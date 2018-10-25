ООО Карсар

Фото: Роман Хасаев

Общая информация

«Карсар» — одно из первых подразделений группы компаний «ТАИФ». Началом деятельности компании считается 28 сентября 1992 года, когда было образовано ТОО «Карсар». Цель его создания — формирование в Республике Татарстан таможенных инфраструктур. В декабре того же года фирма начала работать в качестве декларанта на основании свидетельства, выданного Казанской таможней.

В октябре 1993 года с выходом в свет приказа Государственного таможенного комитета России № 388, утверждающего Положение о временном хранении таможенных грузов, ТОО «Карсар» учредило склад временного хранения, реализуя тем самым новый вид таможенных услуг. Это стало началом ориентации фирмы на дальнейшее расширение спектра оказываемых посреднических услуг в области таможенного дела участникам внешнеэкономической деятельности.

В апреле 1997 года ТОО «Карсар» было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью «Карсар». Рынок таможенных услуг развивался, что потребовало открытия филиала в городе Нижнекамске.

В начале 2000 года было принято решение начать новый вид деятельности — розничную продажу нефтепродуктов. Началось строительство автозаправочного комплекса.

В сентябре 2001 года был открыт крупнейший в Поволжье автозаправочный комплекс. На этом комплексе осуществляется продажа продукции ОАО «ТАИФ-НК».

В комплексе оказываются услуги ремонта и мойки автомобилей. Установлено современное оборудование для шиномонтажа, как легковых, так и для грузовых автомобилей. Там же работает кафе.

В настоящее время ООО «Карсар» — это многопрофильная компания, которая занимается несколькими видами деятельности, основными из которых являются:

полный комплекс услуг станции технического обслуживания автомобилей;

предоставление услуг общественного питания;

оказание коммунальных услуг.

Президент — Шигабутдинов Альфред Кашафович







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