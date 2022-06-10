От ликвидации ветхого жилья до строительства стадионов

Как ТАИФ формирует новый облик городов Татарстана. Часть 1

Фото: из архива АО «УК «ТАИФ»

Татарстан и сегодня, несмотря на кризисный период в отрасли, входит в число регионов, достигающих успехов в жилищном строительстве. Вице-премьер России Марат Хуснуллин включает республику в «десятку лидеров», достигших успехов в этом направлении. Удерживать ведущую позицию Татарстану удается за счет реализации социальных программ и благодаря активной поддержке инвесторов. Группа ТАИФ внесла значительный вклад в становление строительной отрасли и развитие гражданского строительства. Возведена масса социально значимых для республики объектов: жилые дома, учреждения здравоохранения и образования, спортивные и культурно-развлекательные центры, административные здания государственного значения. Велика заслуга группы компаний и в сохранении исторического наследия Татарстана: масштабные реконструкции подарили новую жизнь многим памятникам. «Реальное время» запускает цикл статей о созидательной деятельности ТАИФа в сфере гражданского строительства.

Как ТАИФ помог сохранить стройкомплекс РТ и переехать казанцам из трущоб

В 2021 году Татарстан достиг одного из самых высоких показателей в России по вводу жилья. Объемы ввода жилья превысили прогнозный показатель на 12,8% и составили 3 млн кв. м, что стало историческим рекордом. В этом заслуга республиканских властей, а также компаний, финансирующих строительство домов для татарстанцев. Постоянным инвестором в возведении жилых кварталов в республике стала Группа ТАИФ.

На сегодняшний день в сфере строительства и производства строительных материалов успешно осуществляют свою деятельность три дочерние компании Группы ТАИФ: ООО «ТАИФ-СТ», ООО «КЗССМ» и ООО «Керамика-Синтез». За годы работы силами «ТАИФ-СТ» возведены и сданы в эксплуатацию более 50 промышленных, административных и жилых объектов общей площадью более 500 тыс. м2. Но обо всем по порядку.

С самого начала своей деятельности ТАИФ активно развивает строительное направление. Однако начинать эту работу в 90-е годы было непросто: стройотрасль серьезно пострадала в период кризиса перестройки. Не было государственного заказа, в стране отсутствовала плановая экономика, стройки простаивали.

— В эти непростые времена, в середине 90-х и начале 2000-х годов, ТАИФ вместе со всеми строителями республики сыграл значительную роль в сохранении строительного комплекса Татарстана, — рассказывает Альберт Шигабутдинов, генеральный директор АО «УК «ТАИФ».

С участием ТАИФа в Татарстане реализовали беспрецедентную для постперестроечной России президентскую программу по ликвидации ветхого жилья. Фото Михаила Козловского

С участием ТАИФа в Татарстане реализовали беспрецедентную для постперестроечной России президентскую программу по ликвидации ветхого жилья. «Решение покончить с этой «проблемой века» в такое сложное, перестроечное, экономически нестабильное время со стороны казалось, наверное, не столько странным, сколько нереальным», — вспоминает первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. В самом начале этой масштабной кампании многоотраслевой холдинг взял на себя функцию поставки материальных ресурсов.

— В этот сложный период ТАИФ закупает для ГЖФ огромные партии металла, железобетона, цемента и других строительных материалов. Это позволило нам дать старт программе. Конечно, руководство компании ТАИФ понимало, что в материальном плане больше теряет, нежели приобретет. Любая западная компания пальцем бы не пошевелила при таком раскладе, но в нашем случае на кону стоял имидж республики в преддверии празднования тысячелетия Казани, возможность помочь не словом, а делом жителям города, — вспоминает бывший исполнительный директор Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин.

ТАИФ взял кредит для финансирования начала деятельности фонда и организовал поставку более 160 тыс. тонн цемента, более 130 тыс. тонн металла, труб, другого оборудования. В рамках программы дочерняя фирма холдинга «ТАИФ-СТ» в рекордно короткие сроки построила в 1997 году два 12-этажных кирпичных дома с торговым комплексом в казанском микрорайоне Азино-1. Через год в эксплуатацию сдали еще два жилых дома. Казанцы, проживающие в старых, неблагоустроенных домах в центре города, смогли переехать в новые комфортабельные квартиры.

