Альберт Шигабутдинов и Владимир Пресняков — лауреаты премии правительства России в области науки и техники

Награды главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию и экс-заместитель генерального директора АО «ТАИФ» удостоены за создание экопроизводства поликарбонатов

Фото: Роман Хасаев

Церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан традиционно состоялась на территории Пушечного двора — в зале приемов Казанского кремля. Отличившихся поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. Подробности — в материале «Реального времени».

Лучших из лучших собрали в Казанском кремле

Начало церемонии было назначено ровно на 14.00. Однако почти за час до этого к Казанскому кремлю начали подъезжать виновники торжества. Правда, многие, пользуясь запасом времени, в зал приемов не спешили: уделяли по нескольку минут тому, чтобы насладиться красотами по-новогоднему преобразившегося центра столицы.

Впрочем, к назначенному часу все приглашенные были на своих местах, предварительно без спешки и с пониманием необходимости этой процедуры предъявив на входе QR-коды. Снять маску разрешалось только в момент самого награждения. Что поделать: требование времени. Пандемия COVID-19 продолжает бушевать по всему миру.

Президент Татарстана поздравил всех собравшихся на торжественной церемонии с заслуженными наградами и наступающим Новым годом. Фото: Роман Хасаев

— Уважаемые друзья, по традиции мы в преддверии Нового года подводим итоги и вручаем государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан наиболее отличившимся татарстанцам. В уходящем году республика продолжила устойчивое развитие, реализацию крупнейших инфраструктурных, социальных, общественно-политических проектов, — подчеркнул в приветственном слове президент Татарстана.

Орденов, медалей, почетных званий и благодарностей удостоился 51 татарстанец, чей вклад в развитие нефтедобычи, нефтегазохимической отрасли, машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры был признан выдающимся. Из них четверо представляют АО «ТАИФ» и АО «УК «ТАИФ».

Лацкан пиджака Рустема Сультеева украсил орден Почета. Указ о награждении президент России Владимир Путин подписал еще в сентябре 2021 года, когда Рустем Нургасимович занимал должность заместителя председателя совета директоров АО «ТАИФ», первого заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности. Документ подчеркивает, что высокая федеральная награда вручена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Лацкан пиджака Рустема Сультеева украсил орден Почета. Фото: Роман Хасаев

Поздравляя собравшихся, Рустам Минниханов особо отметил такие важные вехи уходящего года, как начало строительства трассы М-12, обходов трассой М-7 городов Нижнекамск и Набережные Челны. А еще открытие новых школ и детских садов, освящение возрожденного собора Казанской иконы Божией Матери и открытие памятника воинам-интернационалистам в Казани.

Особо президент подчеркнул роль медицинских работников и сотрудников Роспотребнадзора в противостоянии пандемии COVID-19. Также он отметил, что даже в таких сложных условиях промышленность республики не только не замедлила своего развития, но и ускорилась, вводя в эксплуатацию новые производства, в том числе не имеющие аналогов в России и ближнем зарубежье.

— Хочу поздравить коллектив предприятия «Казаньоргсинтез» Группы ТАИФ, который был отмечен премией правительства РФ 2021 года в области науки и техники за создание экологически безопасного производства поликарбонатов. Эта высокая награда свидетельствует о технологичности, качестве и безопасности производимой предприятием продукции, а также о высоком профессионализме работников, — подчеркнул президент Татарстана.

Альберт Шигабутдинов, входивший в состав коллектива, работавшего над проектом экологически безопасного производства поликарбонатов, удостоен звания «Лауреат премии правительства РФ». Фото: Роман Хасаев

Распоряжением правительства Российской Федерации за создание экологически безопасного производства поликарбонатов широкого ассортимента и сырьевой базы на ПАО «Казаньоргсинтез» премия правительства РФ 2021 года в области науки и техники и почетное звание «Лауреат премии Российской Федерации в области науки и техники» присуждены главному советнику генерального директора АО «ТАИФ» по развитию (входит в состав ПАО «СИБУР Холдинг») — генеральному директору АО «УК «ТАИФ» Альберту Шигабутдинову и до недавнего времени заместителю генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке Владимиру Преснякову, сегодня занимающему аналогичную должность в АО «УК «ТАИФ».

