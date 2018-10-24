ООО ТАИФ-СТ

Общая информация

ООО «ТАИФ-СТ», входящее в группу компаний ОАО «ТАИФ», создано в октябре 1999 года для осуществления строительной деятельности в Республике Татарстан.

Компания «ТАИФ-СТ» имеет собственную базу со складскими помещениями площадью 5020 кв.метров, из них: закрытые склады для хранения материалов – 3000 кв.м; открытые склады с козловым краном – 1300 кв.м; склад инертных материалов (РБУ) – 720 кв. м; железнодорожную ветку для приема грузов, собственный парк грузовых автомобилей и спецтехники.

Услуги предоставляемые ТАИФ-СТ:

Cтроительная организация широкой специализации;

Сдача в аренду складских и офисных помещений, кафе на 120 посадочных мест;

Услуги автотранспорта;

Работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту пассажирских и грузовых лифтов;

Услуги по изготовлению металлоконструкций различной сложности.

Генеральный директор – Сафин Амир Мунирович

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