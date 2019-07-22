Компания Ansaldo Energia (Италия) хочет построить «Казаньоргсинтезу» электростанцию на 250 МВт

Фото: Роман Хасаев

Генеральный директор итальянской компании Ansaldo Energia Джузеппе Дзампини и старший вице-президент Ansaldo Energia по продажам и развитию бизнеса Витторио Ольчезе посетили головной офис АО «ТАИФ», где встретились с руководством Группы компаний ТАИФ. Ключевой темой разговора стало обсуждение возможного участия одного из ключевых участников мирового рынка изготовления и поставки оборудования для электроэнергетики (газовые и паровые турбины, генераторы и микротурбины) в реализации проекта по строительству ПГУ-ТЭС мощностью 250 МВт для производственных нужд ПАО «Казаньоргсинтез».

Со стороны ГК ТАИФ во встрече приняли участие генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, главный советник генерального директора по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов, генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев и др.

Темой встречи стало обсуждение возможного участия Ansaldo Energia в строительстве ПГУ-ТЭС мощностью 250 МВт для производственных нужд ПАО «Казаньоргсинтез». Фото Романа Хасаева

Тендер на реализацию проекта был объявлен еще в феврале 2019 года. На контракт претендуют три крупнейшие мировые компании — немецкий холдинг Siemens, американский концерн General Electric и итальянская компания Ansaldo Energia, ведущая свою историю с 1850 года и успешно реализующая проекты в 90 странах мира. Кто именно будет реализовывать контракт, в Группе компаний ТАИФ планируют определить уже к осени 2019 года.