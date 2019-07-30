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Садыков: в Татарстане к 2024 году продолжительность жизни должна составить 79 лет

19:26, 30.07.2019 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Садыков: в Татарстане к 2024 году продолжительность жизни должна составить 79 лет
Фото: pixabay.com

Через пять лет, к 2024 году, в Татарстане ожидаемая продолжительность жизни должна составить 79 лет. Об этом сегодня на брифинге в кабмине республики заявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

На брифинге также стало известно, что на повышение продолжительности жизни в Татарстане и снижение смертности, главные цели национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», федеральный бюджет до 2024 года выделит 7 млрд рублей. Из них более 600 млн рублей — на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 1,7 млрд рублей — на борьбу с раком, 2,1 млрд рублей — на развитие детского здравоохранения.

Подробнее — в материале «Реального времени».

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