«Крылья барса» — чемпионы страны в баскетболе 3х3

Победа в проекте «тихий!баскетбол» вторая — после успехов в Кубке АО «ТАИФ»

Знакомьтесь: «тихий!баскетбол» . Фото: Роман Хасаев

Баскетболисты казанского клуба «Крылья барса» одержали победу во втором сезоне Лиги сильных людей — проекте Федерации баскетбола России под названием «тихий!баскетбол». Финал соревнований проходил в московских «Лужниках» с участием хозяев площадки, а также команд Санкт-Петербурга и Тюмени. «Реальное время» поздравляет победителей и знакомит читателей с одним из старожилов казанского клуба, 53-летним ветераном БК «Крылья барса» Игорем Самарцевым.

«В «Юности» я играю с тремя молодыми партнерами»

— Игорь, каким у вас получился финал в проекте «тихий! баскетбол»?

— «Крылья барса» досрочно выбились в финал, последними туда пробился тюменский «Шанс». У нас же участники соревнований в «тихом!баскетболе» разделены на три дивизиона. Сильнейший — «Мастерс», в котором «Крылья барса» одержали победу, второй «Претендент», третий «Вызов», в котором мы также одержали победу, но это уже второй состав «Крыльев барса», где и я принимаю участие с тремя молодыми партнерами.

Надо понимать, что в баскетболе 5х5 мы все одна команда, поскольку там гораздо больше человек задействовано на площадке в течение сезона, а «тихий! баскетбол» — это трое игроков на площадке, один на замене. Больше четырех человек в заявку на сезон не включишь, поэтому руководство клуба разделило нас на три состава, каждый под своим названием. Нас назвали «Юность», там трое молодых парней — Артур Галстян, Ильнур Зарипов, Всеволод Салин.

Всеволод ранее играл за тюменский «Шанс», но сейчас поступил учиться в сельхозакадемию, причем на очное отделение, и стал игроком нашей команды. Ему, кстати, удобно, что учебное здание и спортивный зал находятся практически на одном пятачке, что называется, в шаговой доступности. Артур приехал из Оренбурга, где тоже занимался спортом, слэдж-хоккеем, а здесь ему пришлось немного перестраиваться, как и Ильнуру, который в родном Сармановском районе также некоторое время занимался слэдж-хоккеем.

— Если учесть, что вы сами приехали в Казань из района, то ваш состав можно назвать «легионерским».

— Я сам родом из Пестречинского района, но так давно живу в Казани, что страшно сказать. У меня же и травма тут случилась, после автомобильной аварии в 1990 году, когда в 19-летнем возрасте меня сбила машина. Моя вина была — переходил дорогу в неположенном месте, в результате получил перелом позвоночника с повреждением спинного мозга, после которого наступила недвижимость. Учился тогда в автотранспортном техникуме.

Про баскетбол узнал через знакомых, вместе с которыми жил в Центре инвалидов на Дубравной. Сам Центр открыли в 2006-м, я заехал через год и там узнал о формировании команды, которая состояла из представителей этого дома.



Игорь Самарцев в атаке. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— У вас получилась команда жителей одного дома.

— На начальном этапе становления так и было, причем разговаривать о создании команды начали за полгода или даже за год до ее формирования, а в 2009 году в Казани состоялся форум «Россия — спортивная держава», под который организовали баскетбольный турнир на колясках, прошедший в спорткомплексе «КАИ-Олимп». Правда, тогда все произошло спонтанно, когда нас собрали за месяц, мы потренировались. Так я познакомился с баскетболом на колясках.



«В «Кубке АО ТАИФ» понравилась организация, уровень участников соревнований»

— Только за лето «Крылья барса» успели принять участие в домашнем турнире Кубка АО «ТАИФ», в нескольких мастер-классах, один из которых прошел в Армении, провести большой сбор в Турции, в местечке Ялова.

— В Кубке АО «ТАИФ» я играл в составе команды «Крылья барса-2» вместе с Галстяном, Салиным и Артуром Багамановым. Понравилась организация, уровень участников соревнований, хотя в баскетбол в формате 3х3 мы играем всего лишь второй сезон. В Армению я не ездил, зато в Ялове были всей командой, провели очень плодотворный и полезный сбор, результаты которого все могли видеть в нынешние выходные, где сильнейший состав казанской команды стал лучшим в стране.

