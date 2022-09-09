«Жить, работать, строить для людей»: издана первая часть книги о строительных проектах ГК ТАИФ

Ограниченный тираж двухтомника «Гражданское строительство Группы компаний ТАИФ» обещает стать библиографической редкостью. Работа над книгой велась с 2014 года. Часть первая.

Фото: Роман Хасаев

«Мы задумали серию из двух книг, в которых собраны наиболее значимые для республики и страны объекты, возведенные Группой ТАИФ. Первая книга, состоящая из двух томов, целиком посвящена гражданскому строительству. Вторая — также в двух томах, сейчас в работе. В ней будут представлены объекты промышленного строительства», — в предисловии к изданию сообщает генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. Насколько масштабен вклад Группы компаний в строительную отрасль Татарстана и России и почему уже сейчас первый двухтомник получил неофициальное название «Энциклопедия строительства» — в материале «Реального времени».

Жизнь хороша, где жить хорошо!

Название одной из глав двухтомника, посвященного гражданскому строительству Группы компаний ТАИФ, как нельзя лучше характеризует стремление Группы к созданию максимально комфортных условий для жизни татарстанцев. Комфортных во всех смыслах: чтобы было удобно работать — строятся современные административные и офисные центры, учитывающие все актуальные мировые тренды и веяния, чтобы можно было отдохнуть после трудового дня — создаются прекрасные общественные пространства, спортивные и социально-культурные объекты, а возвращаются люди в благоустроенные квартиры.

Более 10 миллиардов долларов США за годы своей деятельности, было инвестировано АО «ТАИФ» и входящими в Группу компаниями в реализацию социальных проектов, не связанных с производственной деятельностью. Свыше 7 млрд долларов — на безвозмездной основе — то есть в дар всем татарстанцам, для того, чтобы жилось в республике хорошо и комфортно.

Альберт Шигабутдинов: «Группа ТАИФ всегда видела свою задачу в создании комфортной городской среды, в улучшении жизни всех горожан». Фото: Роман Хасаев

«Группа ТАИФ никогда не работала только ради бизнеса. Все ее проекты были тесно сопряжены с судьбами рабочих — десятков тысяч татарстанцев, работающих на предприятиях. Потому руководство Группы ТАИФ всегда осознанно несло социальную ответственность. Еще на первоначальном этапе работы компании было решено, что значительная часть прибыли всегда будет направляться на социальную поддержку семей сотрудников, на создание комфортных условий для жизни и отдыха, на обеспечение образования и поддержание здоровья их детей. Так было все эти годы. Но, помимо точечной поддержки работников, Группа ТАИФ видела свою задачу в создании комфортной городской среды, в улучшении жизни всех горожан», — не раз подчеркивал Альберт Шигабутдинов. А возглавляемая им мощная компания и ее многотысячный коллектив подтверждают правоту слов своего руководителя реальными делами.

Том первый: административные здания и жилье

Именно на рабочих местах и в уютной квартире, в окружении семьи, каждый из нас проводит больше всего времени.

Счет числу гражданских объектов, построенных за время своей деятельности Группой ТАИФ или при ее участии, идет на сотни. Фото: Роман Хасаев

Не случайно в своем вступительном слове, предвосхищающем первый том издания о гражданском строительстве ТАИФа, президент Татарстана Рустам Минниханов эти два направления строительной деятельности Группы поставил в один ряд: «Наряду с большим вкладом в экономику группа поддерживает еще одно важное направление — гражданское строительство. За 30 лет работы ГК ТАИФ построила офисные и административные здания в столице Татарстана, в рамках программ ликвидации ветхого жилья и социальной ипотеки возвела жилые комплексы в Казани и Нижнекамске», — подчеркнул он.

В строительстве административных зданий нового поколения, Группа ТАИФ в Татарстане была первопроходцем. Фото: из архива АО «ТАИФ»

Управление бизнесом — непростая задача. Тем более если речь идет о деле глобального масштаба, а поставки продукции группы ТАИФ охватывают без малого весь мир. Встречи с партнерами, переговоры, организация совещаний и обсуждения важных вопросов в режиме видеоконференцсвязи. Головной офис компании — ее лицо, визитная карточка. И не только самой компании, но и республики, которую она представляет. В освоении новых подходов и при возведении в республике административных зданий, ТАИФ стал первопроходцем, воплотив самые смелые и яркие идеи.

Возводя новые объекты, Группа ТАИФ всегда делала все для того, чтобы гармонично вписать их в существующий архитектурный ландшафт. Фото: Арсений Фавстрицкий

В начале пути, компания сменила несколько штаб-квартир: переезжала с ул. Кирова на Гвардейскую и Комлева (сейчас Муштари), но было очевидно, что необходимо собственное здание, полностью отвечающее масштабам деятельности и требованиям времени. В 2001 году, на тихой исторической улице в центре столицы Татарстана, началось строительство комплекса, общей площадью в 5,7 тыс. кв. м. Стояла непростая задача расположить крупное административное здание с минимальным воздействием на историческую застройку. Поэтому сомасштабный окружающей архитектурной среде двухэтажный объем был вынесен на красную линию, а основное здание выросло в глубине участка. В 2002 году объект, возведенный по проекту известного архитектора Владимира Галузо, говоря официальным языком, был введен в эксплуатацию. А растущая компания задумалась над расширением рабочего пространства. В 2008-м началось возведение пристроя, почти вдвое превышающего по площади первый блок. И это был прорыв в офисном строительстве на территории республики: здание — своеобразный корабль из стекла и металла, задумывалось вместительным и в то же время визуально легким и прозрачным. К работе над проектом привлекли московских архитекторов Дмитрия Величкина и Николая Голованова.

