Патриарх Кирилл наградил Альберта Шигабутдинова орденом «Славы и Чести» III степени

Сегодня, 21 июля, в ходе открытия восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил председателя совета директоров АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова орденом Русской православной церкви «Славы и Чести» III степени.

Альберт Шигабутдинов получил орден за особый вклад в воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери.

Справка

Орден «Славы и Чести» — третий по старшинству орден Русской православной церкви.

Орденом награждаются главы государств и правительств, руководители международных и межправительственных организаций, главы церквей и конфессий, выдающиеся государственные и общественные деятели за значительный вклад в межцерковное и межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами.

Орден имеет три степени.

Звезда и знак ордена носятся на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской православной церкви располагаются вслед за орденом Святого равноапостольного великого князя Владимира.