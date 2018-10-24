ООО ТАИФ-СТ
Общая информация
ООО «ТАИФ-СТ», входящее в группу компаний ОАО «ТАИФ», создано в октябре 1999 года для осуществления строительной деятельности в Республике Татарстан.
Компания «ТАИФ-СТ» имеет собственную базу со складскими помещениями площадью 5020 кв.метров, из них: закрытые склады для хранения материалов – 3000 кв.м; открытые склады с козловым краном – 1300 кв.м; склад инертных материалов (РБУ) – 720 кв. м; железнодорожную ветку для приема грузов, собственный парк грузовых автомобилей и спецтехники.
Услуги предоставляемые ТАИФ-СТ:
- Cтроительная организация широкой специализации;
- Сдача в аренду складских и офисных помещений, кафе на 120 посадочных мест;
- Услуги автотранспорта;
- Работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту пассажирских и грузовых лифтов;
- Услуги по изготовлению металлоконструкций различной сложности.
Генеральный директор – Сафин Амир Мунирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420004, Россия,Республика Татарстан, г. Казань, ул.Горьковское шоссе, 30
- Телефон: (843) 557-27-29
- Email: info@taifst.ru
- Сайт: www.taifst.ru
Дата последнего обновления: 24.10.2018