Бизнес-центр ТАИФа: как обустроен офис нового поколения

Вертолетная площадка на крыше, инновационные решения, продуманная планировка и управляемый климат

Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

В августе 2021 года на пересечении улицы Пушкина и площади Султан-Галиева, в самом центре Казани, был введен в эксплуатацию ультрасовременный многофункциональный деловой комплекс. В чем уникальность бизнес-центра, какие архитектурные идеи и инновационные решения были реализованы в ходе строительства и обустройства — в материале «Реального времени».

Новый центр деловой жизни

Бизнес-центр задумывался ТАИФом для республики как место, способное принять и обеспечить проведение мероприятий самого высокого мирового уровня. Но не это ставилось в качестве главной цели, а то, что одновременно с этим бизнес-центр должен был стать современным офисным комплексом, в котором были бы созданы все условия для эффективной ежедневной работы руководства и сотрудников как компаний, входящих в Группу ТАИФ, так и арендаторов площадей. Сегодня на территории бизнес-центра работает руководство АО «СИБУР РТ», генерирующей компании АО «ТГК-16», промышленной энергосбытовой компании «ПЭСТ». Также были открыты дополнительный филиал банка «Аверс» и представительство охранного предприятия «Кеннард». О том, насколько успешно была реализована задача формирования продуманного и удобного рабочего пространства, говорит тот факт, что представители этих компаний, а также гости города, посещавшие бизнес-центр, не могли сдержать эмоций и активно делились впечатлениями под адресной страничкой в Yandex Maps.

Задуманный в качестве центра, способного принять мероприятия мирового уровня, бизнес-центр ТАИФ в первую очередь является ультрасовременным офисным комплексом. Фото: Роман Хасаев

Впечатляют не только панорамные виды из окон нового бизнес-центра, но и само здание. Комплекс высотой в 12 этажей (три из которых — подземные) общей площадью более 50 тыс. квадратных метров, не просто гармонично вписался в окружающий архитектурный ландшафт, но и сделал его более эффектным и завершенным. В этом велика заслуга специалистов одного из ведущих российских архитектурных бюро — «Архитектурно-художественных мастерских Дмитрия Величкина и Николая Голованова». Еще на этапе проработки проекта будущего строения они не один день провели на месте, где предстояло вырасти комплексу, и в буквальном смысле по сантиметру изучили и саму площадку, и каждый изгиб проходящей мимо дороги и примыкающих улиц.

Бизнес-центр гармонично вписан в окружающую его архитектуру. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

— Благодаря детально разработанному проекту и продуманной организации работ здание полностью интегрировано в окружающую среду. Конфигурация объема бизнес-центра учитывает градостроительные оси окружающей застройки. Пластика его объемов подчинена поворотам осей улиц. Таким образом, внутри комплекса образуется своеобразная внутренняя улица, идущая параллельно улице Пушкина. Что делает объем комплекса более прозрачным и открытым панораме реки Казанки. За счет перепада рельефа участка по направлению к берегу удалось организовать удобный въезд на четырехуровневую подземную стоянку. Здание не превышает высоты окружающей застройки и гармонично обрамляет одну из сторон площади перед НКЦ, — по праву гордится проделанной работой архитектор Николай Голованов.

— Если посмотреть на план этого здания, то становится ясно, что в нем нет жестко ортогональных перспектив. И это решение не случайно. Мы изначально стремились к созданию не монолитного, а интересного и разнообразного пространства, которое растворилось бы в структуре площади Султан-Галиева. Теперь, благодаря возведению здесь делового центра Группы ТАИФ, площадь наконец-то приобрела завершенный вид, — дополняет коллегу Дмитрий Величкин.

Бизнес-центр Группы ТАИФ дополнил собой ансамбль площади Султан-Галиева. Фото: Роман Хасаев

Фасады делового центра выполнены из камня и стекла. Богаче пластику фасада делают металлические ламели, разграничивающие и в то же время обеспечивающие плавное «перетекание» между плоскостями из стекла и гранита. Камень приближен к земле, а отражающее небо стекло позволяет зданию через отражения «взаимодействовать» с окружающим пространством, визуально делая конструкцию более легкой и не контрастирующей с общим архитектурным ландшафтом. Этой же цели служит и внутренняя улица, направленная в сторону Казанки и открывающая вид на нее. Арка, образованная переходом между зданиями центра в районе верхних этажей, лишь обрамляет картину, гармонично ее завершая. Причем в любое время суток, в том числе благодаря специальной подсветке, способной работать в широком диапазоне режимов.

