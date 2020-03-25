Минниханов и ТАИФ нашли способ обеспечить Татарстан медицинскими масками

Татарстанское сырье — российским производителям

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов побывал с рабочим визитом в особой экономической зоне «Алабуга». В ходе поездки он посетил завод АО «Полиматиз» — дочернее предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое входит в группу компаний ТАИФ. Главу республики сопровождал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

Основная продукция предприятия — полипропиленовый нетканый материал, который используется для изготовления медицинских масок. За час работы «Полиматиз» может произвести материал для изготовления 500 тысяч масок. В ближайшее время здесь планируют увеличить производство в 10 раз. С начала марта «дочка» «Нижнекамскнефтехима» произвела 67,4 т материала, и во время визита Минниханову сообщили, что готовы увеличить производство до 600 тонн в месяц.

Президент поручил руководству «Полиматиза» договориться с этими производствами о том, чтобы готовые маски поставлялись в Татарстан

Все предприятия, которые производят маски из этого сырья, находятся за пределами Татарстана. Президент поручил руководству «Полиматиза» договориться с этими производствами о том, чтобы готовые маски поставлялись в Татарстан.



Таким образом, президент Татарстана Рустам Минниханов и группа компаний ТАИФ решат проблему нехватки медицинских масок: в связи с высоким спросом их дефицит сейчас ощущается в аптеках и в торговых сетях по всей России.

Что такое «Полиматиз»

АО «Полиматиз» основано в 2006 году. Официальное открытие предприятия и ввод в эксплуатацию оборудования проектной мощностью 10 тыс. тонн в год состоялись в июле 2009 года. С того же момента здесь производят современные нетканые материалы. Компания с 2010 года входит в Европейскую ассоциацию производителей нетканых материалов и изделий одноразового применения EDANA. На предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO9001:2008).

В 2012 году здесь запустили производство паропроницаемых строительных мембран «Полиспан®Строй», а в начале 2014-го расширили линейку строительных материалов.



В свете сегодняшних событий особенно важной становится продукция, из которой изготавливают изделия, использующиеся в медицине

Продукция «Полиматиза» используется в разных отраслях — начиная от строительства и заканчивая мебельным производством, но в свете сегодняшних событий особенно важной становится продукция, из которой изготавливают изделия, использующиеся в медицине, — нетканые материалы для производства одноразовой медицинской одежды, расходных косметологических изделий для косметических и процедурных салонов, стерильных медицинских комплектов и масок.

Вся продукция проходит тщательный контроль на каждом этапе. Предприятие может выпускать материалы со специфическими свойствами (светостойкие, огнестойкие, водоотталкивающие, антистатические).

Лилия Егорова, фото tatarstan.ru