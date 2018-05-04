Шигабутдинов Альберт Кашафович

Общая информация

Родился 12 ноября 1952 года в г. Первоуральске Свердловской области.

Образование:

1976 год — Казанский авиационный институт ( специальность «радиоэлектронные устройства» )

Трудовая деятельность:



В 1976 — 1979 гг. — инженер СКБ-5 НИС.

В 1979 — 1983 гг. — заместитель директора совхоза «Нармонский».

В 1983 — 1984 гг. — начальник орготдела Бауманского райпищеторга г. Казань.

В 1984 — 1986 гг. — заместитель директора Бауманского райпищеторга г. Казань.

В 1986 — 1987 гг. — глава базу МТС объединения «Татрыбпром».

В 1987 — 1991 гг. — заместитель генерального директора по строительству, снабжению и сбыту объединения «Татрыбхоз».

В 1991 — 1995 гг. — генеральный директор внешнеторгового НПО «Казань».

С 1995 г. — генеральный директор ОАО «ТАИФ».

В 2003 — 2006 гг. — председатель Наблюдательного совета ОАО «Казаньоргсинтез».

В 2006 — 2013 гг. — председатель Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В 2006 — 2013 гг. — председатель Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.

Заслуженный экономист Республики Татарстан (2002 г.).

В 2002 году присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

В 2005 году награжден медалью «В память 1000-летия Казани»

В 2007 году награжден Указом Президента РТ за достойный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан, многолетний плодотворный труд медалью «За доблестный труд».

В 2008 году награжден Знаком «За содействие МВД России». Соответствующий приказ издал министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев.

В 2009 году за большой вклад в области информатизации и связи награжден Благодарственным письмом Кабинета Министров РТ, а также почетным знаком «Председатель Совета директоров ОАО „Таттелеком“ 2005-2009 г.г.».

Постановлением Правительства Российской Федерации присуждена премия Правительства РФ 2008 года в области науки и техники и присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники».

В 2012 году стал лауреатом одиннадцатой международной премии «Персона года» в номинации «За успешную стратегию в бизнесе».

В 2013 году Приказом министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу награжден медалью «За укрепление боевого содружества».

В 2013 году Указом Президента РФ Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден Орденом Дружбы.

В 2015 году Указом Президента Республики Татарстан за значительный вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю плодотворную работу награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»

В 2017 году Указом Президента Республики Татарстан награжден орденом «Дуслык»

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