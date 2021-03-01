Дмитрий Лопушов: «Коронавирусная инфекция никуда не уйдет, она будет среди нас»

Жителям Татарстана рассказали, как формируется иммунитет и как повысить его защитные функции

Сегодня Всемирный день иммунитета. Как отмечает ВОЗ, лишь 10% людей на Земле обладают иммунитетом, который защищает их от всех болезней, а 50% иммунитета формируется за счет образа жизни, который ведет человек. Особое значение сильный иммунитет имеет сегодня, в условиях пандемии коронавируса. Справиться с ней поможет наличие антител, которые формируются в организме человека после перенесенного заболевания или же после вакцинации. Причем наиболее безопасный способ — именно прививка. О том, что такое иммунитет, как повысить его свойства и как понять, что защитные функции организма ослабли, рассказал сегодня на брифинге в Казани глава республиканского Центра иммунопрофилактики, главный внештатный специалист Минздрава РТ по вакцинопрофилактике Дмитрий Лопушов.

Страж на защите организма

Как заметил эксперт по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов, открывая встречу, «иммунитет — это страж, который стоит на защите организма от всех чужеродных агентов — антигенов». Врожденный иммунитет — особенность человека, когда организм невосприимчив к некоторым видам заболеваний, какими, например, болеют животные. Основным источником этого вида иммунитета является грудное молоко, при условии, что мать имеет антитела к тому или иному заболеванию. А приобретенный иммунитет формируется уже при жизни человека за счет перенесенных заболеваний или после вакцинации.



Что касается антител, их два вида: класс М — они действуют около месяца, но помогают вырабатываться другому классу антител — иммуноглобулину G, который «живет» в человеке длительное время. Такой принцип формирования антител характерен при коронавирусе. Спустя две недели после того, как человек подхватил этот вирус, в организме вырабатывается первый класс, постепенно их сменяет второй класс антител, который сохраняется длительное время, а при ряде инфекций — вообще пожизненно, защищая от повторного заражения.

В России имеется три вида вакцин против коронавирусной инфекции. Фото: Максим Платонов

Коронавирус никуда не уйдет

Наличие антител сегодня особенно актуально в связи с распространением во всем мире новой коронавирусной инфекции. Снизить ее опасное влияние на человечество можно за счет антител, которые появляются после перенесенного коронавируса или после прививки. Поскольку эффективных препаратов для лечения ковида, подчеркнул глава Центра иммунопрофилактики, пока не существует, а те, которые применяют сегодня врачи, лишь облегчают течение заболевания.

— Весь мир нацелен на создание максимального коллективного иммунитета для того, чтобы навсегда забыть о новой коронавирусной инфекции. Понятно, что она никуда не уйдет, она будет среди нас, но такого ущерба, который она принесла, уже не будет, — считает он.

Как сообщил Лопушов, он сам был в числе первых, кто решил сделать прививку от ковида еще в октябре, но накануне дня, на который была назначена прививка, он заболел коронавирусом: «Я перенес заболевание в средней форме тяжести. Антитела у меня есть, в довольно высокой концентрации, поэтому пока прививаться мне нет необходимости».

Отсутствие в статистике случаев заболевания обычным гриппом Лопушов связывает с «эффективными плодами вакцинации». Фото: Максим Платонов

Как известно, в России имеется три вида вакцин против коронавирусной инфекции: генно-инженерная «Гам-КОВИД-Вак, или, как ее еще называют, «Спутник V», белковая «ЭпиВакКорона» и на подходе «КовиВак». А отсутствие в статистике случаев заболевания обычным гриппом Лопушов связывает с «эффективными плодами вакцинации»:

— В прошлом году мы сделали рекордное количество прививок — практически 60% населения, это больше 2 млн человек. Сегодняшние случаи гриппа, они единичные, если в прошлом и позапрошлом году в это время был пик эпидемии гриппа, сейчас свою роль играет соблюдение соцдистанции, масочный режим и вакцинация от гриппа, которая была проведена в прошлом году. Мы пожинаем ее плоды сегодня — в хорошем смысле слова.

ЗОЖ и БЖУ — залог сильного иммунитета

В основе сильного иммунитета, способного поразить любые вирусы или бактерии, лежит здоровое питание, обогащенное белками, с балансом жиров и углеводов. Безусловно, это здоровый образ жизни, не отягощенный алкоголем, табаком и прочими вредными привычками. Немалую роль играет и среда обитания. Место жительства с неблагоприятной экологической обстановкой вряд ли сделает человека здоровым, заметил Дмитрий Лопушов.

В основе сильного иммунитета, способного поразить любые вирусы или бактерии, лежит здоровое питание. Фото: Максим Платонов

О том, что иммунитет дал какой-то сбой, говорит частота заболеваний. Если, к примеру, диагноз ОРЗ ставится почти каждый месяц, это повод обратиться к иммунологу, сдать соответствующие анализы, чтобы определить как гуморальный, так и клеточный иммунитет.

Вакцинация также влияет на формирование иммунитета к различным болезням, считает Лопушов. В российском календаре имеются 12 прививок, в Европе и США их несколько больше. Если там прививки от ВПЧ или ротавируса обязательны и входят в нацкалендарь, то в нашей стране они пока платные.