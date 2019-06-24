Группа ТАИФ и итальянская Maire Tecnimont Group намерены возобновить сотрудничество

Фото: Ринат Назметдинов

Делегация итальянской группы компаний Maire Tecnimont Group под руководством Джованни Сале — вице-президента по коммерческим вопросам и развитию концерна, сегодня посетила главный офис АО «ТАИФ». Во время встречи с руководством компаний Группы ТАИФ речь шла о возобновлении сотрудничества.

ГК ТАИФ представляли генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям, председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов, директора компаний Группы и др. С итальянской стороны, кроме господина Сале, присутствовали генеральный директор ООО «Tecnimont Russia» Антонио Донато, вице-президент по продаже удобрений Витторио Чиовато, вице-президент по химической и нефтехимической промышленности Эммануэле Поццати, координатор проектов ООО «Tecnimont Russia» Лейсан Халиулина и финансовый менеджер ООО «Tecnimont Russia» Никита Кулаков. На встречу также были приглашены директор торгового дома Tatarstan Trade House (Турция) и ООО «Торговый дом Tatarstan» (Иран) Рамиль Мавлютов, генеральный директор российского проектного института ПОЛИНОМ и зампредседателя правления «СТАТ Групп» Юрий Баранов.

Ключевой темой встречи стал вопрос участия Maire Tecnimont — одного из ведущих международных подрядчиков строительства и оснащения нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств, в проектах Группы ТАИФ по созданию новых производств. В частности, Альберт Шигабутдинов предложил итальянской группе компаний рассмотреть возможность и степень участия в организации производства технического углерода и удобрений из серы, а также подготовить свои предложения по уже реализуемым проектам строительства и оснащения производств метанола и биоразлагаемого пластика. Еще одним перспективным направлением для сотрудничества может стать производство изоцианатов.