Шигабутдинов Альберт Кашафович
Общая информация
Родился 12 ноября 1952 года в г. Первоуральске Свердловской области.
Образование:
1976 год — Казанский авиационный институт ( специальность «радиоэлектронные устройства» )
Трудовая деятельность:
В 1976 — 1979 гг. — инженер СКБ-5 НИС.
В 1979 — 1983 гг. — заместитель директора совхоза «Нармонский».
В 1983 — 1984 гг. — начальник орготдела Бауманского райпищеторга г. Казань.
В 1984 — 1986 гг. — заместитель директора Бауманского райпищеторга г. Казань.
В 1986 — 1987 гг. — глава базу МТС объединения «Татрыбпром».
В 1987 — 1991 гг. — заместитель генерального директора по строительству, снабжению и сбыту объединения «Татрыбхоз».
В 1991 — 1995 гг. — генеральный директор внешнеторгового НПО «Казань».
С 1995 г. — генеральный директор ОАО «ТАИФ».
В 2003 — 2006 гг. — председатель Наблюдательного совета ОАО «Казаньоргсинтез».
В 2006 — 2013 гг. — председатель Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».
В 2006 — 2013 гг. — председатель Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».
В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.
Заслуженный экономист Республики Татарстан (2002 г.).
В 2002 году присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан».
В 2005 году награжден медалью «В память 1000-летия Казани»
В 2007 году награжден Указом Президента РТ за достойный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан, многолетний плодотворный труд медалью «За доблестный труд».
В 2008 году награжден Знаком «За содействие МВД России». Соответствующий приказ издал министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев.
В 2009 году за большой вклад в области информатизации и связи награжден Благодарственным письмом Кабинета Министров РТ, а также почетным знаком «Председатель Совета директоров ОАО „Таттелеком“ 2005-2009 г.г.».
Постановлением Правительства Российской Федерации присуждена премия Правительства РФ 2008 года в области науки и техники и присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники».
В 2012 году стал лауреатом одиннадцатой международной премии «Персона года» в номинации «За успешную стратегию в бизнесе».
В 2013 году Приказом министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу награжден медалью «За укрепление боевого содружества».
В 2013 году Указом Президента РФ Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден Орденом Дружбы.
В 2015 году Указом Президента Республики Татарстан за значительный вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю плодотворную работу награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»
В 2017 году Указом Президента Республики Татарстан награжден орденом «Дуслык»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Щапова, 27
- Телефон: (843) 277-94-02
- Email: bars@taif.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018