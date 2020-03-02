«Второй мальчик успел позвонить папе» — соседи рассказали о семье домохозяйки-детоубийцы из Казани

Что толкнуло женщину из внешне благополучной, обеспеченной семьи совершить покушение на убийство собственных детей?

Фото: Элеонора Рылова

Следком расследует уголовное дело по факту кровавой трагедии, разыгравшейся в эти выходные в Казани в одном из домов на ул. Чистопольской: мать, по версии следствия, пыталась зарезать семилетних близнецов, после чего покончить с собой. Женщине инкриминируют такие статьи УК РФ, как «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух или более лиц». В СКР сообщили: один ребенок погиб, его брат госпитализирован, мать также в реанимации. Инцидент стал большой неожиданностью для тех, кто знал пострадавших. Соседи в разговоре с корреспондентом «Реального времени» отзывались о них как о приличной, обеспеченной семье, где мать большое внимание уделяла детям.

«Она казалась адекватной женщиной»

Дом, где случилась трагедия, приметный. Рядом мост «Миллениум», крупная транспортная развязка, дворец единоборств «Ак Барс» и наземный стеклянный переход. Это не соципотечное жилье, которым активно застраивали район «Кварталов», квартиры в этой десятиэтажке люди покупали по коммерческой цене.

В понедельник утром корреспондента «Реального времени» встретил пустынный двор с добротной детской площадкой. Наверняка здесь играли мальчики, с которыми мать, по версии следствия, так жестоко расправилась. Большинство редких прохожих даже не слышали о разыгравшейся намедни кровавой бойне, а узнав о случившемся, были в шоке. Ничего не могли рассказать о семье и опрошенные нами соседи по подъезду. «Я ничего о них не знаю», — заявил молодой человек, имеющий квартиру этажом выше. «Я здесь живу недавно, на 9-м этаже, они — на третьем. Ничего не слышала», — рассказала старушка, входившая в подъезд.



Наверняка здесь играли мальчики, с которыми мать, по версии следствия, так жестоко расправилась

Впрочем, дверь одной из квартир второго этажа открыла более осведомленная женщина. У Раисы Г. есть собака, которую нужно выгуливать, и очевидно, это обстоятельство повлияло на то, что она знает о семье Наргизы (так, по данным ряда СМИ, зовут мать) больше других.

— Они купили здесь квартиру два года назад. С соседями особо не общались. Я считаю, что они успешные люди, муж — бизнесмен, жена — домохозяйка. Он пропадал на работе, даже в выходной день его не было дома. А жена занималась детьми, сыновей-близняшек водила в бассейн, да и вообще везде водила: у нее была машина — «Ауди». Мальчики хорошие, воспитанные. О скандалах в семье я не слышала, и в день трагедии — тоже: они вроде нормальные люди. Уже от полиции, когда нас опрашивали, узнала, что она зарезала одного мальчика, второй успел позвонить папе.

Женщина отметила, что соседка всегда казалась ей нормальной, адекватной. «Она не пьяница, скорее всего, у нее помутился рассудок — просто так своих детей не убивают», — предположила она. Она не исключает озвученную версию, что якобы мать сделала это из ревности, поскольку супруг собирался уйти из семьи к другой спутнице.

— В жизни все может быть! Сами знаете, мужчины не проходят мимо интересной женщины. Но это все-таки не повод для того, чтобы убивать детей.



Как следовало из объявления на злополучном подъезде, семья исправно вносила платежи за жилищно-коммунальные услуги

В местном ТСЖ наотрез отказались что-либо говорить о семье. «Комментарии не даем», — заявила одна из работниц, а вторая тут же убежала в соседнее помещение.

Впрочем, как следовало из объявления на злополучном подъезде, семья исправно вносила платежи за жилищно-коммунальные услуги — в списке должников их не было.



Состояние ребенка стабильное

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, глава семейства ранее занимался предпринимательством в Набережных Челнах. В 2014 году зарегистрировал ООО «Образ», которое занималось розничной торговлей косметикой и товарами личной гигиены в специализированных магазинах. Ему принадлежало 85% в уставном капитале фирмы, в которой он также был генеральным директором. На данный момент компания закрыта.

В 2016 году бизнесмен открыл ООО «Медресурс», но через два года продал его другому собственнику. Основной вид деятельности фирмы — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Сейчас глава семейства — совладелец компании ООО «Авиа», специализирующейся на работах в области строительства. Фирма зарегистрирована в Казани 25 февраля 2016 года, но в январе 2020 года регистрирующий орган принял решение об исключении «Авиа» из ЕГРЮЛ.

Напомним, ЧП в Ново-Савиновском районе Казани произошло в воскресенье утром. Как предполагает следствие, мать напала с ножом на двух своих семилетних сыновей, после чего попыталась покончить с собой. Один из мальчиков погиб на месте, второго в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в ДРКБ. Ребенок получил три ножевых ранения в грудь.

Как сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Минздрава РТ Альфия Хасанова, сегодня ребенка переведут из реанимации в профильное отделение больницы. Его состояние врачи оценивают как стабильное, жизни мальчика ничего не угрожает.

Мать ребенка сейчас находится в реанимации городской клинической больницы №7, ее состояние — стабильно тяжелое.

Как сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Минздрава РТ Альфия Хасанова, сегодня ребенка переведут из реанимации в профильное отделение больницы. Фото nurlat-tat.ru

Как сообщают в МВД республики, с заявлением в полицию обратился отец детей. Татарстанское управление Следкома РФ в отношении матери близнецов возбудило уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ — «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух или более лиц». Ведется следствие. По предварительным данным, на такой отчаянный шаг женщину толкнул приступ ревности.