Владимир Пресняков работал над проектом производства поликарбонатов по бисфенольной технологии с самого начала. Фото: Роман Хасаев

На сцену для общей фотографии также пригласили руководителя группы по реализации проекта — генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» Фарида Минигулова и ее активных участников — заместителя генерального директора «Казаньоргсинтеза» Рината Зарипова и заместителя главного инженера КОСа Дамира Сафина.

На сцену также пригласили руководителя группы по реализации проекта и ее активных участников. Фото: Роман Хасаев

Рассказывая о сути и важности реализованного проекта, Альберт Шигабутдинов отметил:

— Весь смысл в том, что это очень экологически чистый проект, эта технология одна из немногих в мире, которая углерод не производит, а утилизирует — использует в производстве. Сфера применения продукции этого производства очень широка — от космоса и заканчивая теплицами и стеклами очков. Подобный проект — первый в России и странах СНГ, очень эффективный по экономике. Я думаю, что на государственном уровне была по достоинству оценена вся группа специалистов, работавшая над реализацией проекта. Я поздравляю всех работников «Казаньоргсинтеза», принимавших активное участие в реализации этого проекта. Не только «Казаньоргсинтеза» — его реализацию поддерживал и первый президент Татарстана, и Рустам Нургалиевич, профильные министерства, наши японские партнеры — специалисты «Мицуи», «Тойо». Без их поддержки было бы сложно. В реализации этого проекта участвовало порядка 15 международных компаний. Особенно в его второй части. Сейчас пока заявлена проектная мощность 100 тыс. тонн в год, но я уверен, что будет больше. И экономический эффект будет больше. И будет представлен еще более качественный и широкий ассортимент. Часть этих продуктов сейчас уже ищут новые сферы своего применения. Это очень перспективный проект, который будет как минимум 50 лет пользоваться активным спросом.

Единственные в России

Распоряжение о присуждении премий правительства Российской Федерации 2021 года в области науки и техники премьер-министр Михаил Мишустин подписал 1 ноября текущего года.

Распоряжение о присуждении премий правительства России в области науки и техники было подписано 1 ноября. Фото: static.government

Над проектом по созданию и вводу в эксплуатацию экологически безопасного производства поликарбонатов широкого ассортимента и сырьевой базы на ПАО «Казаньоргсинтез» работала команда профессионалов, в которую вошли:

главный советник генерального директора АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов;

заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Владимир Пресняков;

генеральный директор Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез», кандидат химических наук, руководитель работ Фарид Минигулов;

главный инженер завода Айдар Валитов;

заместитель генерального директора Ринат Зарипов;

заместитель генерального директора Фанис Калимуллин;

директор завода Андрей Пресняков;

доктор технических наук, профессор, заместитель главного инженера Дамир Сафин;

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СафПласт» Андрей Евсеев;

кандидат технических наук, старший научный сотрудник акционерного общества «Институт пластмасс имени Г.С. Петрова» Ирина Золкина.

В качестве сырья завод использует свой бисфенол, а также углекислый газ, который выделяет из отходящих дымовых газов производства. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Главная цель научной работы, проводимой коллективом «Казаньоргсинтеза», заключалась в создании в России экологически безопасного производства поликарбонатов широкого ассортимента, организации промышленного производства композиционных материалов и изделий на их основе. Специалистами группы была разработана и реализована технологическая схема, которая включала в себя переработку исходных сырьевых продуктов, бензола и пропилена, в фенол и ацетон, в бисфенол-А и их дальнейшую переработку в поликарбонаты.

В качестве сырья завод использует свой же бисфенол, а также углекислый газ, более 20 тыс. тонн которого компания выделяет из отходящих дымовых газов производства. Тем самым решаются сразу две важнейшие задачи: «Казаньоргсинтез» обеспечивает себя необходимым сырьем и существенно снижает нагрузку на окружающую среду.

