ГК ТАИФ: вложения в спорт — инвестиции в будущее

В 2018 году социальные инвестиции предприятий Группы компаний составили почти 51 млрд рублей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Поддержка спорта — одна из устоявшихся традиций Группы компаний ТАИФ. И это не только спонсирование известнейших татарстанских профессиональных клубов, но и масштабная работа по популяризации любительского спорта среди десятков тысяч работников предприятий холдинга и членов их семей. Только в 2018 году в развитие спорта было вложено почти 6,5 млрд рублей. Подробнее о том, во что инвестируются средства холдинга и каковы результаты, — в материале «Реального времени».

«Нижнекамскнефтехим»: индустрия спорта — для качества жизни

78% россиян довольны уровнем развития физической культуры и спорта в стране. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Для сравнения: 5 лет назад так считали лишь 59% жителей страны. Сейчас 51 из каждой сотни респондентов предпочитает заниматься самостоятельно, а 46% — регулярно посещают стадионы, бассейны, тренажерные залы и спортивные площадки.

То, что все больше его земляков свое свободное время посвящают занятиям спортом, отмечает и директор нижнекамского спортивного клуба «Нефтехимик» Сергей Клипачев. Открытые в возглавляемом им клубе спортивные секции пользуются большой популярностью, рассказал он в интервью «Реальному времени». И взрослые по абонементам активно посещают тренажерный зал и бассейн, а для своих детей нижнекамцы выбирают фигурное катание, художественную гимнастику и хоккей. Есть в работе СК «Нефтехимик» место и для спорта высоких достижений.

СК «Нефтехимик». Для своих детей нижнекамцы выбирают фигурное катание, художественную гимнастику и хоккей. Фото vk.com

Но основным направлением деятельности СК «Нефтехимик» со дня основания (1963 г., — прим. ред.) всегда была и остается работа с сотрудниками «Нижнекамскнефтехима». Спартакиады, праздники, конкурсы — спорт не только прививает здоровый образ жизни, но и сплачивает коллектив нефтехимической компании.

Предприятия, входящие в Группу компаний ТАИФ, ежегодно направляют средства на поддержку республиканского спорта, объектов социальной и культурной сферы. В 2017 году социальные инвестиции составили 46,2 млрд рублей. В 2018 году в социальную сферу холдинг вложил более 50,9 млрд рублей.

«Каждый год в спортивных соревнованиях участвуют по 10—12 тыс. человек. После работы нижнекамцы занимаются в секциях с тренерами. Спорт так увлекает, что некоторые заводчане становятся кандидатами, а то и мастерами спорта. Больших успехов они добиваются в легкой атлетике, лыжных гонках, футболе, волейболе и борьбе. Мы даже не ожидали, что направление борьбы настолько интересно нижнекамцам, но нет — полный зал», — поделился Сергей Клипачев.

Простые цифры: в 2017 году из 15 тыс. сотрудников НКНХ в ежегодной Спартакиаде приняли участие 6 400 человек. Кроме того, свои соревнования проводятся на каждом заводе нефтехимического комплекса, а СК «Нефтехимик» помогает с инструкторами и предоставляет площади для проведения состязаний.

Первенство ПАО «Нижнекамскнефтехим». В 2017 году в ежегодной Спартакиаде приняли участие 6 400 работников НКНХ. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»



Спортивные достижения «Казаньоргсинтеза»

Активны в спорте и сотрудники ПАО «Казаньоргсинтез». Ежегодно работники КОСа участвуют в Спартакиаде: мини-футбол, лыжные гонки, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, гиревой спорт, шахматы и др. — в 13 видах спорта выставляет своих атлетов публичное акционерное общество. И активно инвестирует в здоровый образ жизни. За 2018 год на поддержку и развитие спортиндустрии «Казаньоргсинтез» направил 2 млрд 659 млн рублей.

«Лыжня России». Работники ПАО «Казаньоргсинтез» ежегодно участвуют в лыжных соревнованиях. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»



11 команд, 300 участников, два юбилея: в сентябре 2018 года на базе лагеря «Солнечный» состоялась очередная, уже 24-я по счету, Спартакиада Татарстанской республиканской организации профсоюза работников химических отраслей промышленности. Она была приурочена к 60-летию «Казаньоргсинтеза» и 100-летию Росхимпрофсоюза.

Спортивное лидерство в футболе, волейболе, легкой атлетике, настольном теннисе и перетягивании каната оспаривали сборные ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим» (победитель Спартакиады 2017 года), АО «Аммоний», ОАО «Казанский завод СК», АО «КВАРТ», АО «Нефтехимпроект», ООО «НПП «Тасма», АО ХК «Татнефтепродукт», АО «Татхимфармпрепараты», АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова» и Приволжского управления Ростехнадзора. В итоге на высшую ступень пьедестала почета вновь взошли нижнекамцы, серебро досталось команде АО «Аммоний», а бронза — ПАО «Казаньоргсинтез».

