Toyo Engineering Corporation — больше полувека с Татарстаном

Первым реализованным проектом японской компании в республике стал этиленовый завод на «Нижнекамскнефтехиме».

Фото: из архива ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сотрудничество компании Toyo Engineering Corporation и Татарстана ведет свою историю со времен СССР. В конце 1960-х всесоюзное объединение «Техмашимпорт» подписало с японской фирмой Toyo Engineering контракт на проектирование и поставку оборудования для нового этиленового комплекса. На тот момент, при проектной мощности в 450 тыс. тонн в год, он должен был стать крупнейшим в Советском Союзе. Окончательно решение о строительстве комплекса производств этилена, пропилена, дивинила, бензола и других сопутствующих продуктов в Нижнекамске было принято в декабре 1970 года на самом высоком уровне — ЦК КПСС и Советом министров СССР. Масштабное строительство развернулось практически сразу, а уже в 1976-м был получен первый товарный этилен. О том, как Toyo Engineering начала сотрудничать с ТАИФом задолго до самого появления Группы компаний и как развивалось это сотрудничество — в материале «Реального времени».

Toyo — значит Азия

Один из крупнейших промышленных концернов мира — компания Toyo Engineering Corporation — ведет свою историю с 1961 года. Основные направления деятельности — проектирование, инжиниринг, строительство, закупка, обеспечение поставок и монтажа оборудования на новые предприятия, его испытание и техническое руководство в таких областях, как нефте- и газопереработка, нефтехимия, электроэнергия. Само слово «Toyo» состоит из двух иероглифов: «to», что означает Восток и «yo» — дословно «океан». Иными словами — «Восточный океан», второе значение — «Азия».

За без малого шесть десятков лет сравнительно небольшая компания с уставным капиталом в 300 млн иен выросла в транснациональный холдинг — 11 филиалов и 27 дочерних компаний по всему миру. Многочисленные крупные проекты реализованы в более чем пяти десятках стран.

К настоящему времени Toyo Engineering Corporation реализованы более полутора тысяч проектов по всему миру. Фото toyo-eng.com



Штат концерна — свыше 11 тысяч высокопрофессиональных специалистов, которые проектируют, а затем воплощают масштабные производства. К настоящему времени реализованы более полутора тысяч проектов. Свыше 60 из них — на территории России и государств СНГ. Целый ряд — в Татарстане. И первым стал «Этилен-450» в Нижнекамске.

«Этилен-450»

Пик работ по строительству комплекса «Этилен-450» пришелся на первую треть 1970-х годов. По воспоминаниям участников масштабных работ, площадка, где росло производство, напоминала огромный муравейник. В день на стройке трудились до 9 тысяч человек. Работы велись в рекордно короткие сроки: основное оборудование было смонтировано всего за 14 месяцев.

Пик работ по строительству комплекса «Этилен-450» пришелся на первую треть 1970-х. Фото из архива ПАО «Нижнекамскнефтехим»



Часть этилена перерабатывалась на месте Нижнекамским химкомбинатом. Остальной этилен отправлялся на казанский «Оргсинтез», где превращался в полиэтиленовую пленку. Так Toyo Engineering, точнее, спроектированный и оборудованный с ее помощью комплекс «Этилен-450», еще с советских времен оказался связанными с еще одним важнейшим предприятием будущей ГК ТАИФ.

Сотрудничество ГК ТАИФ и Toyo Engineering в наши дни

В середине 80-х годов прошлого века, этиленовый комплекс «Нижнекамскнефтехима» производил порядка 350 тыс. тонн этилена в год. Прошло сравнительно немного времени и серьезно модернизированный сначала в 2005-м, а потом еще раз в 2011 году он сегодня производит в год более 600 тыс. тонн этилена.

За годы сотрудничества ГК ТАИФ и Toyo Engineering реализовали ряд крупных проектов. Фото Романа Хасаева



Развитие предприятий ГК ТАИФ не останавливалось: в сентябре 2004 года ОАО «Казаньоргсинтез» совместно с ОАО «ТАИФ» подписали контракты на закупку лицензий и базового проектирования для производства бисфенола-А (БФА) с японской фирмой Idemitsu Kosan Co., Ltd. Рабочее проектирование для производства БФА выполнила Toyo Engineering. Строительство началось в октябре 2005 года и было окончено спустя 2 года. В апреле 2008 года были завершены гарантийные испытательные работы, и предприятие заработало на промышленной мощности в 70 тыс. тонн продукции в год.



