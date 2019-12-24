Минтимер Шаймиев вручил генеральному директору АО «ТАИФ» благодарственное письмо

Фото: Роман Хасаев

Благодарственное письмо фонда «Возрождение» и десятый том Книги благотворителей из рук Государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева получил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

— Начиная с руководителей республики и руководителей на всех уровнях, в прямом смысле этого слова — это ловцы успеха. А успех республики — это уже сумма этих успехов. Это простые слова, но это суть нашей жизни. С кем вы только не сталкиваетесь, что вы только не слышите, кому вы только не помогаете, думаете обо всех, кто работает под вашим руководством. Вы все это пропускаете через свое сердце. Спасибо вам за такую душу, — отметил Минтимер Шаймиев, вручая награды.

Также благодарственным письмом и десятым томом Книги благотворителей были удостоены генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

Президент республики Рустам Минниханов также вручил благодарственное письмо ПАО «Казаньоргсинтез» за большой вклад в подготовку и проведение 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Торжественная церемония награждения лучших руководителей состоялась в рамках подведения итогов ежегодного республиканского общественного конкурса «Руководитель года — 2019». В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин.

— Благодарственное письмо фонда «Возрождение» — это высокая оценка всей деятельности Группы компаний ТАИФ в области поддержки благотворительности. Наверное, это заслуженная оценка большой работы всего нашего многотысячного коллектива. По итогам года руководители республики проводят такое серьезное мероприятие, где среди всех наших коллег, руководителей больших, средних и малых предприятий дается оценка проделанной работе. В нашем случае — благотворительной работе. Совместно с фондом «Возрождение» активно в этом участвует и «Нижнекамскнефтехим» — предприятие с серьезными возможностями. Без такой организации, конечно, благотворительные мероприятия были бы невозможны. Активно участвуя в восстановлении Свияжска и Древнего Болгара, очень интересная точка притяжения туристов. Чем больше приедут посетителей в нашу республику, тем больше узнают про наш край, прикоснутся к нашей культуре, к нашей истории, — сказал гендиректор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

АО «ТАИФ» — активный участник реализации проектов фонда «Возрождение». Группа компаний с самого начала включилась в процессы возрождения древнего города Болгара и острова-града Свияжска, строительство Болгарской исламской академии и воссоздание Собора Казанской иконы Божией Матери.



Напомним, ранее «Реальное время» писало, что глава МЧС Татарстана отметил работу ГК ТАИФ.