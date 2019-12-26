ЧОП «Кеннард» — надежная защита предприятий ГК ТАИФ

Как и кем обеспечивается безопасность на крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях Татарстана?

Фото: ЧОП «Кеннард»

Специально для корреспондента «Реального времени» директор Нижнекамского филиала крупнейшего частного охранного предприятия ООО «ЧОП «Кеннард» провел экскурсию по объектам системы безопасности трех предприятий, входящих в Группу компаний ТАИФ, — ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК» и АО «ТГК‑16». Насколько надежна охрана — в материале.

Охрана энергетического сердца Нижнекамска доверена ООО «ЧОП «Кеннард»

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), входящая в АО «ТГК-16», — одно из дочерних предприятий ГК ТАИФ, энергетическое сердце Нижнекамска. Горячее, мощное, оно ежедневно снабжает тепловой и электрической энергией жилые кварталы и производства нефтехимической столицы республики. Но и сама ТЭЦ как объект стратегического значения нуждается в постоянной заботе (обслуживание и эксплуатацию объекта осуществляет высокопрофессиональный коллектив) и охране. Последняя миссия доверена ООО «ЧОП «Кеннард» — крупнейшему в республике частному охранному предприятию.

Не имея актуального пропуска, ни людям, ни транспорту попасть на территорию охраняемого объекта невозможно. Фото «ЧОП «Кеннард»

Не имея на руках актуального пропуска надлежащего образца, ни людям, ни транспорту попасть на территорию охраняемого объекта невозможно. Въезжающим на площадку ТЭЦ и покидающим ее грузовым машинам необходимо иметь еще и соответствующие сопроводительные документы. Уже на подъезде к территории, у любых ее ворот, дорогу приближающимся автомобилям преграждают противотаранные устройства или, как их еще называют, дорожные блокираторы. Автоматическая металлическая преграда способна остановить даже тяжелый грузовик.

Попасть без сопровождения на территорию любого объекта, охраняемого сотрудниками охранного предприятия, совершенно нереально, тем более пронести фотоаппаратуру. Даже директору Нижнекамского филиала ООО «ЧОП «Кеннард» Рафаэлю Рахимову пришлось получать специальное разрешение, чтобы пропустить журналиста и фотографа «Реального времени».

На промышленных объектах ГК ТАИФ организован контроль доступа автотранспорта со шлагбаумами и противотаранными устройствами. Фото «ЧОП «Кеннард»

— Процесс допуска проезда транспорта следующий: машину внимательно осматривают наши сотрудники. Причем очень тщательно: с помощью специальных зеркал на предмет отсутствия посторонних предметов обследуется днище, затем — салон, у легковых автомобилей — багажное отделение, у грузовых, со специальной возвышенной площадки, кузов. Одновременно специальная программа, СКУД, сверяет номера и тип машины со списком разрешенного к проезду транспорта, а сопроводительные документы — на соответствие характера и объемов груза. Система четко знает, что и в каких объемах ввозится на территорию или вывозится с нее. Если все параметры соответствуют заявленным, программа дает «добро» и поднимает шлагбаум. То есть именно программа, а не охранник, принимает решение о том, можно пропускать технику или нет. Человеческий фактор исключен, — пояснил процедуру директор филиала. Причем осмотр, несмотря на всю его тщательность, производится очень оперативно. Производственные процессы задерживать никто не должен.

Людям, чтобы попасть на территорию, предстоит миновать проходную. Здесь на помощь охране также пришла современная техника: автоматический турникет моментально заблокирует нарушителя, если человек ведет себя неадекватно, проявляет агрессию, пытается пройти без пропуска или по просроченному документу. Металлорамка подаст сигнал, если попытаться пронести что-то запрещенное. А к числу таковых относятся любые современные смартфоны, способные производить фото- и видеозапись, оружие, спиртные напитки… Список запрещенных к проносу предметов широк. Впрочем, до коллектива он доведен и встречен с пониманием, ведь речь идет о безопасности. Чтобы исключить попытки проникновения по чужому пропуску, все документы имеют специальный электронный чип, на котором информация полностью продублирована.

— Она считывается принимающим устройством и высвечивается на экране над зоной прохода. Это дает охране возможность идентифицировать каждого, кто проходит на территорию объекта или покидает ее, — рассказал Рахимов.

