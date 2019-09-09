Сотрудники Группы компаний ТАИФ приняли участие в фестивале #ВМЕСТЕЯРЧЕ-2019

Фото: Ринат Назметдинов

На Всероссийском фестивале «Вместе ярче» энергетическую отрасль АО «ТАИФ» представили сотрудники ТГК-16. Фестиваль энергосбережения и экологии #ВМЕСТЕЯРЧЕ-2019 прошел в парке имени Горького. Мероприятие было посвящено бережному использованию энергии и применению современных технологий в домах и на работе.

На площадке фестиваля были организованы игровые, развлекательные и тематические зоны, посвященные энергосбережению. На одной из них сотрудники энергокомпаний боролись за звание самой интеллектуальной команды в игре «Энергоквиз». Первое место заняли работники филиала ТГК-16 — Казанской ТЭЦ-3.

Также для гостей мероприятия работали выставка газомоторной техники, фотовыставка WorldSkills и «Бульвар энергоэффективных технологий». Среди прочих экспозиций энергокомпания ТГК-16 представила макет станции ТЭЦ-3 и энергоэффективной газовой турбины 9НА.01.

Кроме того, в рамках фестиваля состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников компаний топливно-энергетического комплекса. В нем приняли участие футболисты команды ТГК-16 «Энергия», которые показали яркую и энергичную игру. Результат — кубок за первое место по мини-футболу в копилке сотрудников Казанской ТЭЦ-3.



Завершился фестиваль концертной программой с участием кавер-групп и диджеев Казани. Специальными гостями стали АндрО, финалист телепроекта «Новая фабрика звезд», ЭльмАн, ЭмрИд и Дабро.

Фестиваль «Вместе ярче» проводится с 2016 года по всей России. В Казани его организуют Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Казанский государственный энергетический университет при поддержке правительства Республики Татарстан.

Партнерский материал