Выполненные из стекла фасады делают бизнес-центр визуально легче и позволяют ему «взаимодействовать» с окружающим пространством. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

По замыслу архитекторов, весь комплекс благодаря нетривиальным, модернистским архитектурным решениям тактично дополняет примыкающий ландшафт и словно образует новый, направленный в будущее импульс и для дальнейшего усовершенствования всей городской среды, и для самой Группы ТАИФ, символизируя как уже покоренные ею вершины, так и грядущие успехи.

— Стекло как основной фасадный материал было выбрано неслучайно. Этим мы хотели подчеркнуть открытость и прозрачность бизнес-процессов, проходящих в стенах этого делового центра, — отмечает Николай Голованов.

Обилие стекла в конструкции служит и еще одной важной задаче: обеспечивает здание максимально возможным числом помещений с панорамными видами на красивейшие точки города, открывающиеся с этого места.

Изюминкой здания стали атриумы, стеклопакеты которых изготовлены с применением аэрогеля — «вспененного» стекла. Они были привезены из Канады и ранее в республике не применялись. Благодаря этой современной технологии в помещения попадает только комфортный рассеянный свет, обеспечивающий благоприятное для глаз освещение и в любое время года комфортную для человека температуру. Дополнительной защитой помещений от яркого солнца служат специальные ламели.

Проект подсветки бизнес-центра ТАИФ — один из самых инновационных и сложных за всю историю Казани. Фото: Роман Хасаев

Еще одна реализованная в бизнес-центре новация — подсветка. При ее разработке учитывался общий стиль освещения всего левого берега реки Казанки. Очень важно было реализовать идею так, чтобы новое здание тактично и в то же время уверенно вошло в общую панораму города и при этом не терялось при любых режимах освещения, в том числе во время городских праздников или в период корпоративных мероприятий компании. В итоге специально под проект был разработан уникальный тип светильников. Всего их было установлено 1 550 единиц. Совершенно незаметные как снаружи, так и изнутри здания, они способны работать по нескольким сценариям, управляемым с одного контроллера, не просто освещая здание, но еще и подчеркивая его архитектуру, излучая в ночное время особый шарм и красоту. Для обеспечения их работы, а также 450 светильников другого типа, предназначенных для уличного и ландшафтного освещения, было проложено 24 километра электрокабелей. По сложности и инновационности проект подсветки, реализованный при строительстве бизнес-центра ТАИФа, является самым сложным за всю историю Казани.

Технологии, вдохновляющие на новые достижения

— Здание, в котором работаешь, должно соответствовать заявляемым проектам и идеям, должно помогать создавать новое и вдохновлять на более грандиозные задачи, — выразил уверенность заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности — первый заместитель Рустем Сультеев. И добавляет: — ТАИФ смело реализует самые яркие идеи, использует самые передовые технологии и современные материалы, неизменно получая высокий результат и качество работы.

Рустем Сультеев: «Здание, в котором работаешь, должно соответствовать заявляемым проектам и идеям». Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

— Это прекрасное здание построено не только в интересах Группы компаний ТАИФ — воспользоваться плодами нашего труда смогут жители Казани и Республики Татарстан, ведь новый деловой центр предназначен в том числе и для проведения различных мероприятий мирового уровня. Проект нового делового центра был реализован в соответствии с самыми высокими требованиями и мировыми стандартами. И в нем нашли свое отражение те качества, которые, я уверен, присущи каждому сотруднику компании. Я говорю о трудолюбии, принципиальности, преданности общему делу и своей родной земле, — подчеркивает генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. — Мы не можем работать неэффективно и неуклонно движемся вперед, претворяя в жизнь девиз нашей компании «Сила во благо», — особо выделяет он.

В том числе во благо будущих достижений и успехов и людей, которыми эти успехи куются. Команда архитекторов, проектировщиков, подрядчиков, дизайнеров, технических и инженерных служб выложилась на все 100%, формируя в бизнес-центре особую комфортную, тщательно выверенную деловую среду, настраивающую на желание не просто работать, но творить с удовольствием и полной отдачей.

