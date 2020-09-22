Дело экс-главврача Казани о спонсировании бизнеса жены закончилось без посадок

За злоупотребления на 2,7 млн суд оштрафовал Васила Зиатдинова на 30 тысяч рублей

Покаялся и вышел из суда несудимым бывший главврач Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана, ныне директор Казанского НИИ того же профиля Васил Зиатдинов. После возбуждения дела он признался — 5 лет оплачивал из бюджета аренду для клиники своей жены. По ходатайству Следкома Советский райсуд Казани освободил его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Ущерб бюджету в 2,7 млн рублей заслуженный врач РФ к тому времени уже погасил.

Центр гигиены получил статус потерпевшего



Пост главврача в Центре гигиены и эпидемиологии РТ Васил Зиатдинов оставил еще осенью 2019-го. Однако остался главным внештатным специалистом-остеопатом Минздрава Татарстана, профессором кафедры неврологии и мануальной терапии Казанской медакадемии и президентом Ассоциации остеопатов Татарстана. А еще получил новое назначение в структуре Роспотребнадзора — возглавил Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии.

Но весной 2020-го в упомянутый выше Центр пришли с проверкой из Казанской природоохранной прокуратуры и обнаружили странную историю с арендой помещений в здании на Сеченова, 17.

Летом по следам прокуроров наведались сотрудники Следкома по РТ, причем интересовались наряду с бюджетным Центром и коммерческим ООО «Медицинский центр Остеопат», которым уже 7 лет руководит и владеет Наиля Зиатдинова — супруга бывшего главврача.

Пост главврача в Центре гигиены и эпидемиологии РТ Васил Зиатдинов оставил еще осенью 2019-го. Фото psbkazan.ru

Муж бизнес-леди в итоге отправился под суд, однако в результате смог сохранить и свободу, и должность. На заседании Советского райсуда Казани следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Раиль Самигуллин (также занимавшийся историей «распила» при оснащении федеральных трасс и делом подполковника полиции Рафаэля Габбазова) заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования Зиатдинова с назначением ему судебного штрафа.

Следователь отметил — преступление чиновник в белом халате совершил впервые, причем из категории средней тяжести. А еще Васил Зиатдинов полностью признал вину и возместил ущерб бюджету в 2 млн 654 тысячи 751 рубль и 78 копеек, которыми ранее проспонсировал за счет бюджета работу частного медцентра.

Чтобы возместить вред государству и очистить совесть подследственный перечислил еще и 20 тысяч рублей на благотворительность — в фонд «Радость детства». Ходатайство представителя Следкома Зиатдинов и его адвокат Игорь Гатауллин в суде не просто поддержали — настаивали на его удовлетворении. Прокурор и представитель потерпевшего Центра не возражали.

Председательствующий судья Сергей Жиляев постановил: дело врача прекратить с назначением судебного штрафа в 30 тысяч рублей, полагая, что с учетом уменьшения «общественной опасности подозреваемого» такая мера послужит задачам защиты и прав и интересов личности и общества. Решение суда уже вступило в силу.

На заседании Советского райсуда следователь Раиль Самигуллин заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования Зиатдинова. Фото Максима Платонова

В чем признался Васил Зиатдинов?

В октябре Василу Билаловичу будет 65. Родился в деревне Адаево Кукморского района, закончил Казанский медуниверситет и в 1979-м получил назначение санврачом в санэпидстанцию Балтасинской райбольницы. Там же через 6 лет стал главврачом, а уже в 1990-м оказался на должности завотделом здравоохранения Елабужского горсовета, откуда через два года десантировался под Казань — на пост главврача республиканского туберкулезного санатория «Обсерватория». Получил диплом Высшей европейской школы остеопатии в Лондоне.

С 1999 по 2007 возглавлял Управление здравоохранения Казани, на котором пришлось и бороться со вспышкой завозной холеры. Затем работал в КГМА. А в 2011-м возглавил Центр гигиены и эпидемиологии РТ.

А уже через 2 года, как установили следователи, решил сделать своей жене подарок — оплатить арендуемые филиалом ее «Медцентра Остеопат» 40 квадратных метров на Сеченова, 17. Но не из своего кармана, а из бюджета. Для чего ввел в заблуждение собственника помещений — директора ООО «НПО «Оптикон» о неких взаимозачетах между «Остеопатом» и Центром гигиены и эпидемиологии РТ, который использовал 200 «квадратов» в том же здании на правах аренды.

В итоге по арендному договору между бюджетным Центром и НПО «Оптикон» были оплачены 240 кв. метров в 2014-м году, 950 кв. м в 2015-м, 1 106 кв. м в 2016-м. Причем в оплату все эти годы включались те самые 40 «квадратов» зиатдиновской клиники. А в 2017-м «бесплатные площади» для «Остеопата» расширились до 90 «квадратов» и соразмерно этому выросла доля бюджетных расходов потерпевшего Центра. Переплата в интересах коммерческой фирмы составила те самые 2,7 млн рублей, которые попавший в дело чиновник возместил в рекордный срок.

С помещениями на Сеченова семья распрощалась, ограничившись площадями на Амирхана. Фото med-osteopat.ru

Заметим, что арендодатель ООО «НПО «Оптикон» является еще и крупным поставщиком приборов ночного видения и обнаружения скрытых видеокамер. Объем госзаказов этого казанского производителя для нужд МВД РФ перевалил за полмиллиарда. В марте текущего года был исполнен полицейский контракт на 35 млн рублей.

У «Остеопата» с поставками для бюджета все скромнее — два контракта по 110 тысяч на услуги медосмотра сотрудников Поволжской академии, где на днях сменился ректор.

Впрочем, по данным «СПАРК-Интерфакс», за 2019-й ООО «Медцентр Остеопат» Зиатдиновой — микропредприятие с численностью в 12 человек — задекларировало выручку в 50 млн рублей и чистую прибыль в 6,1 млн рублей. А ООО «Клиника Остеопат» с тем же профилем, директором и учредителем отразило в отчетах прибыль в 5,4 млн рублей. Также бизнесмен Наиля Зиатдинова является бенефициаром гаражного кооператива «Волна» на улице Чапаева в Казани. С помещениями на Сеченова семья распрощалась, ограничившись площадями на Амирхана.

Сам Васил Зиатдинов на сайте частного медцентра указан в разделе «Наши врачи» со всеми своими регалиями за исключением должности руководителя Казанского НИИ при Роспотребнадзоре. Согласно прайсу «Остеопата», расценки на консультацию у этого заслуженного врача России почти вдвое выше, чем у его коллег по клинике. Детей он принимает за 1 000 рублей, взрослых за 2 000 тысячи. Лечебный сеанс у бывшего главы горздрава Казани обойдется в 3,5 тысячи рублей для детей и в 4,5 тысячи для взрослых. В общем, и в коммерческой клинике попасть на прием к ВИП-доктору могут не все.

...На сайте выпускников Казанского меда указывается, что Зиатдинов много сделал для Универсиады-2013 в Казани в части организации санитарно-эпидемиологического благополучия и биологической безопасности участников соревнований, гостей и жителей города. А еще Зиатдинов поработал в соавторстве с бывшим санврачом РФ Геннадием Онищенко и руководителем управления Роспотребнадзора по РТ Мариной Патяшиной над методическими рекомендациями по лабораторной диагностике инфекций и контролю объектов окружающей среды при проведении массовых мероприятий. Опыт Казани был востребован на Олимпиаде в Сочи.