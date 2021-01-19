Борис Менделевич: «Я уже вакцинировался, прошел обе фазы — чувствую себя хорошо»

Ликбез о прививках от коронавируса от депутата, который уже прошел вакцинацию

В России стартовала массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Доктор медицинских наук, депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич прививку уже сделал. В своей авторской колонке для «Реального времени» он рассказывает о правилах этой медицинской процедуры, популярных мифах о ней и выражает свое мнение о том, почему сделать прививку все-таки желательно.

Вакцина — что это?

Перед тем как писать о прививках и вакцинах, предлагаю сразу определиться с терминами. Это поможет быстрее понять друг друга и исключить неверные толкования.

Итак, вакцина — это медицинский препарат, содержащий обработанные по специальной технологии возбудители заболеваний (или их фрагменты, или фрагменты их генома), против которых планируется создать иммунитет. В России сейчас применяются две вакцины от коронавируса — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Вакцинация (прививка) — введение в организм человека вакцины, после чего он перестает быть восприимчивым к соответствующей болезни. Иными словами, прививка — это самый безопасный и эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний. Именно так удалось предотвратить распространение натуральной оспы, кори и многих других грозных болезней. Мы уже говорили об этом на страницах «Реального времени».

Как правило, большинство вакцин вводятся внутримышечно — делается укол. Но некоторые вакцины (например, от тифа) закапываются в рот в виде нескольких капель. Есть вакцины, которые вводятся шприцом подкожно или внутрикожно (это все разные инъекции), есть аэрозольный тип введения.



Фото: nso.ru

Прививка — это самый безопасный и эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний

Как действует вакцина?

Вакцина попадает в организм человека и способствует выработке антител — защитных элементов иммунной системы, которые отвечают за борьбу с конкретным возбудителем, борются против конкретного вируса или бактерии. Как результат, антитела либо препятствуют возникновению заболевания, либо снижают вероятность его тяжелых последствий.

То есть иммунная система «запоминает» антигены возбудителей болезни, которые вводятся вместе с вакциной. Встретив таких возбудителей потом, она их распознает и постарается уничтожить «еще на подлете», пока они даже не успели внедриться в живые клетки. Но надо понимать, что антитела борются с вирусами, которые уже попали в организм. А значит, ошибочно считать, что вакцинированный, к примеру, от COVID-19 человек не заболеет коронавирусной инфекцией. Но прививка во много раз снижает вероятность осложнений и летального исхода, а болезнь в этом случае, скорее всего, пройдет в легкой форме.

И это не значит, что вакцинация позволит отменить маски. На днях один из глав регионов России предложил привившимся жителям выдавать бейджи и разрешать не носить маски. Лично я не согласен с данным предложением. На мой взгляд, сама по себе инициатива дискриминационна: маркировка людей никогда ничем хорошим не заканчивалась. В конце концов, чем провинились люди, которые имеют медотвод от прививок? Вероятно, «ковидные паспорта» или любые другие документы могут быть методами популяризации вакцинирования. Но они не должны быть единственным разрешительным документом, например, на беспрепятственное посещение ресторанов или совершение международных путешествий.

Еще одна важная роль вакцинации — это формирование коллективного иммунитета, которого, к примеру, пока нет от COVID-19. То есть когда большая часть населения привита, инфекция перестает распространяться и новых случаев заражения становится все меньше. Это нужно, в частности, для защиты людей, которые по состоянию здоровья не могут привиться.

Фото: Илья Репин

Когда большая часть населения привита, инфекция перестает распространяться, и новых случаев заражения становится все меньше. Это нужно, в частности, для защиты людей, которые по состоянию здоровья не могут привиться

Кому нельзя делать прививку

Любая медицинская процедура имеет регламент, которому должны следовать медики. Отмечу главное: вакцинация в нашей стране — дело добровольное. Каждый человек, взвесив все «за» и «против», должен принять самостоятельное решение о том, идти на прививку или нет — за себя и за своих детей. Те из вас, у кого есть дети, знают, что прежде чем делать прививки в детских садиках и школах, от родителей (опекунов) просят письменное согласие. Если его нет — прививку ребенку делать не будут.

Одного только желания вакцинироваться недостаточно. Перед процедурой медик обязан оценить, здоровы вы или нет. А если есть противопоказания — с прививкой следует повременить. Например, в числе причин для медотвода — наличие острых инфекционных и неинфекционных заболеваний. Если прямо сейчас у человека обострилась хроническая болезнь (например, пиелонефрит) — прививку тоже пока делать нельзя. К вакцинации допускаются люди с нетяжелыми формами ОРВИ и острыми инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта — но только если нет повышенной температуры.

Также в число людей, которым нельзя вакцинироваться, входят пациенты с первичным иммунодефицитом, со злокачественными заболеваниями крови и новообразованиями, беременные и кормящие женщины, люди, имеющие гиперчувствительность к компонентам вакцины. Вакциной от коронавируса пока не прививают детей младше 18 лет.

