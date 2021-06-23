Ак Барс Банк обновил топов и «стратегическое видение»

Из совета директоров ушел британский подданный, а из правления — экс-топ филиалов ВТБ и Сбера, но пришли два новых зампреда

Как стало известно «Реальному времени», в топ-менеджменте Ак Барс Банка произошли большие кадровые перестановки. Изменения, в частности, коснулись состава совета директоров и правления банка. Рокировки в структуре АББ в самой финансовой организации нашему изданию пояснили «обновлением стратегического видения и разработкой новой среднесрочной стратегии банка на предстоящий период». Эксперты же обратили внимание на усиление блока по работе с долгами физлиц и юрлиц. О продолжающихся изменениях в руководстве «главного» банка Татарстана, их причинах и потенциальных результатах — подробнее в нашем материале.

«Обновление стратегического видения»



Полученную «Реальным временем» от собственных источников информацию о кадровых перестановках в Ак Барс Банке нашему изданию подтвердили в самом банке:

— По итогам годового общего собрания акционеров, которое состоялось в заочной форме 18 июня, из состава совета директоров вышел независимый директор Моват Грегор Уилльям, одновременно являвшийся председателем комитета совета директоров по аудиту. В новый состав совета директоров вошла независимый директор Наталья Лукашева, занимавшая пост директора АО «КПМГ» (глобальная организация независимых фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги, — прим. ред.) с 1992 по 2019 год, — сообщили в пресс-службе АББ.



В новый состав совета директоров вошла независимый директор Наталья Лукашева, занимавшая пост директора АО «КПМГ». Фото: akbars.ru

Изменения в банке также коснулись состава правления банка: «Заместителем председателя правления назначен Марат Зарипов, который курирует блок по работе с задолженностью физических и юридических лиц. Розничное направление в банке будет развивать Алексей Акимов, с 1998 года работавший в системе Сбербанка».

По данным источников «Реального времени», неполный тезка члена совета директоров Ак Барс Банка Марата Ривгатовича Зарипова — Марат Наилевич Зарипов будет отвечать за направление, которое ранее не имело отдельного куратора в правлении банка. А Акимов займет место Михаила Марина, который занимал должность зампредправления с сентября 2017 года.

Розничное направление в банке будет развивать Алексей Акимов, с 1998 года работавший в системе Сбербанка. Фото: allinsurance.kz

В Ак Барс Банке пояснили, что изменения в структуре банка связаны «в том числе с обновлением стратегического видения и разработкой новой среднесрочной стратегии банка на предстоящий период».

«Гараев — очень системный человек, у него все четко построено!»

— Изменения в составе руководящего состава, добавление каких-то новых лиц, ротация кадров — это нормальная практика функционирования любой компании, — говорит управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Михаил Доронкин. — Это может быть обусловлено необходимостью развития новых направлений бизнеса либо усилением существующих. В частности, банк активно усиливает позиции в розничном кредитовании, растет объем бизнеса по выдаче гарантий.

В банковском сообществе Татарстана перестановки в топ-менежменте Ак Барс Банка расценивают как вполне закономерные. При этом собеседники издания отметили, что попасть в правление АББ очень сложно, хотя сберовские кадры здесь ценят, очевидно подразумевая назначение Акимова.



Кроме того, эксперты также обратили внимание на тот факт, что один из топов АББ теперь будет курировать направление по работе с долгами «физиков» и «юриков». Это говорит о том, что банк решил предусмотрительно усилить работу в данном направлении, раз назначил Зарипова.

— Это вовсе не означает, что есть проблемы с долгами физлиц или юрлиц. Но это однозначно говорит о том, что банк понимает, что нужно работать в этом направлении. Если у Зарипова будут полномочия зампреда, значит будет и управление, и остальное. Но и спрос с него будет. Потому что Гараев — очень системный человек, у него все четко построено! — поделились мнением собеседники издания в банковских кругах.

Рейтинг — стабильный

Эксперт комитета Госдумы по финансам и рынку Ян Арт так прокомментировал обновление топ-менеджмента в «главном» банке республики:

— Стоит задача переналадить финансовые потоки, и косвенно это отражается на руководящем составе. По моим ощущениям, это мирные изменения — результат договоренностей.

Для собственников банка он видит в этом плюсы:

— Сегодня лучше пассивно владеть меньшим количеством [долей] в более крупной структуре, чем активно владеть контрольным количеством более мелких структур.

По данным «СПАРК-Интерфакс», стоимость чистых активов ПАО «Ак Барс» Банк по состоянию на 1 июня 2021 года превышает 76,48 млрд рублей. 2020 год банк завершил с чистой прибылью в 144,2 млн рублей.

23 марта 2021 года Expert RA подтвердил рейтинг кредитоспособности банка по национальной шкале в ранге «стабильный». А 9 апреля НКР были подтверждены как «стабильные» кредитный рейтинг эмитента по Национальной шкале НКР и оценка собственной кредитоспособности по национальной шкале.

По данным ресурса banki.ru, в мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, активы Ак Барс Банка уменьшились, но всего на 0,89%. Зато чистая прибыль выросла почти на 43,3%. Вырос кредитный портфель — более чем на треть — на 66,9 млрд, но при этом на 22,3% — на 3,4 млрд выросла просроченная задолженность в кредитном портфеле. И просели три показателя деятельности банка: уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю — на 13,45%, уровень резервирования по кредитному портфелю — на 34,21% и уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества — на 16,59%. Этим, возможно, объясняется тот факт, что Ак Барс Банк решил усилить блок по работе с задолженностью физических и юридических лиц, назначив для него отдельного куратора.