В ноябре 2021 года на первом этаже бизнес-центра открылся дополнительный офис банка «Аверс». Фото: Ринат Назметдинов

— Взаимосвязь внешнего облика здания и его внутреннего содержания — один из принципиально важных для нас моментов. Планировка внутренних пространств, связь между ними, организация входных групп и лифтовых холлов — вся логистика комплекса прорабатывалась с учетом специфики деятельности компаний Группы ТАИФ. В основу интерьерных решений легло четкое понимание самой структуры компании. В корпусе, выходящем на площадь Султан-Галиева, размещается руководство, а в корпусе, который выходит на садик Фукса, — отделы с рабочими местами сотрудников. Работа по организации комфортных рабочих пространств была точечной. В буквальном смысле этого слова нюансировка проходила чуть ли не под каждого конкретного человека, — отмечает архитектор Николай Голованов.

Принципиально важный момент — взаимосвязь внешнего облика здания и его внутреннего содержания. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

— В том же корпусе, где располагаются кабинеты руководителей, обустроены конференц-зал, несколько обеденных залов, а также столовая для сотрудников на первом этаже. Все эти помещения связаны между собой четкой системой лестниц и лифтов. С корпусом, выходящим на садик Фукса, их связывает не только подземная парковка, но и перекинутая над внутренней улицей-пассажем «перемычка». Для нас было важно продумать всю логистику внутри зданий, развести потоки и сделать перемещение по деловому комплексу максимально удобным, — дополнил коллегу Дмитрий Величкин.

Бизнес-центр вобрал в себя все существующие на настоящий момент лучшие дизайнерские и технические решения, отвечающие требованиям обеспечения эффективной, безостановочной работы современного бизнес-центра класса А. В процессе строительства и оснащения здания это ставило перед архитекторами и дизайнерами дополнительные задачи: гармонично встроить в дизайн-проект системы удаленного доступа, инфракрасное отопление, противодымные шторы и множество других важных и необходимых элементов, развести все жизненно необходимые для работы бизнес-центра коммуникации без ущерба для интерьерных решений.

С первого по пятый этажи разместились офисы для сотрудников. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

На первом-пятом этажах комплекса удобно размещены десятки офисов, включающих в себя как рабочие помещения, так и приемные, переговорные и комнаты отдыха. Цветовые решения, комплектация продуманы до мелочей и нацелены на создание максимально комфортной для работы обстановки.

В здании есть все необходимое не только для работы. В просторной столовой, рассчитанной на 190 мест, можно вкусно пообедать. А в свободное время для поддержания себя в форме — посетить современный тренажерный зал.

Конференц-зал бизнес-центра готов стать местом проведения любого мероприятия, вплоть до мирового уровня. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

Большой конференц-зал, рассчитанный на 247 мест, способен принять участников любого мероприятия, вплоть до мирового уровня. Спокойные цветовые решения и удобная мебель обеспечивают надлежащий комфорт при многочасовых переговорах. Современная акустическая система и оборудованные микрофонами кресла помогут быть услышанными и не позволят пропустить ничего важного из выступлений коллег. При этом вся необходимая техника интегрирована так, чтобы не разрушить цельный образ самого большого помещения комплекса. А отсутствие колонн обеспечивает идеальный обзор всего зала с любой его точки.

Зал для переговоров также оборудован всем необходимым как для работы непосредственно в помещении, так и для организаций совещаний, брифингов, общения с деловыми партнерами и представителями руководства регионов и страны в дистанционном формате. Специалистам технических служб обеспечен удобный доступ к электронной «начинке» помещения для оперативного решения возможных задач по ремонту, восстановлению или замене оборудования в случае такой необходимости.

Кроме того, на сегодня бизнес-центр ТАИФа — единственный деловой комплекс в Казани, имеющий вертолетную площадку, которая одновременно служит и смотровой — с нее открывается прекрасная панорама города.

Это единственный бизнес-центр в Казани, вертолетная площадка которого служит одновременно и смотровой. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

Готовая принимать воздушные суда полетной массой до 13 тонн, вертолетная площадка позволяет в случае необходимости повысить оперативность, а также обеспечить должный уровень безопасности прибытия и отбытия высокопоставленных гостей.

Кроме того, здание оборудовано современными надежными системами пожарной безопасности и оповещения, предусмотрена система контроля допуска и видеонаблюдения.

Собственная многоуровневая подземная парковка снимает автомобильную нагрузку на примыкающие территории.

