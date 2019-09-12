Службы безопасности ГК ТАИФ: работа на упреждение

Службы безопасности Группы компаний ТАИФ подвели итоги работы за 6 месяцев 2019 года

Фото: Роман Хасаев

Совещание руководителей служб безопасности компаний Группы ТАИФ, на котором подвели итоги работы в первом полугодии 2019-го и определили круг задач на предстоящие периоды, состоялось в головном офисе АО «ТАИФ» в Казани. Основное требование руководства Группы компаний: не снижая активности по выявлению случаев нарушения требований экономической, промышленной, трудовой, экологической и информационной безопасности, особое внимание уделить профилактике и предотвращению подобных нарушений. Подробности — в материале «Реального времени».

Онлайн-контроль

За минувшие полгода ярких и важных событий произошло немало: подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году всех компаний и Группы ТАИФ в целом, назначены новые директора АО «НМУ-3» и АО ХК «Татнефтепродукт», создаются новые производства, способные оказать значительный эффект для экономики не только Татарстана, но и России в целом… Но главные задачи служб безопасности Группы ТАИФ остались прежними: защищать от любых посягательств и нештатных ситуаций предприятия и технологические процессы, активы компаний Группы ТАИФ и работающих в них людей.

Главные задачи служб безопасности: обеспечить надежную защиту интересов бизнеса компаний Группы ТАИФ. Фото Романа Хасаева

Один из эффективных инструментов экономической безопасности — проверка благонадежности контрагентов. Информация о компаниях, организациях и физических лицах, с которыми компании Группы ТАИФ заключали договоры и соглашения, имели опыт отношений (как положительный, так и отрицательный), внесена в электронную базу данных. Сегодня она насчитывает более 34 тыс. контрагентов и постоянно дополняется. Система позволяет не только оперативно определить, стоит ли иметь дело с контрагентом, но и дает возможность четко проследить наличие аффилированных связей между внешне благонадежными компаниями и теми, с кем лучше не иметь никаких дел. Система доказала свою надежность и уже помогла сберечь миллионы рублей и избежать проблемных контрактов. Активно ведется работа по еще нескольким направлениям электронной базы данных, призванным значительно снизить вероятность хищений имущества и продукции компаний Группы ТАИФ и возможность совершения иных противоправных действий.

Не менее важный вопрос — организация работы с надежными контрагентами в различных областях и сферах деятельности. Эту проблему озвучил заместитель начальника управления по экономической безопасности, охране и режиму АО «ТАИФ» Нурсалим Шайхутдинов: «Вопрос серьезный. Назрел. Заключение договоров с неблагонадежными контрагентами, имеющими персонал с низкой квалификацией, может привести к авариям. Человеческий фактор становится определяющим в ЧП. Службам безопасности необходимо уделить этому вопросу особое внимание — проводить упреждающие мероприятия — определять, работали ли и насколько качественно с этим контрагентом сами или иные компании», — подчеркнул он.

Нурсалим Шайхутдинов: «Службам безопасности необходимо уделить особое внимание вопросу организации работы с благонадежными контрагентами». Фото Романа Хасаева

«Любое ЧП, авария — это и наша недоработка. Необходим жесткий, железный контроль по этому вопросу», — поддержал мнение своего заместителя и. о. заместителя генерального директора по ЭБОиР АО «ТАИФ» Ринат Галимбеков.

Еще один инструмент, позволяющий избежать необоснованных затрат, — электронная площадка «Онлайнконтракт», где на сегодняшний момент совершаются все основные закупки как услуг, так и материалов для нужд компаний Группы ТАИФ.

«Показатель качества работы на электронной торговой площадке — доля конкурентных процедур. У поставщиков должна быть возможность именно на площадке улучшать свои предложения. Была поставлена задача, чтобы все 100% процедур были именно в таком формате. И мы здесь видим хорошую динамику: если 2 года назад переторжка была всего 55%, то в прошлом году мы подошли к 91%, а в этом — уже к 98%. Думаю, что к концу года будут все 100%», — привел цифры исполнительный директор ООО «МХ-1» Айдар Хайрутдинов.

Айдар Хайрутдинов: «У поставщиков должна быть возможность улучшать свои предложения на электронной площадке «Онлайнконтракт». Фото Романа Хасаева

Конкурируя с другими поставщиками, продавец вынужден снижать цену. Общая экономия Группы компаний ТАИФ, благодаря использованию возможностей электронной торговой площадки, по итогам первого полугодия составила около 2 млрд рублей.

«Необходима четкая организация процессов. Предстоящие закупки известны заранее — о каких бы направлениях деятельности ни шла речь: строительство, ремонт и т. д. Нужно заблаговременно и грамотно прописывать техзадание, чтобы на торги могли зайти те люди и компании, которые способны торговаться за возможность качественно, в срок и по оптимальной цене предоставить услугу или продукт», — высказал свое мнение Ринат Галимбеков.

Экономика безопасности

Основные требования для обеспечения эффективной и безопасной работы компаний Группы ТАИФ:

контроль за процессами реализации имущества предприятий ГК ТАИФ;

обеспечение снижения необоснованно завышенной стоимости закупаемых товарно-материальных ценностей, а также контрактов на работы и услуги;

предотвращение хищений;

выявление ущерба, нанесенного предприятиям Группы контрагентами или персоналом, и возмещение таких потерь;

возврат просроченной дебиторской задолженности.

