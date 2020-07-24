Вкус победы: на пути к чемпионству с «Казаньоргсинтезом»

Как флагман нефтехимии поддерживает профессиональный, любительский и массовый спорт республики

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Татарстан — спортивная республика. Победы ее профессиональных команд, достижения в любительском и массовом спорте — результат многолетней плодотворной работы, которая реализуется с участием крупного бизнеса. ГК ТАИФ ежегодно направляет на эти цели миллиарды рублей. Большой вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни вносит одно из ведущих предприятий Группы ПАО «Казаньоргсинтез». С поддержкой компании выступают профессиональные клубы: ФК «Рубин» и заводская ватерпольная команда «Синтез», добиваются высоких результатов любительские команды завода по мини-футболу, волейболу и другим видам спорта. А благодаря вложениям предприятия в развитие спортивной индустрии рядовые казанцы получили все условия для занятий спортом. Подробнее — в материале «Реального времени».



Успехи в большом спорте



Четырнадцать лет, начиная с 2006 года, Группа ТАИФ и ее ведущие компании «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» финансируют футбольный клуб «Рубин». Все эти годы спонсоры вместе с командой переживали ее взлеты и падения. В 2020 год клуб вошел с новыми целями и новым главным тренером Леонидом Слуцким. Сейчас, к концу сезона, можно сказать, что команда оправдала возложенные на нее надежды, показав достойную содержательную игру и сохранив прописку в Премьер-лиге. В новом сезоне «Рубин» поборется за высокие места.

Леонид Слуцкий обновил команду и тренерский штаб. Из волгоградского «Ротора» в клуб пришел наставник второй команды Олег Веретенников. Из «Краснодара» в «Рубин» перешел новый нападающий Иван Игнатьев, из «Нефтехимика» — полузащитник Денис Макаров, из московского «Торпедо» — защитник Илья Самошников, из «Спартака» — полузащитник Солтмурад Бакаев.

С 2006 года Группа ТАИФ и ее ведущие компании «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» финансируют ФК «Рубин». Фото ФК «Рубин»

С поддержкой «Казаньоргсинтеза» приходит к победам и ватерпольная заводская команда «Синтез» — неоднократный призер, чемпион страны, обладатель Кубка России и Кубка ЛЕН-ТРОФИ. В мае 2020 года ватерполисты «Синтеза» вновь стали чемпионами России в первенстве страны, которое завершилось досрочно из-за пандемии коронавируса.



Водное поло в Казани вышло на новый уровень развития со строительством в 1973 году на средства завода первого 50-метрового крытого бассейна. На его базе и была создана команда ватерполистов, добившаяся больших успехов. Среди звездных воспитанников: заслуженный мастер спорта, двукратный призер Олимпийских игр и депутат Госдумы Ирек Зиннуров, мастера спорта международного класса — нападающий Александр Бойко и вратарь Николай Шарафеев, выходцы из казанского клуба в национальной сборной страны — нападающий Игорь Горбач и вратарь Олег Владимиров. Здесь же раскрыли спортивный потенциал олимпийская чемпионка по плаванию 2005 года (Мельбурн, Австралия) среди инвалидов по слуху, многократная чемпионка России, Европы и мира Ольга Федорова, мастера спорта международного класса по плаванию Александр Шинин, Яна Мартынова, Эрнест Максумов и чемпионка России среди инвалидов по слуху Ольга Савина.

Водное поло в Казани вышло на новый уровень развития со строительством в 1973 г. на средства завода первого 50-метрового крытого бассейна. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

В 2018 году при поддержке ПАО «Казаньоргсинтез» и ГК ТАИФ ватерпольный «Синтез» был преобразован в клуб водных видов спорта, объединив еще два направления: прыжки в воду и плавание. Подобные клубы успешно работают в Европе, но для России это первый опыт. В декабре 2019 года клуб стал проектом года в спортивной сфере Татарстана. Помимо именитых ватерполистов теперь «Синтез» представляют звезды татарстанского плавания: Никита Королев, Эрнест Максумов, Егор Куимов, Александр Красных, а также мастера по прыжкам в воду: Карина Шкляр, Александр Белевцев, Никита Шлейхер. Уже в составе нового клуба спортсмены завоевали целый ряд престижных наград на международных соревнованиях.



В декабре 2019 года спортивный клуб водных видов спорта «Синтез» стал проектом года в спортивной сфере Татарстана. Фото sintez-kazan.ru

Поддержка любительских команд



Наряду с инвестициями в большой спорт «Казаньоргсинтез» активно поддерживает любительский и массовый, проводит собственные соревнования. За последние 2 года предприятие совместно с профсоюзной организацией организовало почти три десятка спортивных мероприятий, в которых участвовали более 2 тыс. работников. Это и спартакиада работников КОСа по 12 видам спорта, и лично-командное первенство по лыжным гонкам, а также турниры и первенства по шахматам и шашкам, посвященные знаменательным датам.

