Руслан Шигабутдинов принял участие в обсуждении будущего российской нефтегазохимии

Фото: Ринат Назметдинов

Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов принял участие в работе Татарстанского нефтегазохимического форума — крупнейшей экспертной площадки по ключевой бюджетообразующей индустрии России.

В международном мероприятии на площадке «Казанской ярмарки» принимают участие руководители ведущих предприятий нефтяной и газохимической промышленности Татарстана, руководители отраслевых ведомств России и регионов, ведущие эксперты. Вместе с коллегами Шигабутдинов обсудил вопросы сохранения добычи углеводородов на поздних истощенных месторождениях, внедрения новых технологий, применения налоговых льгот для предприятий нефтяной промышленности.

Последние разработки в области нефтехимии презентовали почти две сотни ведущих компаний из 31 региона России и 23 стран ближнего и дальнего зарубежья. Свои проекты и технические новинки представили компании «Нижнекамскнефтехим» и ТГК-16, входящие в Группу компаний ТАИФ. Руслан Шигабутдинов рассказал о производстве пятого поколения каучуков и термоэластоплатов (добавок для битума), которые выпускают в Нижнекамске.

Как сообщало «Реальное время», ПАО «Казаньоргсинтез», еще одно предприятие, входящее в ГК ТАИФ, выиграло Гран-при в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» за разработку металлоценового полиэтилена.