В самом начале масштабной кампании многоотраслевой холдинг взял на себя функцию поставки материальных ресурсов. Фото Михаила Козловского

В результате реализации программы в Казани возвели 1763 новых дома, сдали жилье общей площадью в 2,7 млн кв. м. Ликвидация ветхого жилья помогла снизить износ жилищного фонда в республике с 60 до 45% и тем самым сократить бюджетные расходы на содержание старых домов и капремонт. По словам Талгата Абдуллина, это был своего рода прорыв в социальном плане, когда малообеспеченное население было вызволено из обветшавшего жилья XIX века и переселено в комфортные многоквартирные дома XXI века, а ТАИФ сделал свой первый вклад в общее дело. Результат, как и в случае с реализацией программы социальной ипотеки, получился впечатляющим. Это произошло благодаря общим усилиям власти и бизнеса.

— Татарстан занимает лидирующие позиции в России по масштабности проводимых социальных программ, и ТАИФ всегда в них участвует. Он внес существенный вклад в реализацию Программы по ликвидации ветхого жилья, помог и помогает республике в реализации программ «Социальная ипотека», «Бэлэкэч» и других не менее важных и востребованных, — отметил заслуги ТАИФа в развитии строительной отрасли министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

За выдающийся вклад в развитие строительной отрасли страны в 2004 году ГК ТАИФ присудили премию «Российские созидатели».

За вклад в развитие строительной отрасли страны ГК ТАИФ присудили премию «Российские созидатели». Фото из архива АО «УК «ТАИФ»

Крупный инвестор рынка социального жилья

Проекты ТАИФа тесно связаны с судьбами десятков тысяч татарстанцев, работающих на предприятиях группы. Руководство холдинга всегда ставило перед собой масштабные социальные задачи, например по улучшению жилищных условий коллектива.

За период 2005—2021 годов работники ГК ТАИФ получили 6 812 квартир (это свыше 415 тыс. кв. метров) по программам соципотеки, развития промышленных комплексов и дополнительной программе реализации жилья совместно с банком «Аверс».

Церемония закладки памятной капсулы в строительство жилого комплекса «Салават купере». Фото из архива АО «УК «ТАИФ»

Предприятия группы выделяли работникам целевой заем до 15 лет на оплату первоначального взноса при покупке жилья и компенсировали проценты по займу. Заемщики могли рассчитывать на сумму в объеме 20% от стоимости выбранного жилья, а в случае добросовестной работы без замечаний получали право на дополнительные льготы. Например, работникам со стажем свыше пяти лет предприятие ежегодно списывало от 8 до 10% суммы долга. Если же сотрудник проработал в ГК ТАИФ в течение всего срока действия займа, вся его задолженность погашается за счет дополнительного вознаграждения за плодотворную работу.

Поддержка работников группы предприятий, стремление улучшить их жилищные условия сделали ТАИФ одним из крупных инвесторов рынка социального жилого строительства.

Вклад в образование

На особом счету среди направлений социальной работы ТАИФа — вложения в систему образования. На средства компании были созданы новые места в детсадах и школах в рамках программ «Бэлэкэч» и «Килэчэк», направленных на модернизацию и развитие дошкольных и учебных заведений. В итоге программа «Бэлэкэч», по данным Минстроя РТ, была реализована на 136%: при плане в 1470 мест создали более 2 тыс. мест. Практически все дети от трех лет получили возможность посещать садики. ТАИФ принял непосредственное участие в реализации программы, строя детсады повышенной комфортности и оригинального оформления.

ТАИФ принял непосредственное участие в реализации программы, строя детсады повышенной комфортности и оригинального оформления. Фото из архива АО «УК «ТАИФ»

В качестве примера можно привести два построенных в Ново-Савиновском районе Казани объекта: детсад №28 «Жемчужина» на ул. Бондаренко, 24а и детсад №414 «Звездный малыш» на Четаева, 40. На возведение каждого ушло около 8—10 месяцев, все работы велись по современным технологиям с применением высококачественных материалов.

