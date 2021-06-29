Узбекистан настроен на долгосрочные деловые отношения с Россией, Татарстаном и Группой ТАИФ

Фото: Роман Хасаев

Перспективы сотрудничества и выстраивания партнерских и торгово-экономических отношений между компаниями Группы ТАИФ и нефтегазохимической отраслью Узбекистана стали центральной темой переговоров между руководством Группы ТАИФ и делегацией среднеазиатской республики.

От имени Группы ТАИФ переговоры вел председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, от узбекской стороны — председатель правления АО «Узкимесаноат» Журабек Мирзамахмудов.

Бизнес-делегация Узбекистана прибыла в Татарстан в рамках договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита в среднеазиатскую республику президента РТ Рустама Минниханова (рабочая поездка президента Татарстана в Республику Узбекистан проходила 16—17 июня 2021 г. — прим. ред.). В числе приоритетных намерений — развивать долгосрочное сотрудничество с компаниями Группы ТАИФ. Нефтегазохимическая отрасль Узбекистана строит большие планы по реализации крупных совместных проектов по производству поливинилхлорида, переработке метанола в олефины, расширению выпуска этилена и его производных, а также полипропилена. Представители узбекских компаний заинтересовались и реализуемым АО «ТАИФ-НК» проектом по запуску комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, позволяющим достичь глубины извлечения высококачественных светлых нефтепродуктов до 98,2% из каждой тонны сырья. Также выражена заинтересованность в осуществлении поставок в Узбекистан различных полимеров из России в целом и Татарстана в частности. Группа ТАИФ, являющаяся одним из крупнейших производителей в России, рассматривается в качестве одного из ключевых поставщиков и партнеров.

Альберт Шигабутдинов подчеркнул, что интерес у сторон взаимный. Группа ТАИФ готова рассмотреть возможность активного участия в программах, реализуемых в Узбекистане. При этом не только делиться опытом, но и реализовывать совместные проекты.

По итогам общения стороны договорились о необходимости новых встреч для предметного обсуждения дальнейшего сотрудничества. Узбекской стороне предложено организовать посещение производственных площадок нефтехимических компаний Группы ТАИФ.