаться действующие проекты в части переработки газового сырья или только новые проекты. «Если мы будем поддерживать новые проекты, то действующие со временем окажутся в неравных конкурентных условиях. На данный момент все еще остается много вопросов по стимулированию переработки газового сырья. Однако разумный компромисс в конечном итоге должен быть найден», — заключил Сазанов.

«Мы, конечно же, проспали рост спроса на пластики и по сравнению с началом 2000-х годов существенно потеряли долю мирового рынка и упустили много возможностей», — отметил Сазанов

Прорыв для всей отрасли

Вселяет надежду бизнесу желание госструктур работать с отраслевыми проблемами, заметил модератор дискуссии Алексей Кондрашов, старший советник международной компании, специализирующейся на управленческом консалтинге, BCG.

Далее дискуссию продолжили уже представители производств — Михаил Карисалов, председатель правления, генеральный директор ПАО «Сибур Холдинг», которое только за последние 10 лет вывело на рынок более 2 млн тонн нефтехимической продукции.

Выступление Михаила Карисалова ожидаемо было связано с одним из ключевых проектов холдинга — комплексом «ЗапСибНефтехим», куда в конце лета уже поступила первая партия широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ).

«ЗапСибНефтехим» является частью Тобольской промышленной площадки, которая объединяет на сегодняшний день три крупных производства: мономерное, полимерное и электротеплопарогенерации.

Вселяет надежду бизнесу желание госструктур работать с отраслевыми проблемами, заметил модератор дискуссии Алексей Кондрашов

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа (ПНГ). Новый комплекс позволит вовлечь в полезную переработку до 22,4 млрд куб. м ПНГ, тем самым предотвращая его сжигание на месторождениях и выбросы загрязняющих веществ в объеме 40 млн тонн в год.

Проект, входящий в пятерку крупнейших полимерных мощностей в мире, безусловно, создает существенные изменения в общем балансе. «Это большой проект с точки зрения капекса — чуть более 8,5 млрд долларов капитальных расходов. И 2 млн тонн полимерной продукции этого завода переводят страну с 12-го места по полиэтилену на 8-е в мире. И с 14-го места по пропилену — на 9-е. Мы получаем другое позиционирование в мире», — амбициозно заметил Михаил Карисалов. По его словам, у этих проектов аккумулятивный эффект: $1 вложенный в нефтехимию дает примерно $4,5 дохода в смежных отраслях.

— Другими словами «ЗапСиб» дает возможность развиваться и компаниям других сфер. Схожие проекты есть и у наших коллег в Татарстане. Это может быть существенным прорывом для всей отрасли, — сказал Михаил Карисалов и добавил, что он как участник рынка не поддерживает стимулирование того или иного сырья, — Создан дисбаланс по поддержке разного вида сырья при идентичных способах переработки. Нужно балансировать и делать это достаточно оперативно.

Выступление Михаила Карисалова ожидаемо было связано с одним из ключевых проектов холдинга — комплексом «ЗапСибНефтехим»

Проблемы и пути решения

О том, какие меры поддержки нужны отрасли, рассказал Сергей Донской, член совета директоров АО «ИНК-Капитал», являющегося одним из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Сегодня Иркутская нефтяная компания реализовывает первую в Восточной Сибири установку по производству этилена из этана в рамках газового проекта ИНК.

Завод, который будет построен в Усть-Кутском районе Иркутской области до 2023 года, будет рассчитан на выпуск линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности. Общий объем продукции составит не менее 650 000 тонн в год. Стоимость проекта строительства завода по производству полимеров — около 175 млрд руб.

По мнению Сергея Донского, одна из главных проблема отрасли — сложность получения проектного финансирования и высокие процентные ставки по долгосрочным кредитам на 10—15 лет. В этой части необходимо субсидирование процентной ставки финансирования из Фонда национального благосостояния России по программам Фонда развития промышленности.

Также он выделил отсутствие необходимой производственной, транспортной и социальной инфраструктур. Путь решения здесь — механизм возвратного финансирования и программы софинансирования.

По мнению Сергея Донского, одна из главных проблема отрасли — сложность получения проектного финансирования и высокие процентные ставки по долгосрочным кредитам на 10—15 лет

И в отличие от Михаила Карисалова Сергей Донской поддержал отрицательный акциз на этан, говоря о высокой стоимости сырья для нефтехимии. Подытожил дискуссию заместитель министра энергетики России:

— Да, мы, действительно, проспали очень большой период времени. Спасибо тем, кто не дал нам проспать его окончательно — это компании-чемпионы, которые вкладывались, несмотря ни на что. Это «Сибур», ТАИФ и другие нефтегазовые компании, которые работали, чтобы создавать производства. У нас есть очень большой перечень хороших проектов, которые могут стать основой отрасли! — заключил Павел Сорокин.