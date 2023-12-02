ТАИФ — Сергею Когогину: «Всем сердцем скорбим вместе с вами»
Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Сергею Анатольевичу Когогину в связи с безвременной кончиной матери — Марии Сергеевны Когогиной.
«Всем сердцем скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Мария Сергеевна была удивительным человеком: прекрасная жена, мама и бабушка, скромная и добрая женщина с открытой душой и бескорыстным сердцем, которая посвятила более тридцати лет работе в акушерском деле. Светлая память о Марии Сергеевне навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.Общество Татарстан ТАИФКогогин Сергей Анатольевич
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым