Зиля Валеева: «Это было серьезное испытание, мы учились принимать нестандартные решения»

Глава Общественной палаты Татарстана — о проверке на прочность и взаимовыручке, ноу-хау на выборах и любви к республике

Фото: Максим Платонов

Татарстанцы в 2020 году сдали экзамен на прочность, взаимовыручку и милосердие — крепкое плечо подставили как представители крупного бизнеса, так и рядовые горожане. К такому выводу пришла председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева в ходе онлайн-конференции «Реального времени». Беседуя с нашим корреспондентом, собеседница издания подвела итоги года работы палаты, рассказала о первом опыте республики в привлечении блогеров-наблюдателей во время голосования по поправкам в Конституцию РФ, поделилась восторженными отзывами иностранцев, посетивших многонациональный Татарстан.

«Это был год на проверку человеческих отношений»

— Зиля Рахимьяновна, в январе текущего года вы возглавили, пожалуй, ключевой общественный орган республики. На днях состоялось последнее в 2020 году заседание Общественной палаты Татарстана, где были подведены итоги работы.

Чем запомнился уходящий год?



— Оценивать этот год непросто. Скорее наоборот, этот год нас всех оценивает. Накануне 8 Марта мы провели последние в республике массовые мероприятия конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», и сразу после этого начался новый режим и ограничения. Это было серьезное испытание для всех. Мы учились принимать нестандартные решения, действовать в жестких условиях. В то же время это был год на проверку человеческих отношений. Мы очень много нового узнали про себя, прошли жесткую, но очень серьезную школу.



Несмотря на все дистанты, Общественная палата РТ ни на секунду не дистанцировались от проблем, от того, что необходимо людям и НКО. Мы старались оставаться открытой и полезной площадкой, где можно все обсуждать, получать консультации.

Я помню, как впервые осваивали режим zoom-конференции. В этом формате встретились представители НКО и банкиры. Это произошло при содействии Минэкономики РТ, когда государство протянуло руку помощи НКО. До этого банкиры не работали с НКО, а НКО не имели опыта получения кредита. Сначала многие испугались банковских средств, чтобы не оказаться в долговой яме. Но когда коллеги рассказывали о том, что получили кредиты и сохранили свой коллектив, другие НКО соглашались. При некоторых условиях субсидия была безвозмездна, оказывалась и другая архиважная в период пандемии помощь. Это было время удивительного взаимопонимания. Многие стремились помогать друг другу.



Когда у нас собирались ребята из крепких благотворительных фондов, в том числе с участием президента РТ, всегда был результат. Чувствуется общий уровень доверия и взаимопомощи в республике. Сейчас его нужно уберечь.

— Можно сказать, что мы стали сильнее ?

— Да, из этих испытаний мы вышли более сильными. Мы узнали о корпоративной социальной ответственности. Наши крупнейшие предприятия и так этим всегда отличались. В апреле они первыми пришли на взаимовыручку. В условиях жесткого дефицита масок, антисептиков, перчаток в Казани приземлился самолет из Китая с производственными линиями на борту, которые оперативно были поставлены в работу. Когда за шитье масок сели рабочие, домохозяйки, а НКО их раздавали, КАМАЗ, Группа ТАИФ, «Татнефть» подставили свое надежное плечо. Они заботились о своих ветеранах, волонтерские отряды этих предприятий работали на равных со всеми добровольцами республики.

Оценивать этот год непросто. Скорее наоборот, этот год нас всех оценивает. Мы учились принимать нестандартные решения, действовать в жестких условиях. В то же время это был год на проверку человеческих отношений. Мы очень много нового узнали про себя, прошли жесткую, но очень серьезную школу

— Изумила реакция малого и среднего бизнеса, который испытывал очень сложные для себя времена, но шел на помощь нуждающимся?



— Я вам больше скажу. Наши волонтеры часто рассказывали, что многие бабушки просили отнести продуктовые наборы тем, у кого много детей. Так проявляли себя люди. Не было различий между большим начальником и рядовым гражданином. Все были очень ответственны, по государственному настроены.