В целом здание — воплощенный пример самого ответственного подхода к энергоэффективности. Умные системы отслеживают загруженность помещений и сами регулируют уровень обогрева и освещенности. Управляемые системы подачи воздуха в независимом режиме позволяют обеспечить комфортный климат в каждом отдельном помещении. Основная система отопления/охлаждения — конвекторного типа. В полы по всему зданию встроены 1 112 конвекторов. Дополнительно температурный режим регулируется интегрированной в подвесной потолок системой лучистого отопления/охлаждения общей площадью панелей в 11 300 кв. м (технология впервые была реализована АО «ТАИФ» в офисном центре на Пушкина, 76). Высокая степень защищенности энергоподачи гарантирует безостановочность рабочих процессов даже в случае нештатных ситуаций на электролиниях. Бесперебойную работу оборудования, необходимого для продуктивной деятельности, обеспечивают 26 слаботочных систем, отвечающих за автоматизацию управления климатом, освещением и телекоммуникациями, безопасность — в том числе системы оповещения, пожарной сигнализации и датчиков задымленности, а также передачу данных.

Вертолетная площадка на крыше здания способна принимать воздушные суда массой до 13 тонн. Фото: Роман Хасаев

Цифровая инфраструктура бизнес-центра также вобрала в себя множество передовых технологических решений: это и структурированная кабельная сеть с высокой пропускной способностью, и защищенная отказоустойчивая ИТ-инфраструктура с централизованной системой управления, хранения и обработки данных, системой мониторинга с применением технологий виртуализации, а также системой автоматического резервного копирования и восстановления данных. Здесь были применены решения по построению отказоустойчивых облачных сервисов на базе частных, публичных и гибридных виртуальных инфраструктур, что позволяет обеспечивать в том числе безопасную, продуктивную и контролируемую удаленную работу компании.

Полны жизни и три подземных этажа комплекса: на минус первом и минус втором этажах разместилась кухонная зона первичной подготовки продуктов для трех обеденных залов, обслуживающих специалистов и руководство компаний, расположенных в здании бизнес-центра. Кроме того, здесь находятся вентиляционные камеры, водомерные узлы, хладоцентр с чиллерными установками, индивидуальный тепловой пункт, насосные станции, электрощитовые, а также кроссовые и серверные, необходимые для работы вычислительных сетей и информационных систем. Кроме того, там же оборудована подземная парковка на 348 машино-мест, занимающая три подземных этажа, что позволяет разгрузить примыкающие территории. ТАИФ — компания, уверенно смотрящая в будущее и о будущем же думающая. Потому на подземном паркинге предусмотрена возможность зарядки электромобилей. Причем одновременно подключенными к сети могут быть сразу 18 электромобилей.

В подарок городу

ТАИФ — социально ответственный бизнес и, решая одни задачи, практически всегда берет на себя дополнительные обязательства во благо Татарстана, потому одновременно с работами по возведению нового бизнес-центра под площадью Султан-Галиева — на участке между центром ТАИФ и Национальной библиотекой (расположившейся в здании НКЦ «Казань») — началось строительство крупнейшего в республике и второго по величине в России многоуровневого подземного паркинга. Способный одновременно разместить почти 1 тыс. автомобилей, он был введен в эксплуатацию в феврале 2019 года и стал прекрасным подарком от Группы ТАИФ всем жителям и гостям столицы Татарстана в преддверии 100-летия со дня образования Татарской АССР.

Церемония открытия подземного паркинга в Казани в непосредственной близости от бизнес-центра на Пушкина, 80. 02.02.2019г. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

Для большего удобства на поверхности парковочного пространства обустроена стоянка для туристических автобусов и оборудованы 62 парковочных места для автовладельцев с ограниченными возможностями. А сама парковка оснащена уникальной для республики общеобменной системой вентиляции, зарядными устройствами для электромобилей и оборудована бесконтактной автомойкой.

В подарок городу ТАИФ облагородил и привел в порядок склон, ведущий к реке Казанке. Фото: Ринат Назметдинов

Параллельно со строительством нового бизнес-центра в подарок городу всем жителям и гостям Казани силами Группы ТАИФ был восстановлен выходящий к реке Казанке склон, доходящий до Фуксовского садика, и создан амфитеатр. Теперь оттуда с комфортом можно любоваться столицей Татарстана (общая площадь благоустройства составила 30,8 тыс. кв. м). Кроме того, ТАИФ взял шефство над расположенным рядом с новым зданием Фуксовским садом.