Список запрещенных к проносу предметов широк, но коллективом ограничения встречены с пониманием: речь идет о безопасности. Фото «ЧОП «Кеннард»

За всем происходящим у въезда, на проходной и по периметру предприятия внимательно наблюдают многочисленные камеры слежения. Они перекрывают весь периметр и способны рассмотреть, что и где происходит даже ночью. Там, где это необходимо, в темное время включается освещение.

— Сработала сигнализация, территория происшествия выводится на тревожный экран. Оператор видеонаблюдения оценивает ситуацию и отдает команду на выдвижение группы быстрого реагирования и усиленного наряда на задержание. Место происшествия обнаружить легко — по периметру охраняемого предприятия расположены проблесковые маячки, которые срабатывают одновременно с сигнализацией, — пояснил начальник охраны объекта Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) Александр Леднев.

Все охраняемые объекты оборудованы тревожными кнопками. Начальник смены, получив сигнал, при необходимости вызывает дополнительные силы — собственные группы быстрого реагирования ЧОП «Кеннард» и наряд Росгвардии. Время прибытия — считанные минуты.

ГБР ЧОП «Кеннард» — надежность, умноженная на опыт

Ежедневно территории охраняемых объектов патрулируют более десятка мобильных групп быстрого реагирования. Полностью экипированные всем необходимым — автомобильной техникой, оружием, средствами индивидуальной защиты и связи, они круглосуточно совершают объезд охраняемых ЧОП «Кеннард» объектов и прилегающих к ним территорий и в любой момент готовы откликнуться на сигнал тревоги.

Ежедневно территории охраняемых объектов ГК ТАИФ патрулируют более десятка механизированных групп быстрого реагирования. Фото «ЧОП «Кеннард»

В составе ГБР работают наиболее опытные сотрудники ЧОП, обладающие опытом службы в правоохранительных органах и хорошо себя зарекомендовавшие уже в частном охранном предприятии. Если сравнить с охраной на постах, они обладают более широкими полномочиями — принимают доклады, имеют право проводить смену личного состава, проверять работу постов. В случае необходимости проводят контрольный досмотр транспорта, проезжающего на территорию охраняемого объекта или покидающего ее.

— Это делается внезапно. То есть после проверки техники охранником — проводят дополнительный осмотр: все ли охранник досмотрел, проверил. ГБР постоянно в движении по маршруту, привязаны к определенным проходным в моменты массового прохода для оказания помощи. Если кто-то что-то пытается пронести, если проблемы с пропуском, если человек ведет себя неадекватно, они подключаются к решению вопроса, тем самым разгружая дежурную смену, занятую пропуском заступающего персонала на предприятие, — пояснил Рахимов.

И это очень важный момент, так как на «Нижнекамскнефтехиме» работает очень много людей, и любая задержка — недопустима.

— Организовано постоянное взаимодействие с Росгвардией, чьи сотрудники несут круглосуточное дежурство на объекте. Работаем вместе — таково требование законодательства, — добавил директор филиала ООО «ЧОП «Кеннард».

Согласно требованию законодательства, на охраняемых объектах выстроено постоянное взаимодействие с Росгвардией. Фото «ЧОП «Кеннард»

Мелочей в охране не бывает

— Даже там, где проход персонала и проезд техники сравнительно небольшой, подход к организации охраны очень серьезен. Мелочей в службе не бывает, — подчеркнул Рахимов.

В этом мы смогли убедиться на очистных сооружениях АО «ТАИФ-НК». Надежные ворота, противотаранные устройства, ограждения с витками спиральной ленты безопасности, чуткими кабелями вибросигнализации и внимательно следящие за периметром объективы камер охранного видеонаблюдения. Все это, а также традиционная тревожная кнопка, в дополнение к парному посту физической охраны ООО «ЧОП «Кеннард».

— Для усиления защищенности производств по определенному графику производится обход территории. При этом руководство имеет возможность в любой момент проконтролировать, все ли в порядке на объектах, насколько ответственно и качественно осуществляется служба, — пояснил директор филиала охранного предприятия.

Руководство имеет возможность в любой момент проконтролировать — насколько ответственно и качественно осуществляется служба. Фото Рината Назметдинова

Главная задача — профилактика

— Очень важно сочетание всех компонентов: надежной физической охраны, взаимодействие сотрудников ЧОП со службами безопасности и Росгвардией, современные технические средства — СКУД, сигнализация, видеонаблюдение. Именно такой комплексный подход максимально эффективен. Немаловажен процесс осмотра людей и автомашин — пресечение проноса опасных предметов и несанкционированного ввоза/вывоза товарно-материальных ценностей. Системы видеонаблюдения помогают предотвратить попытки проникновения и перебросов. Все в комплексе и дает ожидаемо высокий результат, — подчеркнул Рахимов.