— Несмотря ни на что, жизнь не останавливалась, в том числе политическая. В этом году произошли два значимых политических события: голосование за поправки в Конституцию, выборы президента РТ и муниципальные выборы. Какую роль сыграла Общественная палата в этих процессах?

— Изменения в Конституции касаются каждого человека. Когда обсуждались первые поправки, мы с особым вниманием отнеслись к тому, что в Конституции впервые появилось понятие гражданское сообщество, также социальный пакет поддержки семьи.

Государственные задачи в отношение детей — это гуманитарные прорывы на мой взгляд. Это очень важные статьи, которые и за правительством закрепляют обязательства. Гражданское сообщество, его позиция, итоги работы последних лет привели к тому, что в Конституции появились статьи по поддержке волонтерского движения, НКО. Сейчас вносятся изменения в законы по поддержке самих волонтеров.

Ежедневно в ОП в колцентре собирались специалисты из разных ведомств и обсуждали наболевшие проблемы. Работала горячая линия, все полученные вопросы мы сразу передавали специалистам. Ни один вопрос не остался без внимания. Нам очень важно было донести до людей трактовки и разъяснения о новых поправках в Конституцию, надуманности и фейков хватало.

Вторая часть нашей работы была связана с непосредственным участием в голосовании. По законодательству за Общественной палатой закреплены организация и наблюдение за прозрачностью, легитимностью выборов. Каждый год, каждые выборы — это приобретение нового опыта. Если ранее на выборах было около 3 тыс. наблюдателей, то на голосовании в поправках в Конституцию — около 16 тыс. В этом году мы работали с представителями политических партий. Было 6 партий, 40 представителей НКО — все были вовлечены в эту работу.

По законодательству за Общественной палатой закреплены организация и наблюдение за прозрачностью, легитимностью выборов. Каждый год, каждые выборы — это приобретение нового опыта

«Блогеры — это серьезная сила по наведению прозрачности»

— Фейки заполонили интернет. В этом году по инициативе Общественной палаты РТ представители блогерского сообщества стали наблюдателями на выборных процессах. Насколько удачным был этот опыт, и будет ли он продолжен в будущем?

— В последний день голосования, анализируя итоги выборов, комментаторы федеральных каналов отметили Татарстан. Республика была в числе лидеров по явке, в выборах участвовало много молодежи. На их взгляд именно потому, что мы привлекли блогеров, молодежную команду, и за ними пошли сверстники.

Ребята, которые участвовали в выборах, по другому взглянули на этот процесс, и нам глаза приоткрыли. Им удалось поднять институт выборов на новый романтический уровень. Они рассказывали о выборах новым незамыленным взглядом. Блогеры — команда неравнодушных людей, они на все смотрят с огромным интересом. Ребята готовы к дальнейшему сотрудничеству. На тех участках, где были блогеры и вели прямые трансляции, не было конфликтных ситуаций. Блогеры — это серьезная сила по наведению прозрачности.



Приведу один пример. Была конфликтная ситуация на одном из участков. Прибежал человек, нарушив все санитарные нормы, не представился, стал трясти урну, перепроверяя пломбу, снимая все на видео. Председатель УИК за такое поведение запретила проходить ему на участок. Этот гражданин вырезал и обнародовал слова председателя только о том, что его не пускают. Одна девушка сняла на видео ситуацию от начала до конца, что и помогло увидеть ее полностью при разбирательстве, когда инцидентом заинтересовалась Элла Памфилова.

Позже нам звонили из других регионов, интересовались. Этот опыт высоко оценили в России. Но к привлечению силы блогеров нужно быть готовыми. Это не только доверие, но и взаимная ответственность.

Блогеры — команда неравнодушных людей, они на все смотрят с огромным интересом. Ребята готовы к дальнейшему сотрудничеству. На тех участках, где были блогеры и вели прямые трансляции, не было конфликтных ситуаций. Блогеры — это серьезная сила по наведению прозрачности

«НКО впервые стали выходить в зону публичности»

— Какие задачи стоят перед Общественной палатой в 2021 году?