Два года подряд отличные результаты демонстрируют футболисты КОСа. Летом 2017 года команда «Синтез» завоевала Кубок Казани по мини-футболу среди мужских команд. Позже, в декабре, они победили и в турнире среди ветеранов предприятий химической отрасли, посвященном 40-летию Татарстанской организации Росхимпрофсоюза. Дважды команда становилась чемпионом России среди предприятий химотрасли: впервые — летом 2017 года, а второй раз взяла золото в Москве в мае 2018-го. Шесть команд-соперников из Москвы, Череповца, Волгограда, Сарбанда (Таджикистан), Кировска и Казани ни разу не пробили защиту «Синтеза». После этой победы команда получила пропуск на ежегодный футбольный фестиваль «Спортивная волна» (г. Белек, Турция), где приняла участие в турнире среди любительских команд.

После победы в Москве «Синтез» получил приглашение на ежегодный футбольный фестиваль «Спортивная волна» (г. Белек, Турция). Фото ПАО «Казаньоргсинтез»



Впервые футбольный турнир состоялся в мае 2009 г. в Турции. Тогда он назывался «Кубок Аленичева». Став ежегодным, он еще дважды проходил на турецких полях. В 2012-м по ряду причин название изменено на «Спортивную волну», а сам фестиваль перенесен в Испанию, на побережье Коста-Брава. У «Спортивной волны» насыщенная, яркая программа: в 2012 году на полях турнира состоялся матч между ветеранами «Барселоны» и «Спартака». В июне 2013-го турнир прошел с участием таких команд ветеранов, как «Спартак» (Москва), «Динамо» (Киев), «Барселона» и мадридский «Реал». В июне 2016-го фестиваль был совмещен с Евро-2016 и проходил сразу в двух странах — Испании и Франции. В мае 2017 года — вернулся в Турцию.

По правилам турнира, в состав команд можно включать и профессиональных футболистов, если они завершили карьеру не менее чем за 3 года до фестиваля. Многие сборные этим воспользовались. Команда «Синтез» вышла на поле без легионеров — в составе, который остается неизменным с 2015 года: все игроки — работники «Казаньоргсинтеза» и занимаются спортом в свободное время. Поддерживать себя в надлежащей форме помогает предприятие. «Тренировки футболистов и волейболистов проходят два раза в неделю в арендованном зале спортивного комплекса «Олимпиец» в Залесном», — поделился с корреспондентом «Реального времени» инструктор по спортивно-массовой работе при профкоме ПАО «Казаньоргсинтез» Айдар Миндубаев.

ТГК-16: энергию жизни — в энергию спорта

Одна из крупнейших энергетических компаний Татарстана — ОАО ТГК-16 (входит в состав ГК ТАИФ) — сил на поддержку и развитие спорта тоже не жалеет. Сотрудники активно участвуют в соревнованиях различного уровня. И победам радуются всем коллективом.

Спортсмены энергокомпании — постоянные участники региональных и отраслевых состязаний. В 2018 году в активе команды «Энергия» — золото в турнире по мини-футболу XIX Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП. Кубок Масгута Аскарова (учрежден Электропрофсоюзом РТ) стал законным трофеем команды. Инженер по расчетам и режимам ПТО Кирилл Киреев признан лучшим защитником турнира, а слесарь 4-го разряда по обслуживанию оборудования электростанций топливного цеха Андрей Антонов — лучшим бомбардиром.

У сотрудников Нижнекамской ТЭЦ (ТПК-1, входящей в состав ТГК-16) — тоже богатый выбор: есть тренажерный зал, возможность сыграть в волейбол, баскетбол, поплавать в бассейне, заняться йогой, настольным теннисом, шахматами, шашками, бадминтоном, проверить меткость в стрельбе из пневматической винтовки. Местный спортивно-оздоровительный комплекс предоставляет такую возможность, энергетики активно посещают его как во время обеденного перерыва, так и в вечернее время.

Финал турнира по мини-футболу XIX Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП, 2018 г. ТГК-16 активно вовлекает сотрудников в спорт. Фото ОАО ТГК-16

Спартакиада среди цеховых коллективов электростанции проходит по 19 видам спорта, в том числе лыжным гонкам, пляжному волейболу, плаванию, легкоатлетическому кроссу, гиревому спорту, жиму штанги и т. д. Более 250 сотрудников ТГК-16 стали участниками Спартакиады 2017—2018 годов. Вклад энергетической компании в пропаганду физической культуры и спорта был оценен по достоинству: в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» Казанская ТЭЦ-3 заняла третье место.