Дежурная часть филиала — место, куда стекается информация со всех систем безопасности каждого из 100 охраняемых объектов, больше похожа на центр управления полетами. Здесь моментально становится известно о любом происшествии, будь то конфликт на проходной, попытка незаконного проникновения, сработка тревожной кнопки или что-то еще. Прекрасно подготовленные специалисты готовы к любым неожиданностям.

Дежурная часть филиала, куда стекается информация с систем сигнализации и видеонаблюдения со 100 охраняемых объектов, больше похожа на центр управления полетами. Фото Рината Назметдинова

— Мы постоянно проводим учебно-тренировочные занятия. Только плановых занятий — не менее 16 в месяц. Темы самые разные: обнаружение посторонних предметов, похожих на взрывные устройства; попытки проникновения по поддельным или просроченным документам; попытка проноса запрещенных предметов; обнаружение подготовленных к вывозу материальных ценностей, то есть попытка хищения. План серьезный. Есть еще и внеплановые учения. Их может провести руководство, представители службы безопасности, — пояснил Рафаэль Рахимов.

Цель — постоянно быть в тонусе и готовыми к моментальному реагированию. Но главная задача — не столько пресечение, сколько профилактика.

— Всем и каждому, по какую бы сторону забора он ни находился, должно быть предельно ясно: попытки терактов, хищений и любые другие противоправные действия на объектах, которые взяты под защиту ООО «ЧОП «Кеннард», невозможны и будут пресечены самым жестким образом, — особо подчеркнул директор филиала охранного предприятия.

Рафаэль Рахимов: «Всем и каждому должно быть предельно ясно: любые противоправные действия на объектах, которые взяты под защиту ООО «ЧОП «Кеннард», невозможны и будут пресечены самым жестким образом». Фото «ЧОП «Кеннард»

Сил и возможностей для реагирования на возможные угрозы достаточно: в Нижнекамском филиале «Кеннарда» работают почти полторы тысячи человек. И отбор на службу очень жесткий: кандидат должен быть чист перед законом, иметь хорошую физическую форму и навыки охранной деятельности. Предпочтение отдается тем, кто имеет за плечами службу в правоохранительных органах или вооруженных силах, имеет лицензию частного охранника. На время стажировки соискатель закрепляется за постом, и более опытные товарищи имеют возможность делиться знаниями о характере службы. Специфика объектов очень сильно различается. Чтобы наши сотрудники получали максимум полезных знаний, постоянно проводится передвижка работников охраны. В обязательном порядке проводится ежегодная аттестация. И что очень важно: у каждого работника ООО «ЧОП «Кеннард» есть возможность для карьерного роста.

Прошлой зимой филиал охранного предприятия въехал в новое здание: отремонтированное, просторное, обеспеченное всем необходимым оборудованием и расположенное в непосредственной близости от охраняемых объектов промышленной зоны Нижнекамска.

Минувшей зимой Нижнекамский филиал ООО «ЧОП «Кеннард» въехал в адаптированное под потребности охранной службы здание. Фото ЧОП «Кеннард»

— Когда ООО «ЧОП «Кеннард» взял под охрану объекты «Нижнекамскнефтехима», стало понятно, что нужно расширяться, увеличивать штат и создать достойные условия для работы. Поэтому руководством Группы ТАИФ было принято решение отремонтировать это здание, сделать большую дежурную часть — центр управления силами охраны, обеспечить высокий уровень социально-бытовых условий труда. Здание оборудовано залом совещаний для проведения инструктажей заступающих на дежурство караулов, практичными гардеробными, душевыми комнатами и буфетом. Современные служебные помещения и кабинеты профильных отделов позволяют повысить эффективность работы.

Под надежной защитой ООО «ЧОП «Кеннард» — практически весь Нижнекамский промышленный узел. И речь идет не только о производственных объектах, но и о территориях, примыкающих к предприятиям. Можно уверенно утверждать: имеющиеся в ООО «ЧОП «Кеннард» силы физической охраны, высокий уровень оснащенности инженерно-техническими средствами защиты объектов и выстроенное тесное взаимодействие со службами безопасности предприятий и силами Росгвардии, позволяют обеспечить надежную охрану, антитеррористическую и противодиверсионную защищенность объектов ГК ТАИФ в Нижнекамске.

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