— Наши основные вопросы будут связаны с реализацией национальных проектов, по которым идет серьезная корректировка. Общественная палата вела работу с шестью социальными министерствами, где формируются публичные цели. Цели были выработаны в ведомствах и размещены на портале госуслуг. Все министерства докладывали нам о том, что интерес жителей к голосованию возрос в полтора—два раза. Важно, что люди поверили в диалог. Очень много было злобных комментариев, на которые лучше не тратить свое время. Это серьезная площадка, где есть возможность предложить что-то лучшее.

Приоритетной для нас остается поддержка НКО. В 2020 году гранты были приостановлены, но все-таки во второй половине года гранты на 39 млн рублей удалось провести, и НКО смогли получить небольшую поддержку, которая идет на помощь детям с ОВЗ, ветеранам — тем, кто социально уязвим.



— Поддержка некоммерческих организаций, особенно в сложившихся пандемийных сложных условиях — очень важна. Что будет делаться в новом 2021-м?

— НКО в этом году тоже получили новый опыт. Несмотря на все сложности им удалось провести крупные семинары, реализовать обучающие проекты, помочь людям. Важно в этом году было вовремя информировать обо всех грантах, инициативах, как выживать в новых условиях, что нового в бухотчетности, какие требования к открытости НКО. Многие в РТ узнали, что это за организации, какие в них работают талантливые, бескорыстные, открытые люди, они настоящие герои, те, кто может работать в любых условиях, кто видит тех, кому еще сложнее. НКО впервые стали выходить в зону публичности. Чем больше мы будем на них равняться, тем выше будет подниматься градус доброты в обществе.

В этом году впервые Общественная палата России накануне традиционного форума сообщества в режиме онлайн представила параметры устойчивости НКО. Учитывалось более 180 параметров. Участвовали в подготовке этого рейтинга и члены ОП, независимые эксперты. Господдержка НКО в регионе тоже оценивалась — многие показатели брали во внимание. Радость была большая. По всем интегральным показателям Татарстан стал вторым после Москвы.

Это заработано прежде всего нашими НКО, министерствами, которые работают с ними. Деятельность НКО заставляет людей пересматривать отношение к этим организациям как к просителям. Ведь именно они наиболее приближены к людям. Этот год показал, какие они надежные партнеры для государства. Умное государство должно на них опираться. В РТ сильные социальная политика и гражданское сообщество. Этот тандем дает такой результат.

Республика влюбляет в себя тем, что в Татарстане в разных сферах работают единомышленники. Те, кто приезжает к нам со старыми стереотипами, бывают по-хорошему удивлены. И это тоже результат работы тех, кто здесь живет



— Наша республика — особый регион со своей уникальной атмосферой, как вы считаете, что влюбляет в Татарстан?

— Я помню, как к нам приезжал комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Роблеса. Здесь он проработал всего 2 дня, но удивлялся буквально всему. Однажды мы с ним шли по Кремлю, и он увидел, идущих и улыбающихся друг другу муфтия и митрополита, и очень этому удился. Для европейца это было непривычно. Потом в интервью на «Эхе Москвы» он сказал: «Два дня работы в Татарстане дали понять, что это интереснейший регион, в котором никто не отрицает правды другого». В этом глубокий смысл. Мы хотим именно так жить, чтобы в Татарстане всем было хорошо и комфортно, независимо от национальности.



Один из педагогов, победитель всероссийского конкурса, сказал о Татарстане: «Здесь все не так, как должно быть». Одного ответа на вопрос о Татарстане не может быть. В республике высокий уровень гостеприимства, который виден уже на улицах. У нас очень доброжелательные люди. Республика влюбляет в себя тем, что в Татарстане в разных сферах работают единомышленники. Те, кто приезжают к нам со старыми стереотипами, бывают по-хорошему удивлены. И это тоже результат работы тех, кто здесь живет.

— Что бы вы хотели пожелать жителям республики в Новом году?

— Самое главное в этом году, выходя из серьезных испытаний, мы все друг другу желаем здоровья как абсолютной самоценности. Хочется, чтобы в каждом доме было благополучие, царили добрые отношения, чтобы дети росли счастливыми... Мир открыт, у них много возможностей, но главное, чтобы наш дом оставался самым теплым, дорогим для нас. Желаю счастья, добра и новых достижений.



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