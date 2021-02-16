Лейла Фазлеева: «Если вас принуждают к вакцинации — добро пожаловать в чат оперштаба»

Кому стоит опасаться противоковидной вакцины и что делать, если работодатель принуждает прививаться

Фото: Максим Платонов

Республиканский оперативный штаб по противодействию распространению ковида под началом заместителя премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой инициировал серию еженедельных прямых эфиров в «Инстаграме» на тему вакцинации. Первый прямой эфир был посвящен необходимости вакцинации людей с хроническими заболеваниями. На вопросы жителей республики, которые озвучила Лейла Фазлеева, ответила главный терапевт Минздрава РТ д.м.н. Диана Абдулганиева. «Реальное время» предлагает читателям основные тезисы этой беседы.

Лейла Фазлеева: Особого внимания с точки зрения коронавирусной инфекции сегодня требуют жители Татарстана, которые имеют хронические заболевания. И в аккаунт оперативного штаба в преддверии прямого эфира поступило порядка 30 вопросов, которые мы адресуем нашему сегодняшнему эксперту Диане Абдулганиевой, завкафедрой госпитальной терапии медуниверситета, главному терапевту Минздрава республики. Диана Ильдаровна, какие категории граждан находятся в группе риска, какие переносят ковид сложнее, и несмотря на то, что об этом много сказано, наши зрители хотели бы услышать об этом еще раз.

Диана Абдулаганиева: Первое — это пожилой возраст. Если пациент старше 65 лет, течение ковида может не ограничиваться поражением верхних отделов дыхательных путей, как мы называем эту стадию — ковид-ОРВИ, а перейти в более тяжелое поражение организма, сопровождающееся вирусной пневмонией. Не зря все ограничительные мероприятия, через которые мы прошли весной и которые частично возобновились осенью, связаны с возрастными людьми.

Второе — это сердечно-сосудистые заболевания. Перечень ССЗ очень большой, но главные — это ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, те, кто перенес инсульт. Почему именно эти три категории? При этих заболеваниях проникновение вируса в организм происходит гораздо быстрее. Есть определенные белки в нашем организме, которые у пациентов с ССЗ в большом количестве продуцируются в организме, и вирус легко проваливается в клетки организма.

Третья группа пациентов, которые тяжело переносят коронавирус, — люди с избытком массы тела, или ожирением. Здесь возраст уже не имеет значения. ИМТ у 30-, 40- или 50-летних — это фактор риска развития тяжелой формы ковида, сопровождающейся поражением легких.

На вопросы жителей республики ответила главный терапевт Минздрава РТ д.м.н. Диана Абдулганиева. Фото: protatarstan.ru

Далее — пациенты с хроническими легочными заболеваниями: бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Они меняют структуру легких, и когда сверху садится ковид, заболевание может происходить чаще.

Еще одна группа — люди, имеющие злокачественные новообразования. Эти пациенты всегда получают лечение, которое сдерживает опухолевый рост, сдерживает развитие метастазов или направлено на профилактику образования метастазов. И эти пациенты, даже если перенесли оперативное лечение 3—5 лет назад, находятся на диспансерном наблюдении, получают поддерживающие препараты, все равно должны относиться к себе внимательно. Если пациент получает регулярную химиотерапию или иммунотерапию по поводу активного опухолевого процесса, то, безусловно, эти пациенты тоже должны соблюдать и социальную дистанцию, и самоизоляцию, и масочный режим, и стараться не посещать людные места.

Дальше особая группа, которую мы выделяем, — пациенты, перенесшие трансплантацию органов. В нашей республике трансплантация почек уже проводится 20 лет, накопилось несколько сотен пациентов, перенесших ее. Формируется очень большой пул пациентов, перенесших пересадку печени и сердца, — их десятки, а скоро мы будем говорить о сотнях таких пациентов. Эти люди должны тоже очень внимательно относиться к своему здоровью.