Комплекс работ также включал разработку целого ряда научно-технологических решений глубокой модернизации производств, действующих на «Казаньоргсинтезе», и создание, с привлечением возможностей и опыта «Института пластмасс», второго промышленного выпуска композиционных материалов и изделий на основе базовых марок поликарбонатов.

Увеличить мощность производства поликарбонатов в 1,5 раза

Проект призван увеличить изначальную проектную мощность (65 тыс. тонн в год, — прим. ред.) единственного в России и странах СНГ действующего с 2008 года производства поликарбонатов, работающего по безопасной бесфосгенной технологии, до 100 тыс. тонн в год, одновременно с этим решив еще одну сложнейшую задачу: обеспечить растущее производство достаточным объемом необходимого высококачественного сырья.

Основная часть модернизации проводилась в два этапа: в августе — сентябре 2019-го и в октябре — ноябре 2020-го. По итогам первого этапа удалось достигнуть стабильной производительности более в 88 тысяч тонн поликарбонатов в год без потери качества. По итогам второго этапа мощность превысила отметку в 90 тысяч тонн. Все работы по модернизации проводились в периоды профилактических плановых ремонтов, без дополнительных остановов производства.

Впереди — завершающий этап модернизации, после чего ожидается, что завод выйдет на полную мощность и проектные 100 тыс. тонн поликарбонатов в год. Запланировано, что это случится уже в новом, 2022 году.

Сфера применения поликарбонатов — от сельского хозяйства до оптических и защитных систем. Фото: Роман Хасаев

Уникальность поликарбонатов в том, что, не уступая стеклу по прочности, этот материал в 2,5 раза легче и в 250 раз прочнее. Материал активно применяется в создании тепличных конструкций для агропромышленного комплекса, в автомобилестроении, производстве гаджетов, специальной и бытовой техники, строительстве, медицине, в качестве высокопрочных оптических систем для глубоководных и космических аппаратов. И даже как пуленепробиваемое стекло. Эту возможность генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов представил в сентябре на традиционном Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

Глобальный рынок потребления поликарбонатов в настоящее время относится к быстроразвивающимся. Общий объем потребления — порядка 6 млн тонн в год. В России потребность в этом уникальном и универсальном материале по итогам 2020 года составляла почти 100 тыс. тонн.

Запланированные ТАИФом благодаря реализации этого проекта мощности производства и расширение марочного ассортимента позволят практически полностью закрыть потребность страны в поликарбонатах. И это в полной мере отвечает реализуемой в государственных масштабах политике импортозамещения. А экологичность проекта четко следует целям и задачам, поставленным президентом России Владимиром Путиным и правительством страны по снижению углеродного следа.

Альберт Шигабутдинов: «Уходящий год компании Группы ТАИФ завершают с рекордными за историю экономическими показателями». Фото: Роман Хасаев

Вспоминая уходящий год, Альберт Шигабутдинов поделился:

— У нас легких лет не было. Особенно последний год был очень напряженный, с огромным объемом работ. Но и результаты — высшие за все годы существования Группы ТАИФ. Только по выручке ожидается около триллиона рублей. Это все благодаря предыдущим инвестициям и высокому уровню профессионализма персонала, работающего сегодня в обеих частях ТАИФа — и той, что объединилась с СИБУРом, и той, что осталась за периметром сделки. Там тоже очень серьезные результаты.

Мастерство и профессионализм людей, работающих в Татарстане, — золотой фонд республики. Об этом с трибуны заявил и президент Рустам Минниханов:

— Отдельные слова благодарности тем, кто сегодня получает отраслевые почетные звания. Каждый из вас является признанным в своей отрасли. На вас равняются члены ваших коллективов. Вами гордится наша республика.

Один из тех, кто не только доказал свое мастерство, но и щедро делится накопленными знаниями, — Рамиль Абдуллов — аппаратчик пиролиза завода этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим». Он также был удостоен федеральной награды — знака отличия «За наставничество».