«В Великую Отечественную школьники навещали раненых в госпиталях — и это было правильно!»

Доброволец Айрат Сабиров призывает поддержать проходящих лечение в Татарстане бойцов СВО. В больницах разводят руками: решает даже не Минздрав, а Минобороны

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Доброволец из Татарстана Айрат Сабиров, которого после тяжелого ранения врачи пока не отпускают на передовую и который занимается отправкой из Казани гуманитарной помощи, загорелся новой идеей: организовать посещения волонтерами и просто неравнодушными гражданами участников СВО из других регионов, которые сегодня лечатся в Татарстане. В материале «Реального времени» — о важной составляющей лечения раненых бойцов и сложностях межведомственного взаимодействия.

«Родные не ко всем могут приехать»



— Я оказался в РКБ по своим делам, пришел на консультацию, а встретил там раненых на СВО, — рассказал «Реальному времени» Айрат Сабиров. — Это в основном те, кого отправили в Казань на долечивание. Их там много — скажем так, далеко не одна-две палаты. Уход, лечение — всем этим ребята обеспечены. А вот навещают мало кого из них, потому что в основном это жители других регионов. Родные не ко всем могут приехать — к единицам. И им вот такого, обычного человеческого внимания недостает, а сами понимаете, это на настроение влияет, а без настроения и лечение, и реабилитация идут хуже.

«Я оказался в РКБ по своим делам, пришел на консультацию, а встретил там раненых на СВО». realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В тот же день Сабиров отправился по магазинам и пекарням, чтобы собрать передачу, и вернулся в РКБ с полными сумками.

— Эчпочмаки и чак-чак пошли бы на ура, я уверен, — говорит он. — Но не приняли у меня передачу. Оказывается, нельзя кому угодно прийти навестить бойцов, которые находятся на лечении в РКБ, и передачи для них «с улицы» не принимают. Но я уже пошел по кабинетам, пытаюсь договориться с руководством больницы, чтобы это стало возможным, чтобы разрешили. И я еще буду ребят навещать, и обязательно с сыном туда приду, пусть учится патриотизму у настоящих защитников Родины. Но это не должно быть разовой историей. Тут надо подходить к делу шире. В Великую Отечественную школьники обязательно навещали раненых в госпиталях — приходили с концертами, с подарками, которые сделали своими руками, читали им. И это было правильно, было очень важно и для бойцов, и для детей. Человек, который был на передовой, получил ранение, а, может быть, руки или ноги лишился, инвалидом стал, должен чувствовать, что это было не напрасно, что его ценят и уважают.

Обеспечить передачами пациентов РКБ — участников СВО, говорит Айрат Сабиров, готовы уже сейчас несколько знакомых ему предпринимателей:

— Они спрашивают, когда можно будет передавать им выпечку, казылык, другие продукты собственного производства. Два-три раза в неделю готовы сами все это привозить.

«Диверсии еще никто не отменял»

Айрат Сабиров говорит, что уже обратился в частном порядке в Министерство образования, к знакомым чиновникам — надеется «пробить» участие школьников в своей затее. Побывал он и в начальственных кабинетах РКБ, чтобы обеспечить взаимодействие двух ведомств. Говорит, что и там, и там обещали подумать, ждет ответов.

На вопрос, как организовать посещение или хотя бы передачу участникам СВО, он ответил, что передачу надо собирать очень ответственно, соблюдая жесткие правила. На все гостинцы должны быть чеки, с датой и местом покупки:

— Это не блажь, а стандартные меры безопасности. В собственноручно испеченных пирожках могут случайно оказаться микробы, потом что, все отделение лечить? А есть вещи и пострашнее — диверсии еще никто не отменял. Мы в зоне военной операции с местными всегда делились едой, гостинцы детям давали, а вот у них нам было строжайше запрещено что-либо брать, потому что мало ли что… И тут должны быть строгие меры предосторожности.

«Я упрямый и привык добиваться своего»

«Реальное время» обратилось в республиканский Минздрав с вопросом, как в ведомстве относятся к инициативе Айрата Сабирова и готовы ли ее поддержать. По получении ответ будет опубликован.

Тем временем свой источник издания в РКБ предупредил: организовать посещения раненых волонтерами и школьниками при всем желании будет непросто, если не невозможно:



— От больницы мало что зависит, потому что в этом случае на местном уровне ничего не решается, границы допустимого определяет Минобороны России.

А в Минобрнауки РТ на вопрос о возможности посещения школьниками раненых ответили:

— Сейчас отделом дополнительного образования отрабатывается график посещений РКБ творческими коллективами, а также согласование с Минздравом даты и места проведения концертных программ для раненых на СВО.

В Минобрнауки направлен запрос о возможности посещения школьниками раненых. realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

Еще одним помощником активиста, не понаслышке знающего, что поднимет дух бойцов, получивших ранения на передовой, в «пробивании» его инициативы может стать филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан.

— Я туда уже обратился, там мой вопрос взяли на контроль, обещали помочь. Я верю, что помогут, — я упрямый и привык добиваться своего.

«Детям надо посещать госпитали»

Что же касается казанцев, которые хотели бы поддержать раненых, то среди знакомых корреспондента уже нашлось несколько человек, готовых в любой момент присоединиться к инициативе Айрата Сабирова.

— А когда и куда можно прийти с передачей? — вопросом на вопрос, как он относится к идее посетить раненых, ответил казанец Николае Бугаев, отслуживший «срочную» еще в 80-х. — Я бы с женой пришел и с внуком, ему 14 лет, и он мечтает стать военным.

«Одно дело, когда мы на уроках рассказываем им про Великую Отечественную войну и говорим про патриотизм на «Разговорах о главном», и совсем другое — когда про патриотизм и главные для каждого человека качества рассказывают им те, кто делом доказал готовность защищать свою Родину». realnoevremya.ru (архив)

Считает правильной инициативу Сабирова и учительница математики из Казани Римма Г.:

— Я бы попросила не называть фамилию, чтобы не получилось, что я говорю от имени школы, где работаю. А мое личное мнение такое: детям надо сейчас посещать госпитали, общаться с ранеными, разговаривать с ними как можно больше, потому что одно дело, когда мы на уроках рассказываем им про Великую Отечественную войну и говорим про патриотизм на «Разговорах о главном», и совсем другое — когда про патриотизм и главные для каждого человека качества рассказывают им те, кто делом доказал готовность защищать свою Родину.