Особое внимание уделяется вопросам недопущения нарушений со стороны персонала. Фото Романа Хасаева

Особое внимание уделяется вопросам недопущения нарушений со стороны персонала. С начала года проверку, в том числе с использованием полиграфа, прошли более 3 800 действующих сотрудников, в том числе свыше 600 руководителей. 367 сотрудников уличены в совершении неправомерных действий, 33 человека, в том числе 5 руководителей, уволены, 71 получили замечания и выговоры, 279, в том числе 146 руководителей, депремированы. Проверку прошли также 3 416 претендентов на замещение вакантных должностей, более 300 к приему на работу были не рекомендованы.

На земле и с воздуха

За полгода сотрудниками ЧОП «Кеннард» и собственными службами безопасности компаний Группы ТАИФ проведены более 13 тыс. охранных мероприятий. Специалисты подразделений постоянно повышают квалификацию, а проверки несения службы, учебные тревоги и тренировочные занятия постоянно держат их в тонусе — готовыми в любой момент отреагировать на нештатную ситуацию. Постоянно растет уровень технического оснащения, на помощь сотрудникам служб безопасности приходит современное оборудование и оснащение, в том числе беспилотные летательные аппараты.

За полгода сотрудниками ЧОП «Кеннард» и собственными службами безопасности компаний Группы ТАИФ проведены более 13 тыс. охранных мероприятий. Фото Арсения Фавстрицкого

Растет число объектов, находящихся под охраной служб безопасности и ЧОП «Кеннард». Сейчас их уже 405. Ведется набор сотрудников. При этом каждый претендент проходит тщательную проверку на благонадежность и профподготовку. В течение первого полугодия на две единицы выросло число групп быстрого реагирования ЧОП «Кеннард». Сегодня их уже 16. Группа компаний ТАИФ придает большое значение техническому оснащению систем безопасности предприятий и обеспечению сотрудников необходимым оборудованием.

Так, не имея на руках актуального пропуска надлежащего образца, ни людям, ни транспорту, попасть на территорию охраняемого объекта — невозможно. На грузовые автомобили необходимо иметь еще и товарно-транспортные накладные, раскрывающие характер, вес и назначение перевозимого груза. Попытка прорваться на охраняемый объект — обречена на провал: уже на подъезде к любому объекту Группы ТАИФ, дорогу приближающимся автомобилям преграждают болларды — противотаранные устройства. Автоматические металлические столбы, вырастающие на пути машин прямо из земли, способны остановить даже тяжелый грузовик. И все, происходящее на территории производств и прилегающих к ним участках, находится под постоянным наблюдением камер, сигнал с которых в реальном времени поступает на диспетчерские пульты. При срабатывании охранной сигнализации или в случае возникновения нештатной ситуации к месту происшествия немедленно выдвигаются группы быстрого реагирования и силы Росгвардии, в тесном взаимодействии с которыми работают службы безопасности компаний Группы ТАИФ и охранное предприятие «Кеннард».

Продуманное сочетание надежной физической охраны и современных технических средств работает в комплексе, обеспечивая эффективную защиту активов и персонала компаний Группы ТАИФ.

5 человек на место

«Наши сотрудники сами предложили организовать общественное объединение правоохранительной направленности. Мы поддержали эту инициативу, изучили существующий опыт и создали на предприятии, на базе нашего профсоюза, такое общественное объединение. И сегодня мы можем рассказать об успешном опыте обеспечения правопорядка силами самих работников не только на предприятии, но и в местах проведения массовых мероприятий для наших сотрудников, а также о том, как это начинание эффективно работает на поддержание духа корпоративной ответственности, этики и порядка внутри коллектива», — рассказал об инициативе ПАО «Казаньоргсинтез» заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму общества Ростислав Саркисов.

Войти в отряд добровольной дружины хотели более 130 человек. И это притом что набрать планировалось всего 25. Пришлось провести конкурс. Сейчас общественное объединение, получившее название «Синтез», уже зарегистрировано при территориальном органе внутренних дел, внесено в реестр общественных объединений правоохранительной направленности. При поддержке предприятия для дружинников подготовлена стильная форма и разработана символика, а сами дружинники уже несут службу. Безвозмездно. Прекрасно понимая — насколько важно обеспечение безопасности. Причем дежурства организуются не только на территории предприятия. Совсем недавно, во время празднования юбилея оздоровительного лагеря «Солнечный», «Синтез» наравне с сотрудниками служб безопасности следил за соблюдением порядка.

Добровольцы общественного объединения «Синтез» во время несения службы. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

«Можно быть только благодарными сотрудникам предприятия за такую инициативу, и другим компаниям Группы ТАИФ нужно перенимать опыт. Пока добровольцев — 25. Но будет больше», — поддержал инициативу Ринат Галимбеков.

В ближайшее время «Казаньоргсинтез» поделится своими наработками с коллегами по Группе компаний.

Завершая совещание, Ринат Галимбеков подчеркнул, что сколь бы значительны ни были успехи служб безопасности сегодня — это не повод почивать на лаврах. Напор и качество работы снижать нельзя ни в коем случае. Необходимо постоянно совершенствоваться, перенимать успешный опыт коллег и самим делиться эффективными технологиями. Повысить квалификацию и получить дополнительные знания сотрудникам служб безопасности и ЧОП «Кеннард» помогает собственный специализированный учебный центр. Ринат Галимбеков настоятельно рекомендовал участникам совещания активнее пользоваться этой возможностью. Квалифицированные кадры, готовые к любой нештатной ситуации — ключевая составляющая надежной системы охраны объектов. А малейшая недоработка, в том числе и в качестве подготовки сотрудников служб безопасности, может обернуться огромными потерями — финансовыми и репутационными. А это — недопустимо.

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