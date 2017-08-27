Министерство здравоохранения РТ
Общая информация
Министерство здравоохранения Республики Татарстан – это федеральное государственное ведомство, которое осуществляет правовое регулирование фармацевтической и медицинской деятельности государственных предприятий и учреждений по обеспечению населения республики квалифицированной медицинской помощью.
Основными функциями, которые осуществляет и регулирует Минздрава РТ, являются:
- реализация основных мер в региональной политике Республики Татарстан и РФ, направленных на предоставление высококвалифицированной фармацевтической и медицинской помощи,
- разработка межрегиональных программ и их оптимизация,
- обеспечение эффективности, безопасности и качества медицинской аппаратуры и лекарственных средств,
- проведение судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертиз,
- контроль над эпидемиологическим благополучием населения,
- сбор достоверной статистической информации распространении соматических, инфекционных и профессиональных заболеваний, рождаемости, смертности, и естественном приросте населения, диспансеризации и реабилитации.
Руководитель - Вафин Адель Юнусович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, 11/6
- Телефон: (843) 231-79-98
- Email: minzdrav@tatar.ru
- Сайт: minzdrav.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.08.2017