ТАИФ-НК: массовому спорту — максимум условий

По праву гордится победами своих сотрудников и нефтеперерабатывающий комплекс ОАО «ТАИФ-НК». А их немало: работники комплекса — активные участники как внутренних, так и более крупных соревнований. Спартакиады, футбольные состязания, настольный теннис, волейбол — возможностей продемонстрировать силу и выносливость много. 2018-й спортивный год стартовал с лыжных гонок на кубок ТАИФ-НК, в которых приняли участие более 20 команд, представляющих различные производства комплекса. В командном забеге среди женщин победу одержала команда нефтеперерабатывающего завода, а среди мужчин сильнейшими оказались представители завода бензинов. Отмечены победы и в личных зачетах.

Чтобы у коллектива была возможность поддерживать себя в надлежащей спортивной форме, предприятие арендует учебно-тренировочную базу «Алмаш». Несколько раз в неделю, в свободное от работы время, здесь тренируются команды, у каждой из которых есть наставник — опытный спортсмен. А в остальное время база и профессионально проложенные трассы длиной в 2, 3, 5 и 7,5 километра — в распоряжении коллег-любителей.

База «Алмаш». ОАО «ТАИФ-НК» для своих сотрудников арендует учебно-тренировочную базу «Алмаш». Фото ОАО «ТАИФ-НК»



«Команды у нас сформированы давно, мы из года в год арендуем учебно-тренировочную базу. Лыжные гонки повышают силу, выносливость, поддерживают тонус мышц, укрепляют иммунитет. Я считаю, что развитие спорта должно всегда приветствоваться. В соответствии с социальной политикой ГК ТАИФ руководство нас поддерживает и создает комфортные условия для занятий спортом», — сообщила журналисту «Реального времени» председатель совета трудового коллектива ТАИФ-НК Аниса Биктимирова.

От любительского спорта — к спорту высоких достижений

Увлекшись тренировками, некоторые спортсмены-любители переходят в спорт профессиональный. Но чаще будущих чемпионов растят, создавая необходимые условия. «Спортсменов, состоящих в «Нефтехимике», поддерживает ГК ТАИФ», — подчеркнул в интервью «Реальному времени» начальник Центра высшего спортивного мастерства СК «Нефтехимик» Сергей Манаков. И это серьезная помощь. Только на сборах профессиональный спортсмен в год находится по четыре-шесть месяцев.

Полумарафон ПАО «Нижнекамскнефтехим». Массовый спорт — возможность для людей совершенствовать себя физически и укреплять здоровье. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»



Центр высшего спортивного мастерства при СК «Нефтехимик» создан в 1995 году, чтобы привлечь к специализированной подготовке перспективных спортсменов из числа занимающихся в детских спортивных школах и группах центральных секций спортивного клуба «Нефтехимик» для достижения ими высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Республики Татарстан и сборных команд России.

«У нас занимаются молодые ребята 15—16 лет, которых мы рассматриваем как будущих кандидатов в мастера спорта. Если они показывают хорошие результаты, то зачисляем к нам. Все это благодаря поддержке ТАИФа. Без помощи предприятия спортсмены не смогли бы реализоваться», — отметил Сергей Манаков.

Спортивный клуб «Нефтехимик» позволяет ребятам заниматься любимым делом, расти профессионально и представлять интересы клуба на международных и российских состязаниях. Сейчас в центре состоят 10 профессиональных спортсменов: три мастера спорта международного класса (МСМК) по лыжным гонкам — Диляра Сабирзянова, Алия Иксанова и Наталья Жукова, МСМК по тяжелой атлетике Анастасия Иванова, мастер спорта по плаванию Александр Кубасов, МС по настольному теннису Дарья Шадрина, МСМК по вольной борьбе Евгений Лапшов и еще один борец, мастер спорта сразу в трех видах единоборств (вольной борьбе, национальной борьбе корэш и борьбе на поясах) Марат Мухамедзянов, а также два МС по легкой атлетике — Анна Ватропина и Айдар Гилязов. Как рассказал сам Гилязов, спортом он увлекся еще в третьем классе в 1997 году, а в легкую атлетику пришел, когда исполнилось 10 лет. «Сначала я тренировался в детско-юношеской спортивной школе «Шинник» у первого тренера — Владимира Быкова. В 2004 году стал работать под руководством Олега Пермякова в СК «Нефтехимик». В то время он тренировал Сергея Манакова, мастера спорта международного класса. Я хотел подражать ему, мечтал догнать и перегнать», — поделился он своей историей. Тогда же успехи юного легкоатлета заметили и предложили вступить в Центр высшего спортивного мастерства «Нефтехимик».