Последняя группа — пациенты с сахарным диабетом обоих видов, и возраст пациента тут не имеет значения, потому что диабет первого типа — диабет молодых. Наличие поражения поджелудочной железы и инсулинорезистентности вызывает бурное размножение вируса в организме и утяжеляет течение коронавирусной инфекции.

Фото: Ринат Назметдинов

Лейла Фазлеева: Вы уже озвучили некоторые рекомендации для пациентов, которые страдают вышеперечисленными заболеваниями. Но все мы дети своих родителей, все мы имеем пожилых родителей, бабушек и дедушек, и нас очень волнует то, как они перенесут этот период. И один из внуков задает вопрос, как убедить бабушку в необходимости вакцинации.

Диана Абдулганиева: Мне, кажется, нам очень повезло. Мы сейчас живем в феврале 21-го года, и если мы мысленно вернемся в февраль 20-го года, то у нас кроме ограничений и перспектив, что мы научимся лечить, впереди путей было очень мало, сейчас у нас открылась очень хорошая дорога. Пожилые устали сидеть дома, впереди лето, сады-огороды, закончится учеба детей, все захотят общаться с внуками. Человек не может год находиться в изоляции, это очень тяжело пожилым. И появился шанс, это абсолютно реальный шанс провакцинировать пожилых. Вы знаете, что Израиль вообще привил 66% всего населения страны. И теперь это мировой эксперимент. И мы будем смотреть, как себя будет сейчас вести коронавирус в Израиле.

Убедить как? Вакцинация идет с сентября, когда в Москве наших коллег-врачей, которые работали в «красной зоне», их туда не допускали, пока они не привьются «Спутником V». К ноябрьским праздникам мы поняли, что вакцина переносится очень хорошо, уровень антител высокий, эти люди работают в «красной зоне» по сей день, и никто из них не заболел. Это очень мощный научный аргумент. Второй момент: в ходе вакцинации в Москве и Санкт-Петербурге оказалось, что пожилые пациенты гораздо легче переносят вакцину в плане гриппоподобных реакций.

В первые сутки реакции бывают даже на вакцину от гриппа, в основном это повышение температуры, может быть, боль в плече. Их не надо бояться, они конечны — два-три дня максимум. Оказалось, что лица старше 70 лет практически без выраженной реакции на иммунизацию проходят вакцинацию. Она формирует хороший иммунный ответ, хороший уровень антител.

Сейчас идет спад регистрации новых случаев ковида, сейчас очень хорошее время, чтобы начать вакцинацию.

Фото: Максим Платонов

Лейла Фазлеева: Чтобы от темы вакцинации перейти к теме, которую мы связывали с хроническими заболеваниями, задам еще один вопрос от имени всех зрителей — кому точно нельзя делать прививку?

Диана Абдулганиева: Во-первых, вакцина не делается детям, только лицам старше 18 лет. Мои дети тоже спрашивают, можно ли им прививку. Я говорю: «Нет, вам еще нет 18-ти». На сегодняшний день это так. Дальше противопоказания четко очерчены во всех методических документах, по которым мы работаем:

если есть гиперчувствительность к компонентам вакцины. Как мы об этом узнаем? Никак, пока не сделаем первую дозу вакцины. И если будет гиперчувствительность, то вторую дозу вы просто не будете делать;

если человек имеет тяжелый аллергологический анамнез. Есть группа больных, у которых аллергия практически на все антибиотики или была анафилактическая реакция на введение других вакцин;

если в данный момент человек болеет ОРВИ. Только после выздоровления, спустя две недели, можно будет делать прививку;

беременные женщины.

Есть категория людей, для которых вакцина от коронавируса должна применяться с осторожностью, — в этот блок входит декомпенсация хронических заболеваний. Например, у человека с диабетом показатель сахара в крови превышает норму — 27—30, то у него декомпенсация сахарного диабета. Его нужно скомпенсировать, привести содержание сахара к норме, и только после этого поднять вопрос вакцинации. Если у человека гипертонический криз — это тоже условное противопоказание.

