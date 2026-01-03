«Супер’ёлка. С Новым годом!» Или как Фло и Кира праздник спасали

В казанском КРК «Пирамида» состоялось новогоднее представление. Участниками премьерного показа стали дети сотрудников компаний Группы ТАИФ

Фото: Динар Фатыхов

Всего было роздано около 2,5 тыс. пригласительных. И это — только в первый день большого праздничного, сказочного марафона!

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Уже на первое представление было вручено 862 пригласительных. А всего их только сегодня состоится три! Это первый день новогодней сессии, которая продлится до 10 января. У меня, конечно, есть в душе волнение. Это волнение взрослого: чтобы все прошло замечательно и понравилось нашим юным гостям. Ну а дети ждут новогоднего чуда. И оно встречает их уже на пороге КРК «Пирамида», — поделился с журналистом «Реального времени» управляющий концертным залом культурно-развлекательного комплекса Эдуард Утяганов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С первых шагов каждый и в самом деле погружался в сказочный мир: у входа гостей встречали веселые эльфы и символ нового, 2026 года: красный, или огненный, конь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Огромный концертный зал быстро заполнился, и началось новогоднее приключение. Про стримера Фло, его подругу Киру, игровой виртуальный мир, в который друзьям вместе со всеми зрителями в зале пришлось погрузиться, чтобы, облетев и объехав все четыре стороны света, добыть волшебные кристаллы и спасти Новый год, разбудить Деда Мороза и вернуть в мир праздничное веселье.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Юные герои при поддержке объединенной суперсилы гостей новогоднего представления успешно справились с непростыми заданиями. И наступило время веселья.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ну а какой праздник без дискотеки?

— Для тех, кто пришел именно на премьерное представление, вместе с АО «ТАИФ» мы подготовили особенно насыщенную программу: группа «Не игрушки», звезда татарской сцены Лэйна и специальный гость Хабиб никого не оставят равнодушными, — отметил управляющий концертным залом КРК «Пирамида».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Усидеть на местах и впрямь не получилось ни у кого. Ноги сами пускались в пляс. И у детей, и у взрослых.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Больше ярких кадров с новогоднего представления — в фоторепортаже.

Арсений Фавстрицкий