Одним из ведущих научных центров стал построенный ООО «ТАИФ-СТ» в 2015 году по заказу ПАО «Казаньоргсинтез» Химический институт КФУ. В восьмиэтажном здании расположены 37 крупных лабораторий, в которых ведут исследования по органической химии, супрамолекулярной химии, нефтехимии и в области тонких химических технологий и катализа. ТАИФ удостоился высокой оценки деятельности от руководства вуза.

Одним из ведущих научных центров стал построенный в 2015 году по заказу ПАО «Казаньоргсинтез» Химический институт КФУ. Фото из архива АО «УК «ТАИФ»

— Республика, ТАИФ включились в эту работу, исходя из стратегического понимания целей и задач. Это и новый импульс для развития химической науки, ее инновационных перспектив, но это в то же время новые возможности сближения науки и промышленности, место, где практико-ориентированные исследования проводятся по заказу предприятий и откуда наши предприятия могут черпать — и успешно черпают — не только идеи, но и высококвалифицированные кадры, — прозвучало на торжественном открытии.

Одним из ведущих научных центров стал построенный в 2015 году по заказу ПАО «Казаньоргсинтеза» Химический институт КФУ. Фото: «Реальное время»

В 2008 году ТАИФ взял на себя финансирование строительства татарской женской гимназии №12 на ул. Декабристов, 89. Генеральным подрядчиком строительства выступил ООО «ТАИФ-СТ». Общая площадь учебного заведения — почти 8 тыс. кв. м. Это одна из первых школ в Татарстане с раздельным обучением. Была открыта еще в 1993 году в казанской Старо-Татарской слободе городским управлением образования при содействии общественной женской организации «Ак калфак». Поначалу гимназия располагалась в здании бывшего детского сада. В 2007 году было принято решение о строительстве в Московском районе города нового здания на 240 учащихся. Проект предусматривал четыре класса начальной школы, 15 учебных кабинетов, спортзал с тренажерным залом и раздевалками, актовый зал на 144 места, столовую на 104 места, библиотеку, лекционную аудиторию, медпункт, студию хореографии, бассейн и многое другое.

В 2008 году ТАИФ взял на себя финансирование строительства татарской женской гимназии №12. Фото: yandex.ru/maps

— Сбывается моя давняя мечта. Строится великолепная школа. Думаю, после ее открытия будет очень много желающих здесь учиться, — говорил о татарской женской гимназии лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая, заслуженный деятель искусств РФ и РТ, народный писатель Республики Татарстан Туфан Миннуллин (1935—2012 г.).

Спортивной республике от ТАИФа

Большой вклад ТАИФ вносит в развитие спорта и здорового образа жизни в Татарстане. Группа компаний много лет спонсирует профессиональные команды, строит, ремонтирует и содержит в надлежащем состоянии объекты спортивной инфраструктуры республики.

С 2011 по 2015 годы число спортивных сооружений в Татарстане выросло почти на 1,5 тыс. — до 10 578. В этом немалая заслуга компании ТАИФ, которая задолго до выделения федерального финансирования к Универсиаде вкладывала большие средства в новые объекты: бассейны, ледовые арены, спортивно-оздоровительные комплексы, лагеря и базы, тренажерные залы.

В 2019 году в Казани провели реконструкцию плавательного бассейна ОАО «Оргсинтез». Во время ремонта в большой чаше полностью заменили потолочные и стеновые покрытия. Бассейн получил современную систему освещения с тремя основными режимами: тренировочным, игровым и максимально ярким для ТВ-трансляций в HD-качестве. В бассейне полностью обновили системы вентиляции, осушения и кондиционирования воздуха — они позволяют поддерживать определенный уровень влажности в помещениях. Заменили водовод и бак подготовки воды, обновили систему фильтрации малых ванн. Установили новые теплообменники с электронным управлением, отвечающие за систему отопления, горячего водоснабжения и подогрев воды в плавательных чашах.

В водном комплексе проходят матчи российского чемпионата и международных соревнований по водному поло, тренировки воспитанников школы олимпийского резерва. Здесь занимаются оздоровительным плаванием тысячи детей и взрослых. «Оргсинтез» — тренировочная база казанской ватерпольной команды «Синтез», которая становилась чемпионом и неоднократным призером России, обладателем Кубка России и Кубка ЛЕН-ТРОФИ.