Стремительно растущей компании потребовалось больше площадей, и рядом с первым зданием вырос стеклянный «корабль» в стиле хай-тек. Фото: Роман Хасаев

В 2013-м на перекресте улиц Пушкина и Бассейной началось строительство еще одного офисного центра, площадью в 4,5 тыс. квадратных метров, для стремительно растущей компании. Узнаваемый внешне, он продолжил архитектурное решение, реализованное в административно-офисных зданиях на Щапова, 27, при этом центр был гармонично вписан в городской дизайн (ТАИФ несколько раз обсуждал проект с архитектурной общественностью Казани) и вобрал в себя все новейшие технические и технологические решения, в том числе в части энергосбережения. «Это здание надо презентовать на выставке энергоэффективности. Такого офиса у нас больше нет. Надо провести семинар для проектировщиков, пригласить КГАСУ», — заявил посетивший новый офис ТАИФа президент РТ.

Офисный центр на пересечении ул. Пушкина и Бассейной вобрал в себя все лучшие мировые технические и технологические решения. Фото: wikimedia.org

Венцом строительства современных деловых комплексов стал ультрасовременный многофункциональный бизнес-центр на Пушкина, 80. Он был введен в эксплуатацию в августе 2021 года. Задуманный ТАИФом для республики как место, способное принять и обеспечить проведение мероприятий самого высокого мирового уровня, бизнес-центр стал также современным офисным комплексом, в котором созданы все условия для эффективной ежедневной работы руководства и сотрудников как компаний, входящих в Группу ТАИФ, так и арендаторов площадей. 50 тысяч высокотехнологичных квадратных метров, исполненные в стиле хай-тек, аккуратно вписаны как в окружающий рельеф местности, так и в окружающий архитектурный ландшафт.

Ультрасовременный бизнес-центр на Пушкина, 80 способен принять мероприятия самого высокого уровня. Фото: Роман Хасаев

«Здание, в котором работаешь, должно соответствовать заявляемым проектам и идеям, должно помогать создавать новое и вдохновлять на более грандиозные задачи», — выразил уверенность заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности — первый заместитель Рустем Сультеев. И добавил: — «ТАИФ смело реализует самые яркие идеи, использует самые передовые технологии и современные материалы, неизменно получая высокий результат и качество работы». Кстати, работа над книгой, посвященной бизнес-центру ТАИФ, также находится сейчас в активной фазе подготовки.

Рустем Сультеев: «Здание, в котором работаешь, должно вдохновлять на грандиозные задачи». Фото: Арсений Фавстрицкий

В столице республики при участии ГК ТАИФ также построено новое здание ГИБДД РТ, куда инспекция переехала из старого и маленького сооружения и где теперь в разы быстрее и в комфортных условиях принимает автовладельцев. Десятиэтажное здание общей площадью свыше 20 тыс. кв. м, к слову — первое в Казани сооружение с навесными фасадами из керамогранита, сдали в 2005 году. А построенный организацией холдинга головной офис Пенсионного фонда РФ по РТ — дугообразное 10-этажное главное здание с малоэтажными крыльями, раскинувшимися на две параллельные улицы, стал одним из главных архитектурных акцентов в центре Казани. Построены административные здания на ул. Зинина, многоуровневые стоянки и подземные паркинги.

Построенный дочерней компанией АО «ТАИФ» головной офис Пенсионного фонда РФ по РТ стал одним из архитектурных акцентов Казани. Фото: www.taifst

«Многое из того, что делает Группа ТАИФ — строит жилые дома или производственные комплексы, налаживает выпуск новой продукции или занимается реконструкцией, — она делает в числе первых, причем не только в республике, но и зачастую в стране», — особо подчеркивает в книге первый президент республики, Государственный Советник Татарстана, Герой Труда России Минтимер Шаймиев.

Административное здание ГИБДД РТ, возведенное «ТАИФ-СТ» — дочерней компанией АО «ТАИФ». Фото: www.taifst

В строительстве жилья в Татарстане и для татарстанцев, роль ТАИФа также очень велика: «В середине 90-х и начале 2000-х годов, ТАИФ вместе со всеми строителями республики сыграл значительную роль в сохранении строительного комплекса Татарстана», — вспоминает Альберт Шигабутдинов.

«С участием ТАИФа в Татарстане реализовали беспрецедентную для постперестроечной России президентскую программу по ликвидации ветхого жилья. «Решение покончить с этой «проблемой века» в такое сложное, перестроечное, экономически нестабильное время со стороны казалось, наверное, не столько странным, сколько нереальным», — вспоминает первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. В самом начале этой масштабной кампании многоотраслевой холдинг взял на себя функцию поставки материальных ресурсов.