В апреле 2008 года были завершены испытательные работы и производства БФА заработало на промышленной мощности в 70 тыс. тонн продукции в год. Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»



Целью строительства производства БФА являлось получение сырья для завода поликарбонатов, мощностью 65 тыс. тонн в год, рабочее проектирование и поставку оборудования для которого также выполнила компания Toyo Engineering. Строительство началось 16 декабря 2006 года, а уже 6 августа 2008 года сотрудники нового завода приступили к получению первого продукта в технологической цепочке — этиленкарбоната. Днем рождения производства считается 27 сентября 2008 года, когда на предприятии была получена первая партия поликарбоната.



27 сентября 2008 года была получена первая партия поликарбоната. Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»



В июле 2012 года между «Нижнекамскнефтехимом» и Toyo Engineering было подписано лицензионное соглашение и контракт на базовое детальное проектирование и поставку оборудования по проекту строительства четвертой очереди завода полистиролов (три линии уже были введены в эксплуатацию последовательно в 2003, 2006 и 2008 годах). Тем самым предприятие планировало завершить масштабную программу перехода от производства мономеров к производству полимеров. В 2014 году четвертая линия производства полистиролов была успешно введена в эксплуатацию.



— Это знаменательный день не только для предприятия, но и для всей республики. ОАО «Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших нефтехимических предприятий страны. Четвертая линия производства полистиролов появилась благодаря слаженной работе всего коллектива предприятия. Для республики и для страны в целом это важное событие, потому что решает проблему импортозамещения, — подчеркнул на церемонии открытия производства президент Татарстана Рустам Минниханов.

В марте 2013 года Toyo Engineering и ОАО «ТАИФ-НК» заключили контракт на детальное проектирование и поставку оборудования для первого в России и крупнейшего в мире комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков по технологии Veba combi cracker (VCC). Фото president.tatar.ru



Еще один крупный совместный проект Группы компаний ТАИФ и Toyo Engineering стартовал в марте 2013 года. Тогда японская компания и ОАО «ТАИФ-НК» заключили контракт на детальное проектирование и поставку оборудования для первого в России и крупнейшего в мире комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков по технологии Veba combi cracker (VCC) в светлые нефтепродукты — прямогонный бензин и дизельное топливо стандарта Евро-5.

— Это очень сложный, но очень перспективный проект. В той степени, в которой он реализуется на «ТАИФ-НК», он может быть революцией в переработке тяжелых остатков, — отметил в 2015 году во время визита на «ТАИФ-НК» Рустам Минниханов,

Выработка светлых нефтепродуктов, по планам ГК ТАИФ, будет рекордной — более 98%. Пусконаладочные работы на предприятии близки к завершению.





Пусконаладочные работы на КГПТО близки к завершению. Фото Романа Хасаева



ГК ТАИФ и Toyo Engineering — перспективы

В октябре 2018 года во время рабочей поездки в Японию президент Татарстана Рустам Минниханов провел ряд встреч на бизнес-форуме «Татарстан — Япония».

Татарстан и Япония договорились развивать сотрудничество. Фото president.tatar.ru



Во время встречи с представителями бизнес-сообщества Японии Рустам Минниханов подчеркнул:

— Республика Татарстан работает с целым рядом японских фирм: «Мицуи» и «Тойо инжиниринг» сотрудничают с предприятиями Группы компаний ТАИФ; «Йокогава электрик корпорейшн» занимается автоматизацией предприятий и инжиниринговых центров; татарстанская компания «Эйдос» совместно с японским институтом «Рикен» создали проект в области генетической диагностики; предприятие «Ай-Си-Эл» сотрудничает с японской «Фуджицу» в сфере IT-технологий; «Мицубиси Фузо» взаимодействовала с автогигантом республики — заводом КАМАЗ; «Панасоник» выступил партнером Всемирной летней Универсиады в Казани; Институт Номура принял участие в разработке Стратегии социально-экономического развития. Мы уверены, что татарстано-японское сотрудничество ждет дальнейшее развитие, и этому процессу будет способствовать представительство Татарстана в Японии.

Эйджи Хосой: «Нам нравятся условия, созданные в России и Татарстане для работы с иностранными компаниями». Фото Романа Хасаева



Немного позже, в середине октября 2018 года, делегацию топ-менеджмента Toyo Engineering Corporation под руководством старшего исполнительного директора компании Эйджи Хосоя встречали в головном офисе АО «ТАИФ». Во время встречи стороны также подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству и обсудили ряд возможных будущих проектов.

— Нам нравятся условия, созданные для работы с иностранными компаниями. Японской стороне комфортно работать в России и в Татарстане, — отметил Эйджи Хосой в завершение встречи.

Арсений Фавстрицкий