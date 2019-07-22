Компания Ansaldo Energia (Италия) хочет построить «Казаньоргсинтезу» электростанцию на 250 МВт
Генеральный директор итальянской компании Ansaldo Energia Джузеппе Дзампини и старший вице-президент Ansaldo Energia по продажам и развитию бизнеса Витторио Ольчезе посетили головной офис АО «ТАИФ», где встретились с руководством Группы компаний ТАИФ. Ключевой темой разговора стало обсуждение возможного участия одного из ключевых участников мирового рынка изготовления и поставки оборудования для электроэнергетики (газовые и паровые турбины, генераторы и микротурбины) в реализации проекта по строительству ПГУ-ТЭС мощностью 250 МВт для производственных нужд ПАО «Казаньоргсинтез».
Со стороны ГК ТАИФ во встрече приняли участие генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, главный советник генерального директора по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов, генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев и др.
Тендер на реализацию проекта был объявлен еще в феврале 2019 года. На контракт претендуют три крупнейшие мировые компании — немецкий холдинг Siemens, американский концерн General Electric и итальянская компания Ansaldo Energia, ведущая свою историю с 1850 года и успешно реализующая проекты в 90 странах мира. Кто именно будет реализовывать контракт, в Группе компаний ТАИФ планируют определить уже к осени 2019 года.
Справка
Группа Ansaldo Energia — ключевой игрок на международном рынке оборудования для электроэнергетики, реализующий проекты строительства электростанций «под ключ» (газовые и паровые турбины, генераторы и микротурбины), а также осуществляет деятельность в сфере производства оборудования и инжиниринга для атомной промышленности. 59,9% Ansaldo Energia S.p.A. принадлежит фонду CDP Equity, входящему в группу Cassa Depositi e Prestiti (институт развития под контролем государства, который занимается развитием экономики Италии с 1850 года), и 40% принадлежит Shanghai, реализованы более 1700 проектов в 90 странах мира с общей установленной мощностью более 170 ГВт.
Группа ТАИФ представляет собой одну из крупнейших промышленно-инвестиционных компаний в России, обладающую значительными активами и имеющую мощный производственный потенциал, гибкую форму управления и высокий уровень менеджмента. Группа компаний ТАИФ, объединяющая 43 дочерние и зависимые компании, осуществляет свою деятельность во многих направлениях, основными из которых являются нефтегазопереработка и нефтехимия, энергетика, строительная индустрия, инвестиционная сфера и сфера услуг. Все предприятия тесно взаимосвязаны с точки зрения экономики, техники, технологий и управления.
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