Команды работников предприятия успешно выступают и на различных любительских турнирах разного уровня. Больших успехов добилась волейбольная команда «Казаньоргсинтеза». Последние 3 года спортсмены занимают 1-е место в корпоративном чемпионате среди промышленных предприятий города «Казанская Бизнес Лига» (в 2017—2019 годах) и 2-е место — в открытом кубке «Татхимфармпрепаратов». Мужская волейбольная команда КОСа тренируется на базе ДК химиков, для женской команды оплачиваются занятия с тренером.

Больших успехов добилась волейбольная команда «Казаньоргсинтеза». Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

Для сборной команды по мини-футболу профком завода арендует зал в спорткомплексе «Олимпиец». Летом 2017 года «Синтез» стал обладателем Кубка Казани среди мужских команд. В мае 2018 года футболисты КОСа во второй раз стали чемпионами России среди предприятий химотрасли, в 2019 году завоевали победу на международном футбольном фестивале «Спортивная волна» в Турции.



В этом году профком сформировал из сотрудников предприятия еще одну любительскую команду — по хоккею. В настоящее время на заводе объявлен набор в команду, идет закупка формы.

В этом году сотрудники предприятия сформировали еще одну любительскую команду — по хоккею. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

— В дальнейшем планируем приобрести полный комплект для хоккеистов — и парадную, и зимнюю формы. Команду назвали «Казаньоргсинтез», в нее входят исключительно работники завода и члены профсоюза. Спортсмены уже начали заниматься, сыграли несколько товарищеских игр. Сейчас мы договариваемся о постоянной площадке для тренировок, подыскиваем лед, — рассказал Шакирджан Абдусалямов, начальник отдела по делам молодежи и спорту первичной профсоюзной организации ПАО «Казаньоргсинтез».



Доброй традицией стало участие заводчан в спартакиадах Татрескома Росхимпрофсоюза. Работники «Казаньоргсинтеза» соревнуются с химиками других компаний в легкоатлетическом кроссе, мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, перетягивании каната и шахматах. С 2019 года появилась и зимняя спартакиада, где команда КОСа второй год подряд занимает 2-е место. Завод совместно с профсоюзной организацией закупил новую форму с уникальным дизайном для всей сборной. Комплекты получили спортсмены командных видов спорта (футбол, волейбол, легкая атлетика и т. д.).

Одну из самых больших спортивных делегаций завод ежегодно выставляет для участия во всероссийских спортивных акциях «Лыжня России» и «Кросс наций». Например, в масштабной лыжной гонке этого года участвовали более 500 сотрудников, включая руководство предприятия. Для «Казаньоргсинтеза» второй год подряд организовывают отдельный забег на 2 км. Некоторые заводчане успешно выступили в общегородских забегах. Так, Галина Суслова, лаборант химического анализа управления качества, стала третьей на дистанции в 30 км, а годом ранее взяла «золото» на дистанции 10 км среди женщин.

Одну из самых больших спортивных делегаций завод традиционно выставляет для участия в «Лыжне России». Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

На предприятии созданы все условия для активного отдыха и занятий спортом. При некоторых цехах размещены силовые тренажеры, беговые дорожки, столы для тенниса. Работники соревнуются между собой за звание самого спортивного подразделения. Особенно популярны командные виды спорта. Первичная профсоюзная организация «Казаньоргсинтеза» оплачивает аренду залов, приобретение спортивной формы и обуви, а также поездки на соревнования в другие города России и за границу.



Спорт для всех

На протяжении всей своей истории «Казаньоргсинтез» вносит большой вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в Татарстане. Речь идет не только об инвестициях в большой спорт и строительстве спортобъектов. Часто эта помощь носит индивидуальный характер. Например, в апреле 2019 года завод оказал финансовую поддержку жительнице Казани Раиле Сатдиновой — девушке нужна была одиночная гоночная лодка для участия в соревнованиях по академической парагребле.

Завод оказал финансовую поддержку Раиле Сатдиновой, которой нужна была одиночная гоночная лодка для участия в соревнованиях по академической парагребле. Фото из соцсетей

В 2017 году Раиля уже сумела показать высокий результат, завоевав 1-е место в своей номинации на Всероссийских соревнованиях. Благодаря помощи КОСа, выделившего 563 тыс. рублей на приобретение спортивного инвентаря, спортсменка вновь смогла принять участие в турнире. И подобных примеров поддержки татарстанских спортсменов, когда завод помогал им добиться новых высот, на счету «Казаньоргсинтеза» еще много.



На постоянной основе нефтехимическая компания направляет значительную часть своей выручки на развитие спортивной индустрии города и республики. Большие суммы идут на капитальный ремонт, реконструкцию и содержание спорткомплексов. Так, в период с 2018 по 2020 год проведена реконструкция плавательного бассейна «Оргсинтез». С момента основания и до настоящего времени бассейн финансируется «Казаньоргсинтезом».