Фото: nso.ru

В нашей стране две официально зарегистрированные вакцины — можно выбрать ту, которой вы доверяете

Особенности процедуры

Вакцину от COVID-19 «Спутник V» колют в два этапа. И вот с чем это связано. Дело в том, что белок коронавируса (который и вызывает выработку антител) в этой вакцине «посажен» на своеобразного перевозчика. В его роли выступает безопасный для человека вирус, один из многочисленного семейства аденовирусов. Проблема заключается в том, что когда-то ваша иммунная система уже могла сталкиваться с этим аденовирусом и выработала на него защитную реакцию. И если это так, то аденовирусный «перевозчик» вместе со своим ценным коронавирусным «грузом» просто не пройдет через защитные фильтры организма, и иммунитет на коронавирус не сформируется. Но на этот случай ученые из института Гамалеи предусмотрели двухфазность вакцины. Вторая часть прививки, которая делается через 21 день после первой, устроена точно так же, но только в роли перевозчика использован другой аденовирус, более редкий. Вероятность того, что ваше тело уже знакомо с обоими «транспортниками», исчезающе мала. А значит, желанные антитела на коронавирус у вас сформируются обязательно.

Я уже вакцинировался, прошел обе фазы — чувствую себя хорошо, никаких побочных явлений не возникло. Но организм у каждого индивидуален. Кто-то говорит о непродолжительном повышении температуры, у кого-то саднило и припухало место введения прививки. Это нормально: такая реакция может возникнуть на любую вакцину. Она кратковременна и быстро проходит. И кроме того, в нашей стране две официально зарегистрированные вакцины — можно выбрать ту, которой вы доверяете.

Еще один момент — вакцинация россиян проходит в рамках национального календаря. Это специальный документ, в котором указываются сроки и виды вакцинаций. Все вакцины, включенные в него, делаются совершенно бесплатно в медучреждениях, обслуживающих граждан в рамках программы госгарантий. Как правило, это те поликлиники, к которым люди прикреплены.

Фото: rt.rbc.ru

Вакцинация россиян проходит в рамках национального календаря

Вакцинация и мифы

Сейчас можно сказать, что мир поделился на два основных лагеря. Первый — очень ждет вакцину и будет прививаться. Второй считает, что и без вакцины все будет хорошо, а прививки вредны и опасны.

Лично я, как врач и как ученый, придерживаюсь мнения, что вакцины просто необходимы. При этом очень важно, чтобы процедура вакцинации была проведена в соответствии со всеми правилами. Отвечу здесь на самые популярные вопросы о прививках, которые задают мне люди, к примеру, в соцсетях или во время приема граждан.

Первый — про опасность вакцины и слишком быструю ее сертификацию.



Безопасность сертифицированных вакцин доказана. А кроме того, ускоренная сертификация — это не какой-то из ряда вон выходящий протокол. Законодательные механизмы для этого действовали в России уже очень давно. Кроме того, посмотрите на Запад: их вакцины тоже вышли «в продакшн» очень быстро, и сертифицировали их примерно по тому же сценарию, что и наши две. Кроме того, есть ряд требований, которые производители обязаны соблюдать. Ни одна сертифицированная вакцина, будучи произведенной при несоответствии этим требованиям, на рынок выходить не должна. На минуточку замечу: почему-то некоторые бесконтрольно принимают антибиотики, а ведь это может нанести организму больший вред, чем своевременная вакцинация. При этом многочисленные опросы показали, что чуть ли не половина россиян до сих пор считает: вирусы можно вылечить антибиотиками. Это серьезное заблуждение!

Безопасность сертифицированных вакцин доказана. А кроме того, ускоренная сертификация — это не какой-то из ряда вон выходящий протокол. Законодательные механизмы для этого действовали в России уже очень давно. Кроме того, посмотрите на Запад: их вакцины тоже вышли «в продакшн» очень быстро, и сертифицировали их примерно по тому же сценарию, что и наши две. Кроме того, есть ряд требований, которые производители обязаны соблюдать. Ни одна сертифицированная вакцина, будучи произведенной при несоответствии этим требованиям, на рынок выходить не должна. На минуточку замечу: почему-то некоторые бесконтрольно принимают антибиотики, а ведь это может нанести организму больший вред, чем своевременная вакцинация. При этом многочисленные опросы показали, что чуть ли не половина россиян до сих пор считает: вирусы можно вылечить антибиотиками. Это серьезное заблуждение! Второй — наука не успевает за вирусами, которые каждый год мутируют.



На примере вакцинации от гриппа доказано: ученые каждый год успешно выдерживают «гонку» за мутациями вирусов, создавая вакцины, защищающие от новых штаммов. Создание вакцины — это не работа, проводимая с нуля. Поэтому есть возможность быстро и эффективно модернизировать препарат под все новые и новые штаммы болезни.

На примере вакцинации от гриппа доказано: ученые каждый год успешно выдерживают «гонку» за мутациями вирусов, создавая вакцины, защищающие от новых штаммов. Создание вакцины — это не работа, проводимая с нуля. Поэтому есть возможность быстро и эффективно модернизировать препарат под все новые и новые штаммы болезни. Третий — вакцинироваться вообще вредно, от этого бывает аутизм.



Это полная и абсолютная бессмыслица. Как доктор, который специализировался на психике, могу сказать: есть только одна статья, в которой пытались увязать аутизм и прививку. Ее опубликовали более 20 лет назад. А через некоторое время ее автор был уличен в подтасовке фактов — он руководствовался личными корыстными мотивами. За последние 20 лет было неоднократно доказано: вакцинация на развитие аутизма никак не влияет.

Вкратце на этом все. Надеюсь, каждый, основываясь на рациональных доводах, примет верное для себя решение в этом вопросе!