1998 г. Минтимер Шаймиев у построенного ТАИФом здания в микрорайоне Азино-1 город Казань Фото: Михаил Козловский

— В этот сложный период ТАИФ закупает для ГЖФ огромные партии металла, железобетона, цемента и других строительных материалов. Это позволило нам дать старт программе. Конечно, руководство компании ТАИФ понимало, что в материальном плане больше теряет, нежели приобретет. Любая западная компания пальцем бы не пошевелила при таком раскладе, но в нашем случае на кону стоял имидж республики в преддверии празднования тысячелетия Казани, возможность помочь не словом, а делом жителям города, — говорит о том времени бывший исполнительный директор Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин.

Взяв огромный кредит, группа организовала поставку более чем 160 тыс. тонн цемента, свыше 130 тыс. тонн металла, труб, оборудования, фактически дала старт ликвидации ветхого жилого фонда в Татарстане — проекта, который позже был ретранслирован на всю страну. В 1997 году «Мета-ТАИФ» дочерняя компания Группы сдала два 12-этажных жилых многоквартирных дома в Азино-1. Люди переехали из аварийного жилья в новые, благоустроенные квартиры. Через год сданы еще два дома. Затем были построены дома на проспекте Ямашева и улице Чистопольской.

Новый микрорайон, построенный по программе соципотеки в Нижнекамске. Фото: Роман Хасаев

«Татарстан занимает лидирующие позиции в России по масштабности проводимых социальных программ, и ТАИФ всегда в них участвует. Он внес существенный вклад в реализацию Программы по ликвидации ветхого жилья, помог и помогает республике в реализации программ «Социальная ипотека», «Бэлэкэч» и других не менее важных и востребованных», — отметил заслуги ТАИФа в развитии строительной отрасли министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Закладка первого камня в основание нового здания ЖК «Салават купере». Фото: из архива АО «ТАИФ»

За выдающийся вклад в развитие строительной отрасли страны в 2004 году ГК ТАИФ присудили премию «Российские созидатели».

«Строить жилье или другие здания, используемые для постоянного пребывания людей — совсем не то же самое, что строить заводы. В гражданском строительстве множество своих особенностей. Ведь приходится продумывать в деталях и функции помещения, и его планировку, а также отдельное внимание уделять форме постройки и виду фасадов, так как эти здания несут не только практическую пользу, но и должны оказывать позитивное эстетическое воздействие на людей, радовать их. При этом в здании все должно быть удобно и продуманно — и помещения общего пользования, и лестничные марши, и квартиры, и офисы. Каждый человек, находящийся здесь, должен получать комфортные условия для жизни и работы. Это наша задача, и мы ее решаем», — подчеркивает Рустем Сультеев.

Рустем Сультеев: «В гражданском строительстве множество своих особенностей». Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

Проекты ТАИФа тесно связаны с судьбами десятков тысяч татарстанцев, работающих на предприятиях Группы. Руководство холдинга всегда ставило перед собой масштабные социальные задачи, направленные на улучшение условий жизни сотрудников и татарстанцев.

«После того, как в 2004 году завершилась программа ликвидации ветхого жилья, тут же развернулась другая программа — социальной ипотеки. Так как ключевым направлением социальной политики Группы ТАИФ является работа по улучшению жилищных условий сотрудников предприятий, многоотраслевой холдинг ежегодно производил добровольные отчисления на реализацию этой программы. Кроме того, руководство Группы ТАИФ совместно с руководством предприятий решило выделять своим работникам целевой заем до 15 лет на оплату первоначального взноса на покупку жилья, компенсируя при этом часть процентов по этому займу», — напомнила главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам Гузелия Сафина.

Гузелия Сафина: «Ключевое направление социальной политики Группы ТАИФ — работа по улучшению жилищных условий сотрудников предприятий». Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

Так, компанией «ТАИФ-СТ» был построен дом повышенной комфортности на ул. Патриса Лумумбы в Казани. Позже ТАИФ возвел жилой комплекс «Кристалл». Возведены заводские дома для работников «Казаньоргсинтеза» на улицах Серова и Восстания, дома в новом жилом комплексе «Салават купере», выросли целые микрорайоны в Нижнекамске, где поселились сотрудники и специалисты производств «Нижнекамскнефтехима», «ТАИФ-НК» и «ТГК-16».

Дочерними компаниями АО «ТАИФ» на средства и при участии Группы построены десятки многоквартирных домов. Фото: Арсений Фавстрицкий

В целом за период 2005—2021 годов работники ГК ТАИФ в Казани и Нижнекамске получили 6 812 квартир (это свыше 415 тыс. кв. метров) по программам соципотеки, развития промышленных комплексов и дополнительной программе реализации жилья совместно с банком «Аверс».

О вкладе Группы ТАИФ в строительство социально-значимых объектов, а также о том, что было сделано Группой для сохранения историко-архитектурного наследия республики — в продолжении статьи.

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