Руководство Группы ТАИФ с рабочим визитом посетило Тобольск

Фото: Пресс-служба ПАО «СИБУР Холдинг»

Завершился трехдневный рабочий визит делегации Группы ТАИФ в Тобольск. Представители руководства АО «ТАИФ», ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» посетили «ЗапСибНефтехим» — новый нефтехимический комплекс ПАО «СИБУР Холдинг», где ознакомились с его производствами, а также приняли участие в совместных совещаниях рабочих групп.

«Для нас эта стартовая встреча — начало большого совместного пути, возможность наладить контакты не только между высшим руководством компаний, но и горизонтальные связи между предприятиями, по направлениям развития технологий, обеспечения надежности и другим», — приводятся в пресс-релизе ПАО «СИБУР Холдинг» слова члена правления СИБУРа, директора дирекции базовых полимеров Павла Ляхович.

«Взаимный интерес к организации работы на наших предприятиях закономерен. Такие встречи с профессионалами-производственниками, их вопросы, помимо обмена опытом дают возможность посмотреть на внутренние процессы со стороны, что также очень ценно», — отметил член плавления СИБУРа Игорь Климов.

Во время экскурсий по предприятию и деловых сессий участники обсудили вопросы организации охраны труда и промышленной безопасности, реализацию как производственных проектов, так и наработки, а также ход решения задач в области устойчивого развития и охраны окружающей среды. Также состоялось обсуждение вопроса социальных инвестиций и подготовки кадров и повышения уровня квалификации сотрудников.

«Образовательные, мотивационные программы ТАИФа представляют для нас большой интерес, при этом и СИБУРу есть, что предложить коллегам. С 2019 года в Тобольске действует образовательный центр «СИБУРИНТЕХ». Он максимально приближен к производству, оснащен новейшим оборудованием ведущих мировых производителей. У «СИБУРИНТЕХа» уже есть успешный опыт обучения специалистов из Казахстана. Уверен, что и с коллегами из Татарстана это еще одно перспективное направление совместной работы», — приводится в пресс-релизе мнение генерального директора «ЗапСибНефтехима» Максима Рогова.

Поделились своими впечатлениями от визита и представители делегации из Татарстана. «Наши предприятия работают на одном продуктовом рынке, и нам интересны возможности тобольской площадки в плане мощности, стабильности, продуктовых линеек. И нам, разумеется, интересны сферы, где мы можем достичь синергии, — отметил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов. Он также сообщил, что для него это уже третье посещение Тобольска. Первое состоялось еще в годы СССР, второе — на этапе подготовки к пуску установки пиролиза.

«СИБУР и ТАИФ решили «дружить домами», и естественно хочется посмотреть, как живут коллеги, какие у них проблемы, какие успехи. Общий тренд движения обеих компаний очень близок. И мы, и коллеги в СИБУРе реализуем множество проектов развития. Причем речь не только о развитии конкретного производства, но и о развитии инфраструктуры, развитии персонала, совершенствовании бизнес-процессов и реализации проектов цифровизации, — отметил заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин. Он также подчеркнул: «Задача, стоящая перед коллективами Группы ТАИФ и СИБУРа- максимально использовать лучшие практики, наработанные компаниями, чтобы достичь новых, более амбициозных результатов нашей деятельности».

В пресс-релизе также отмечается, что эта поездка делегации руководства компаний Группы ТАИФ в Тобольск открывает целую череду взаимных визитов представителей компаний — лидеров российской нефтехимии. Цель — ближе познакомиться с бизнес-процессами на предприятиях-партнерах, установить личные контакты, обменяться опытом в решении общих для отрасли задач. В скором будущем ожидается ответный визит в Татарстан тобольских специалистов.