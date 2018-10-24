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ООО ТАИФ-СТ

Строительство, Строительные компании
ООО ТАИФ-СТ Фото: www.taifst.ru

Общая информация

ООО «ТАИФ-СТ», входящее в группу компаний ОАО «ТАИФ», создано в октябре 1999 года для осуществления строительной деятельности в Республике Татарстан.

Компания «ТАИФ-СТ» имеет собственную базу со складскими помещениями площадью 5020 кв.метров, из них: закрытые склады для хранения материалов – 3000 кв.м; открытые склады с козловым краном – 1300 кв.м; склад инертных материалов (РБУ) – 720 кв. м; железнодорожную ветку для приема грузов, собственный парк грузовых автомобилей и спецтехники.

Услуги предоставляемые ТАИФ-СТ:

  • Cтроительная организация широкой специализации;
  • Сдача в аренду складских и офисных помещений, кафе на 120 посадочных мест;
  • Услуги автотранспорта;
  • Работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту пассажирских и грузовых лифтов;
  • Услуги по изготовлению металлоконструкций различной сложности.

Генеральный директор – Сафин Амир Мунирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420004, Россия,Республика Татарстан, г. Казань, ул.Горьковское шоссе, 30
  • Телефон: (843) 557-27-29
  • Email: info@taifst.ru
  • Сайт: www.taifst.ru

Дата последнего обновления: 24.10.2018

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