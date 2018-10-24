ООО ТАИФ-ИНВЕСТ
Общая информация
Инвестиционная компания «ТАИФ-ИНВЕСТ» основана в 1997 году. Входит в группу компаний «ТАИФ». Компания осуществляет брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами. Все виды деятельности «ТАИФ-ИНВЕСТ» лицензированы. Компания является членом Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
Компания является участником торгов на следующих площадках российского рынка ценных бумаг:
- Секция фондового рынка ПАО «Московская Биржа»
Депозитарии, в которых компания имеет счета ДЕПО:
- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
- Акционерное Общество «Центральный Депозитарий Республики Татарстан»;
- Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Директор — Замов Тимур Наилевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.6
- Телефон: (843) 236-33-42
- Email: office@taif-invest.ru
- Сайт: taif-invest.ru
Дата последнего обновления: 24.10.2018