— Ранее успели позаниматься спортом?

— Я не занимался в общепринятом значении, но поддерживал форму, ходил в тренажерный зал, дома качался. А игровыми видами спорта занимался только в школе, на уроках физкультуры были футбол, баскетбол, волейбол. Мы тогда жили в Пестречинском районе, и у нас был собран такой спортивный класс. Навыки занятий баскетболом так или иначе пригодились, тогда научился бросать в кольцо, потом только совершенствовал умение.



Игорь Самарцев, старожил БК «Крылья барса» . Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Как проходила ваша жизнь до спорта?

— Ну как проходила: дома, сидел в четырех стенах, общался с родственниками, друзьями, которые приходили навещать, в санатории ездил. Более мобильным стал только когда купил машину. И в 38 лет решил поменять весь жизненный уклад, влившись в новый для себя вид спорта и новую команду.



Мы начали планомерные тренировки под началом Василия Кочеткова, бывшего игрока УНИКСа-2. Он, я, Динар Камалиев и Марсель Рахматуллин — это костяк, который сплотился с первого турнира. Сложно было каждый день приезжать на тренировки. Все вместе привыкали к другому способу владения инвалидной коляской, поскольку спортивная модель — быстрая, юркая, не сразу это далось. Тем более что спортивные коляски изготавливают по индивидуальным требованиям под каждого отдельного человека, в зависимости от роста, размера, индивидуальных особенностей травмы.



Начав тренироваться, мы получали за это какие-то деньги плюс ездили по турнирам. Первый пришелся на Челябинск, где ранее была неплохая команда, игроки сильные, но возрастные, которых нам очень долго не удавалось обыграть. Сейчас они уже не играют по разным причинам: кто-то возрастной, кто-то решил заняться следж-хоккеем.

«Мы вышли на профессиональный уровень с получением финансовой и моральной поддержки со стороны АО «ТАИФ»

— А кто из соперников остался по сей день?

— Из тех соперников, которых мы давно знаем, — это Москва, Тюмень. У нас зачастую случаются зарубы, особенно с сибиряками, которые на нас настраиваются, мы на них. С недавних пор в число наших принципиальных соперников вошел еще и Санкт-Петербург, вместе с которым составляем элиту российского баскетбола на колясках. Но надо понимать, что они раньше нас перешли на уровень, сравнимый с профессиональным, на который мы вышли только с получением финансовой и моральной поддержки со стороны АО «ТАИФ», которое взяло нас под свое крыло, после чего образовался и тренерский дуэт Сергея Анатольевича Чистова и Натальи Владимировны Кулешовой: наш лидер Василий Кочетков и мы все вместе увидели реальные перспективы дальнейшего развития.



На тренировке. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тогда у нас все чемпионаты страны проходили под Москвой, в Раменском, Фрязино, либо в Парамонове Тульской области, где был построен санно-бобслейный комплекс. Помимо того, были старты в Васильеве, на тренировочной базе УНИКСа, что-то играли из турниров в Санкт-Петербурге.

Со временем мы начали выезжать и на международные турниры, играли: в Англии (Шеффилд), Германии (Ганновер), Италии (пригород Милана), Франции (Гренобль). Бывали на сборах, когда нам поступало приглашение приехать в Германию от нашего бывшего соотечественника Олега Ябловского.

— Насколько баскетбол на колясках развит в Европе?

— Он очень популярен. В той же Германии аж четыре лиги, в каждой примерно по 10 команд. У них спортивный принцип поставлен на первое место, поэтому разрешено играть большому количеству иностранцев. Есть и женский баскетбол на колясках, отдельно от мужского, а не в смешанных командах, как у нас. Но, повторюсь, там нет социальной стороны проекта, поскольку тренер может, как в классическом баскетболе, высматривать себе у конкурентов сильного паралимпийца на определенную позицию в команде, то есть он не тренирует тех, кто в команде, а занимается селекцией, собирая тех, кто ему нужен. У нас же иностранцев нет, зато можно заниматься социализацией людей, попавших в сложную ситуацию, не отмахиваться от них, мол, ты слабый, не нужен.

