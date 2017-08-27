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Министерство здравоохранения РТ

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Общая информация

Министерство здравоохранения Республики Татарстан – это федеральное государственное ведомство, которое осуществляет правовое регулирование фармацевтической и медицинской деятельности государственных предприятий и учреждений по обеспечению населения республики квалифицированной медицинской помощью.

Основными функциями, которые осуществляет и регулирует Минздрава РТ, являются:

  1. реализация основных мер в региональной политике Республики Татарстан и РФ, направленных на предоставление высококвалифицированной фармацевтической и медицинской помощи,
  2. разработка межрегиональных программ и их оптимизация,
  3. обеспечение эффективности, безопасности и качества медицинской аппаратуры и лекарственных средств,
  4. проведение судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертиз,
  5. контроль над эпидемиологическим благополучием населения,
  6. сбор достоверной статистической информации распространении соматических, инфекционных и профессиональных заболеваний, рождаемости, смертности, и естественном приросте населения, диспансеризации и реабилитации.

Руководитель - Вафин Адель Юнусович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, 11/6
  • Телефон: (843) 231-79-98
  • Email: minzdrav@tatar.ru
  • Сайт: minzdrav.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 27.08.2017

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