Международные соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских, 2017 г. Айдар Гилязов: «Я увлекся спортом в третьем классе». Фото предоставлено Центром высшего спортивного мастерства



Айдар Гилязов — член сборной команды Татарстана, поэтому часть суммы на оплату сборов для него выделяет Центр спортивной подготовки Казани, но основную долю оплачивает все же СК «Нефтехимик». Кроме того, клуб, владеющий современными спортивными стадионами, предоставляет спортсменам достойные условия для тренировок и на родной земле. Гилязов за время спортивной карьеры успел побывать во многих городах и регионах России и отмечает, что спортивных клубов, подобных «Нефтехимику», с такой поддержкой от промышленных предприятий, в стране не осталось: «В Екатеринбурге был СК «Луч», который спонсировал Оптико-механический завод, но предприятие не выдержало натиска первой и второй волны финансового кризиса. Сейчас «Луч» практически не существует. «Нефтехимик» благодаря поддержке «Нижнекамскнефтехима» нашел выход и выдержал кризис», — считает легкоатлет.

Еще немного цифр: за период с 1987 года СК «Нефтехимик» подготовил троих заслуженных мастеров спорта, 13 мастеров спорта международного класса, 28 мастеров спорта. В числе воспитанников клуба бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине Екатерина Волкова, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы по борьбе на поясах Шамиль Садриев, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе в Индии Инсаф Низамиев. Целая плеяда представителей различных видов спорта, тренировавшихся и продолжающих заниматься в «Нефтехимике», входит в состав сборных Татарстана и России.

ГК ТАИФ: возможность заниматься спортом должна быть у каждого

А чтобы спортом мог заниматься действительно каждый — нужна инфраструктура. Инвестируя в спорт, ТАИФ вкладывается в счастливое, здоровое, яркое, насыщенное настоящее и будущее своих сотрудников и их детей. Создание и поддержка удобных площадок, стадионов, спортивных комплексов, бассейнов, ледовых арен, баз отдыха, санаториев-профилакториев и детских оздоровительных лагерей, а также их загрузка — одна из значимых составляющих социальной ответственности компании. В 2017 году на эти цели предприятиями группы компаний было направлено 2 млрд рублей, за 2018 год — еще 1,386 млрд рублей.

Секция настольного тенниса СК «Нефтехимик». Предприятия Группы компаний ТАИФ создают удобные и современные площадки для занятий спортом. Фото vk.com



В Нижнекамске для сотрудников предприятий ГК ТАИФ открыты самые разные спортивно-оздоровительные объекты: два ледовых дворца, комплекс «Нефтехимик», спортзал «Факел», лыжная база «Алмаш», стрелковый тир, лагеря «Юность» и «Олимпиец». Только «Олимпиец» ежегодно принимает по три смены в 220 человек. «Спортсменам важно питание и возможность тренироваться. Здесь человек занимается активно целый день, у него хороший тренер, интересные мероприятия вечером, полноценное и полезное питание, сауна и плавательный бассейн. Второй важный момент — отдыхать в «Олимпийце» интересно, потому что там занимаются спортсмены, которые выигрывают российские чемпионаты», — считает Сергей Клипачев.

Благодаря поддержке Группы компаний ТАИФ на территории базы отдыха «Солнечный» под Казанью недавно появилось футбольное поле с искусственным газоном, освещением, беговыми дорожками и площадкой для воркаута (уличная гимнастика, — прим. ред.). Кипит спортивная жизнь и в одном из старейших и самых популярных бассейнов Казани и Татарстана — «Оргсинтезе». Здесь проходят крупные, в том числе международные, соревнования по плаванию, водному поло, синхронному плаванию, в детской чаше имеют возможность заниматься мамы с детьми в возрасте от 3 до 5 лет, а в большой чаше работают секции подводного плавания и аквааэробики.

Бассейн «Оргсинтез». В бассейне «Оргсинтез» проводятся международные и всероссийские соревнования. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»



На базе «Оргсинтеза» воспитаны такие известные спортсмены, как двукратный призер Олимпийских игр (2000 и 2004), победитель чемпионата мира и Европы, капитан легендарной ватерпольной команды «Синтез», президент клуба СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров и олимпийская чемпионка по плаванию 2005 года (Мельбурн, Австралия) среди инвалидов по слуху, многократная чемпионка России, Европы и мира Ольга Федорова. Оба — заслуженные мастера спорта России. Здесь же тренировались более 100 мастеров спорта и раскрыли свой спортивный потенциал мастера спорта международного класса по плаванию Александр Шинин, Яна Мартынова, Эрнест Максумов и чемпионка России среди инвалидов по слуху Ольга Савина.

На предприятиях Группы ТАИФ создают условия для того, чтобы как можно больше работников компании могли выбрать тот вид спорта, которым они хотели бы заниматься. Открыты и успешно действуют множество различных секций — от шахмат и шашек до гиревого спорта, тяжелой атлетики и единоборств. И возможностью приобщиться к спорту с каждым годом пользуются все больше людей. Здоровый образ жизни становится для сотрудников холдинга и их семей и нормой, и приятным времяпрепровождением.