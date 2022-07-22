В новой штаб-квартире Минздрава раскроют метлахскую плитку и восстановят лепной декор

Все, что придает зданию современный вид, напротив, демонтируют. Например, шахту лифта и подвесные потолки

Проект реконструкции бывшего казанского ГИДУВа, куда в скором времени переедет татарстанский Минздрав, получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Как выяснило «Реальное время», Казанское отделение Дворянского земельного банка, которое было здесь до революции, вернет многие утраченные элементы интерьера. Так, оказалось, что под современными полами в здании сохранилось несколько видов метлахской плитки, произведенной минимум на трех разных керамических заводах (завод Бергенгейма, г. Харьков; завод Дзявульского и Лянге, г. Славянск; завод Mariwil, г. Прага). Проектом предусмотрены демонтаж поздних покрытий полов и реставрация исторической плитки. Также будут восстановлены лестничные марши, парадные залы и лепной декор, а современную отделку: подвесные потолки, линолеум, пластиковые панели и даже шахту лифта — демонтируют.

После реставрации здание вернет административные функции

Заказчиком экспертизы выступило ООО «ПЦ Град», которое подготовило проектную документацию. Экспертизу провели казанские специалисты Ольга Авксентьева и Игорь Нестеренко, а также историк Олег Свиридовский из Омска.

В ходе обследования эксперты выявили наклонные и слабонаклонные трещины в конструкциях наружных и внутренних стен здания. Кроме того, в подвале здания имеются следы увлажнения наружных стен, в помещениях подвала ощущается сырость, что свидетельствует о неисправной горизонтальной и вертикальной гидроизоляции или ее отсутствии.

Проектом предусматривается изменение функционального назначения здания с медицинского учреждения на административное — ранее дом занимал ГИДУВ, в его клиниках принимали и лечили пациентов, а теперь татарстанский Минздрав разместит здесь свой офис. По мнению специалистов, смена функции позволит снизить эксплуатационные нагрузки и обслуживающие их инженерные системы. Приспособление объекта культурного наследия под административное здание исторически связано с первоначально задуманной и спроектированной функцией и позволит максимально сохранить объемно-пространственную структуру памятника.

Цокольный этаж будет совмещать техническую и административную функции, первый и второй — административную. Фото: tatar-inform.ru

Предполагается, что цокольный этаж будет совмещать техническую и административную функции, первый и второй — административную. На втором этаже расположатся общественные пространства — конференц-залы, приемные, зоны ожидания. Данное функциональное зонирование, по мнению экспертов, будет соответствовать историческому планировочному решению. Помещения здания разделены на основные типы: парадные, общественные пространства, приемные кабинеты и кабинеты руководителей, рядовые рабочие кабинеты.



В зоне исторического интерьера попытаются максимально сохранить или восстановить паркетные полы. На первом и втором этажах в числе прочих работ будут изготовлены и установлены люстры по историческим образцам. Предусматривается и восстановление цементно-мозаичных ступеней лестницы.

— Особенно важно сохранить участки с покрытием полов метлахской плиткой, не только в уровне цокольного этажа, но и по зданию в целом, — указали эксперты, — Выяснилось, что первоначально при строительстве здания и позже, в 1914 году, было закуплено несколько видов плитки: при натурных исследованиях удалось обнаружить плитку, произведенную минимум на трех разных керамических заводах (завод Бергенгейма, г. Харьков; завод Дзявульского и Лянге, г. Славянск; завод Mariwil, г. Прага). Проектом предусмотрен демонтаж поздних покрытий полов, уложенных поверх полов с метлахской плиткой, реставрация и консервация сохранившихся фрагментов подлинных полов.

Весь выявленный и вновь обнаруженный лепной декор на потолках подлежит ремонтно-реставрационным работам с целью демонстрации в интерьере. То же самое касается паркета, лестничных маршей. А вот элементы современной отделки будут демонтированы: шахта лифта, пластиковые панели на первом этаже, подвесные потолки и венткоробы.

Проект предполагает и общее благоустройство территории объекта культурного наследия. Будет отреставрирована историческая ограда, организована парковка, облагораживание территории сквера с организацией зоны отдыха для сотрудников. При этом планируется сохранить существующие деревья и кустарники.

В 1925 году учреждение переименовали в Государственный институт усовершенствования врачей имени В.И. Ленина. Фото: pastvu.com

Банк, превратившийся в медучреждение

Двухэтажное здание с высоким цокольным этажом на углу улиц Муштари и Бутлерова появилось в 1914 году. Внешний облик здания выполнен в стиле эклектики с элементами неоклассицизма и уже под влиянием раннего модерна, что проявляется в пропорциях, формах и деталях. Первоначальное назначение здания — банк, этим обусловлена сложность планировочных решений и функциональная насыщенность каждого этажа. По архивным документам хорошо прослеживаются технологические процессы, необходимые для деятельности финансового учреждения, существовавшего в начале XX в.

Однако как банк здание не проработало ни дня, завершение строительства пришлось на Первую мировую войну, так что здесь открыли лазарет на 70 коек. С этого началась медицинская история памятника архитектуры. Здесь лечили раненых в Первую мировую, а затем и в гражданскую войну. В 1920 году здесь был открыт клинический институт, а в 1923 году он был включен в число научных учреждений Наркомздрава РСФСР и переведен из местного бюджета в государственный. В 1925 году учреждение переименовали в Государственный институт усовершенствования врачей имени В.И. Ленина. В 1995 году он был преобразован в академию, в 2003 году академия получила название Казанской государственной академии Минздрава России, в 2016 году была преобразована в филиал Российской медицинской академии непрерывного профобразования.

«Там много чего сохранилось аутентичного»

Казанский краевед, автор книги «Казань из окон трамвая» Алексей Клочков рассказал «Реальному времени» об уникальности этого памятника архитектуры. По его словам, здание строили на совесть с привлечением лучших специалистов.

— Это было одно из немногих суперкомфортабельных зданий в то время. Там все было продумано по последнему слову техники: водяное отопление, принудительная вентиляция, полный набор сантехники, электроосвещение, самое главное, охранные сигнализации. Автономные котлы поставил торговый дом «В. Залесский и В. Чаплин», они могли держать температуру +20 градусов внутри здания даже в тридцатиградусные морозы. Здание знаковое, строилось очень добросовестно, средств на него не жалели, работали очень хорошие мастера.

По мнению Клочкова, это верное решение — сменить функцию здания с медицинского на административное, самое главное, чтобы восстановительные и ремонтные работы не навредили состоянию ОКН.



— Логично, если здание будет административным, это по сути возвращение к истокам. Главное, чтобы хорошо отреставрировали, а не просто налепили что-то новое. Понятно, что все восстановить не удастся, но если получится реставрировать то, что возможно, нужно не торопясь все сделать. Там много чего сохранилось аутентичного, в больницах это очень часто бывает, поскольку такие здания редко ремонтируют. Никто ничего не делает, и с точки зрения сохранения первозданных исторических покрытий, это лучше. В психиатрической больнице тоже все осталось со старых времен. У нас не так много зданий, которые жалко гробить. ГИДУВ — это одно из них.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на реставрацию из республиканского бюджета готовы направить 292 млн рублей. Непосредственно ремонтно-реставрационные работы потребуют более 136,7 млн рублей, почти 117 млн уйдут на инженерные сети. В здании планируется провести работы на системах водоснабжения и водоотведения, отремонтировать систему отопления, установить видеонаблюдение и так далее. Ремонт и реставрацию подрядчику необходимо завершить до 30 декабря 2022 года, следует из документации на портале госзакупок.