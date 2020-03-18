Тимур Шигабутдинов возглавил совет директоров ХК «Нефтехимик»
Сегодня на заседании совета директоров ООО «Хоккейный клуб «Нефтехимик» был избран председатель совета директоров. Им стал заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», коммерческий директор Тимур Шигабутдинов.
Также сегодня был подписан контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым, рассчитанный на сезон 2020—2021 годов.
Справка
Шигабутдинов Тимур Альбертович родился 12 января 1983 года.
Окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет.
2010 год — заместитель генерального директора — директора по коммерции ОАО «ТАИФ-НК».
В 2012 году — заместитель генерального директора по коммерции Казанского ПАО «Органический синтез».
В 2016 году — заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2020 год — председатель совета директоров ХК «Нефтехимик».
Член попечительского совета Российского футбольного союза, председатель совета директоров ХК «Нефтехимик».
Мастер спорта международного класса по автомобильному спорту, первый пилот команды MX-Autosport.
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