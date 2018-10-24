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ООО ТАИФ-ИНВЕСТ

Финансы, Инвестиционные компании
ООО ТАИФ-ИНВЕСТ Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Инвестиционная компания «ТАИФ-ИНВЕСТ» основана в 1997 году. Входит в группу компаний «ТАИФ». Компания осуществляет брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами. Все виды деятельности «ТАИФ-ИНВЕСТ» лицензированы. Компания является членом Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Компания является участником торгов на следующих площадках российского рынка ценных бумаг:

  • Секция фондового рынка ПАО «Московская Биржа»

Депозитарии, в которых компания имеет счета ДЕПО:

  • Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
  • Акционерное Общество «Центральный Депозитарий Республики Татарстан»;
  • Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»

Директор — Замов Тимур Наилевич.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.6
  • Телефон: (843) 236-33-42
  • Email: office@taif-invest.ru
  • Сайт: taif-invest.ru

Дата последнего обновления: 24.10.2018

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