За время реконструкции в большой чаше полностью заменили потолочные и стеновые покрытия. В комплексе установили видеонаблюдение и современную систему освещения с тремя основными режимами: тренировочным, игровым и максимально ярким для ТВ-трансляций в HD-качестве. Были полностью обновлены системы пожарной сигнализации, вентиляции, осушения и кондиционирования воздуха, позволяющие поддерживать необходимый уровень влажности в помещениях. Заменили водовод и бак подготовки воды, обновили систему фильтрации малых ванн. Установили новые теплообменики с электронным управлением, отвечающие за системы отопления и горячего водоснабжения, подогрев воды в плавательных чашах.

В 2019 году был реконструирован плавательный бассейн «Оргсинтез». Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

Этой весной генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов и президент СК ВВС «Синтез», депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров осмотрели обновленную базу ватерполистов. У спортсменов появилась отдельная профессиональная раздевалка с кабинетом врача, массажной, саунами и душевыми. Также в здании оборудовали тренерские комнаты и кабинеты администрации клуба, обновили тренажерный зал.

Бассейн остается тренировочной базой команды «Синтез». В нем проходят матчи российского чемпионата и международных соревнований по водному поло. С недавнего времени здесь организуют и состязания по прыжкам в воду и плаванию. В комплексе тренируются воспитанники школы олимпийского резерва. Кроме того, здесь занимаются оздоровительным плаванием тысячи детей и взрослых.

Благодаря поддержке ГК ТАИФ и «Казаньоргсинтеза» необходимая инфраструктура для занятий спортом появилась во многих частях города. Так, на территории базы отдыха «Солнечный» под Казанью прошла масштабная реконструкция спортивного стадиона.

На базе отдыха «Солнечный» под Казанью было оборудовано футбольное поле с искусственным газоном, освещением, беговыми дорожками и площадкой для воркаута. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

Лагерь «Солнечный» обновляют не в первый раз, модернизация идет с 2017 года. За это время стадион базы отдыха преобразился — появилось новое футбольное поле с искусственным газоном, освещением, беговыми дорожками и площадкой для воркаута.

Территорию комплекса разделили на зоны по каждому виду спорта, так что теперь здесь можно одновременно играть в футбол, волейбол и баскетбол. Отдельно проработали вопрос безопасности, чтобы и дети, и взрослые могли спокойно заниматься активным отдыхом.

Отдельно проработан вопрос безопасности, чтобы и дети, и взрослые могли спокойно заниматься активным отдыхом. Фото chemprof-rt.ru

Рядом со стадионом вырос новый корпус на 35 человек — здесь спортсмены смогут переодеваться к тренировкам и соревнованиям. В здании также подготовили комнаты для судей и медперсонала.

Зимой рядом с лагерем можно кататься на лыжах и коньках. От ДБО «Солнечный» до озер Лебяжьих по лесу есть лыжная трасса. В «Солнечном» действуют прокат лыж и каток с прокатом коньков. Эти зимние развлечения для горожан также организовал «Казаньоргсинтез».

На средства завода от ДБО «Солнечный» до озер Лебяжьих по лесу имеется лыжная трасса. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

Спортивную инфраструктуру «Казаньоргсинтез» создает и для казанских пожарных. Спортивно-тренировочный комплекс возведен возле 9-го КПП завода, рядом с территорией пожарной части №43 5-го пожарного отряда. Центр поделен на две зоны: четырехэтажную учебную башню и трехэтажный спорткомплекс. На первом этаже — площадка для командных видов спорта. Предусмотрена смотровая площадка на 45 человек. На игровом поле можно будет заниматься волейболом, баскетболом и футболом. На втором этаже размещен тренажерный зал. Необходимый инвентарь уже закуплен: более десятка наименований тренажеров, штанги, гимнастические брусья и другое. На третьем этаже — различные технические помещения. Раздевалки и душевые комнаты предусмотрены на первом и втором этажах.



Благодаря учебной башне огнеборцы смогут оттачивать приемы по подъему в помещения через окна на различной высоте с помощью штурмовой и трехколенной лестниц, проводить тренировки по спасанию пострадавших с этажей зданий и самоспасанию. Спорткомплекс будет передан на баланс ФГБУ «5-й отряд ФПС ГПС по РТ». Напомним, что на «Казаньоргсинтезе» расположены три пожарные части. Личный состав местной противопожарной службы насчитывает 286 человек.

Спортивную инфраструктуру «Казаньоргсинтез» создает и для казанских пожарных. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

Ежегодно «Казаньоргсинтез» инвестирует в развитие спортивной индустрии и поддержку спорта крупные суммы денег. К примеру, только в 2018 году предприятие направило на эти цели 2,7 млрд рублей. Значительные средства были перечислены и в 2019 году на поддержку любительских и профессиональных команд, а также для создания равных условий и возможностей при занятии спортом всех горожан.