Третий большой блок — это пациенты с онкологией и аутоиммунными заболеваниями. К пациентам со злокачественными новообразованиями пока осторожный подход. Это риск, мы до конца не знаем, как поведет себя иммунная система человека, находящегося на лечении опухоли. Но зарубежные коллеги говорят, что в период устойчивой ремиссии вакцинация возможна. Что касается аутоиммунных заболеваний, там тоже в период обострения нельзя.

Фото: Максим Платонов

Лейла Фазлеева: Наш зритель спрашивает: «Страдаю варикозным расширением вен, имею ли возможность пройти вакцинацию?» Еще один страдает мигренями, являются ли они противопоказанием?

Диана Абдулганиева: Варикоз нижних конечностей является хроническим, к счастью, доброкачественным заболеванием. Есть различные методы его лечения, и если нет острого тромбофлебита — это декомпенсация варикоза ног, то прививаться нужно. То же самое — мигрень. Она ухудшает качество жизни, но она не влияет на прогноз. Люди с мигренью живут столько же, что и люди без мигрени. Когда купируется мигренозная атака, то поднимать вопрос о вакцинации можно. Сама мигрень не является противопоказанием. Эти два заболевания, к счастью, даже не относятся к спектру тяжелых заболеваний человека.

Лейла Фазлеева: Какие еще есть способы уберечься от тяжелого течения ковида? Какие вещи нужно в себе замечать?

Диана Абдулганиева: 80% из нас переносят ковид в легкой форме, как ковид-ОРВИ. Болезнь на сегодняшний день четко описана, и несмотря на вторую волну, новые штаммы, которые еще будут появляться, — это вирус, само течение болезни, как мы его поняли еще в марте, оно так и остается. Первые пять-шесть дней — это ковид-ОРВИ: первые три дня высокая температура, потом она должна снижаться. И вот если температура не падает на шестой день болезни, то надо обязательно обращаться к врачу и вести речь о стационарном лечении.

Длительная температура — это признак того, что, возможно, начали поражаться легкие.

Второй важный симптом, что после спада температуры, на седьмой-десятый день болезни, начинается повторный подъем температуры. Эти два простых признака, который каждый может отследить, являются первыми предвестниками того, что затрагиваются легкие.

Итак, если это температура выше 38,5 градуса в течение пяти дней, причем при коронавирусе она держится уже с утра, то мы говорим, что, скорее всего, вирус затронул легкие.

Лейла Фазлеева: Еще один вопрос — формирование антител, о котором говорят практически все. Если человек имеет хронические заболевания или если человек просто обладает ослабленным иммунитетом, влияет ли это как-то на формирование этих самых антител в процессе вакцинации?

Диана Абдулганиева: Если есть заболевания сердца, бронхолегочные, то они не влияют на формирование иммунитета. На формирование антител влияет возраст. У людей старше 80 лет возникает возрастное снижение иммунитета, поэтому уровень антител у них может отличаться от 60-летнего и 40-летнего человека, но антитела у престарелых людей после вакцинации все равно формируются. У пациентов, получающих лечение, подавляющее иммунитет, например, при злокачественных новообразованиях, при иммунных заболеваниях, когда получают иммуносупрессивную терапию, также может наблюдаться формирование антител в более длительный период времени.

Мы знаем, что придет «Спутник Лайт». Это будет бустерная доза, которая будет способна просто поднимать уровень антител к ковиду.

Фото: Максим Платонов

Лейла Фазлеева: Диана Ильдаровна, я благодарю вас за первую встречу.

Диана Абдулганиева: Берегите себя, близких, нам нужно делать осознанный выбор, потому что вакцинация — совершенно добровольное решение. Действительно, появился свет в конце тоннеля, и вы не представляете, как мы этому рады. Большое вам спасибо за приглашение на прямой эфир.

Лейла Фазлеева: На самом деле, это непростой вопрос. Вакцинация является добровольной, и о тех фактах, которые к нам поступают, — о случаях принудительной вакцинации, оперштаб получает сразу информацию, отрабатывает, и если таковые имеются, то добро пожаловать в чат оперштаба.