В 2019 году в Казани провели реконструкцию плавательного бассейна ОАО «Оргсинтез». Фото из архива АО «УК «ТАИФ»

С помощью ТАИФ-СТ новую жизнь получил и один из старейших казанских стадионов — «Динамо». Арена на ул. Щапова, 24 — популярна среди любителей спорта и здорового образа жизни, и, конечно, со временем потребовала реконструкции. На стадионе заменили искусственный газон, систему дренажа, отремонтировали фасад и кровлю спортзала, открытую трибуну, устроили дополнительные сборно-разборные трибуны. Специальное покрытие даже в дождь оставляет ковер арены сухим. Для тренировок оборудованы четыре беговые дорожки и площадка для прыжков в длину и высоту. Гандбольная команда «Динамо» получила прекрасную тренировочную площадку.

К Всемирным студенческим играм ТАИФ построил в Казани Центр хоккея на траве — грандиозный объект Универсиады, где проходили тренировки и соревнования команд. В России всего четыре подобных сооружения. Комплекс общей площадью свыше 6 тыс. кв. м начали строить в 2005 году. Перед строителями ООО «ТАИФ-СТ» стояли сложные инженерные задачи, которые нужно было выполнить с соблюдением строгих требований Международной федерации хоккея на траве. Центр возвели на 6,5 гектара, он включает в себя два хоккейных поля, 6 беговых дорожек, баскетбольно-волейбольную площадку, трибуны на 2300 мест, раздевалки, тренажерный зал, медицинские и массажные кабинеты, спортивные кладовые в подтрибунных помещениях. Комплекс соответствует всем международным требованиям, украсил город, став неотъемлемой достопримечательностью и важным спортивным сооружением.

ТАИФ построил в Казани Центр хоккея на траве — грандиозный объект Универсиады, где проходили тренировки и соревнования команд. Фото: fhtr.rг

В 2005 году в Нижнекамске построили Ледовый дворец на 5,5 тыс. мест. Спортивно-культурный комплекс нефтехимиков стал уникальным объектом: при его строительстве применяли самые современные технологии и материалы. Внедрили систему климат-контроля, использовали современную акустическую систему во избежание эффекта эха, смонтировали установку очистки воды для изготовления льда. Со временем комплекс потребовал обновлений, и в 2015 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» провело его масштабную реконструкцию. В результате изменился парадный вход дворца, освещение фасада заменили с неонового на светодиодное, благоустроили придворцовую площадь. Внутри сменилась цветовая гамма стен и интерьеров, более просторными для посетителей стали фойе и торговые залы. Но больше всех изменений претерпела сама ледовая арена: теперь она вмещает 6 тыс. болельщиков. Для выступлений группы поддержки оборудовали большую площадку. В Ледовом дворце тренируется хоккейная команда «Нефтехимик» — призер республиканских и российских соревнований разных лет, а также проходят профессиональные матчи.

В 2005 году в Нижнекамске построили Ледовый дворец на 5,5 тыс. мест. Фото: «Реальное время»

ТАИФ обновил и арену нижнекамского Футбольного центра «Алмаш». Соревнования на стадионе «Нефтехимик» собирают большое количество болельщиков, причем не только татарстанцев. Рекорд посещаемости установили в июле 1993 года, когда на матч Кубка России между «Нефтехимиком» и «Спартаком» собрались 10 тыс. футбольных фанатов. В 2000 году на арене увеличили количество посадочных мест на трибунах, установили подогрев и автоматический полив поля. Качество газона на стадионе считается одним из лучших в России.

— Cоциальная ответственность бизнеса стала нормой жизни. Вложения в развитие науки и спорта, здоровье и образование людей, поддержка культуры и искусства, талантливой молодежи свидетельствуют о высоких устремлениях меценатов. В руководстве ТАИФа придерживаются мнения, что любые достижения должны работать на благо всех татарстанцев. «Мы стремимся реально улучшить качество жизни людей, внести свой вклад в социальную политику республики. Поэтому мы не можем работать неэффективно и неуклонно движемся вперед, претворяя в жизнь девиз нашей компании «Сила во благо!» — подчеркивает Альберт Шигабутдинов.

