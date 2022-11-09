«В здании горбольницы №5 Челнов ежегодно проводится ремонт»: Минздрав Татарстана ответил Ксении Собчак

Фото: соцсети

Ремонт в горбольнице №5 ведется ежегодно

Министерство здравоохранения Татарстана опровергло пост российской журналистки Ксении Собчак об отсутствии ремонта в челнинской городской больнице №5. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, в здании стационара ремонт проводят ежегодно, а пациенты обеспечены всем необходимым.

— В здании стационара городской больницы №5 Набережных Челнов ежегодно проводится ремонт... На данный момент в приемном покое открыты два санузла, один из них — для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ремонт проверен в 2021 году. На данный момент идет ремонт в палатах, — сообщили в татарстанском Минздраве.

Фото: предоставлено Минздравом Татарстана

В пресс-службе Минздрава Татарстана «Реальному времени» уточнили, что есть только проект новой горбольницы №5, «всего остального пока нет».

Фото: предоставлено Минздравом Татарстана

В ведомстве также напомнили, что в Набережных Челнах продолжается капитальный ремонт инфекционной больницы. На данный момент отремонтировано уже 18 тыс. кв. метров, завершены работы в блоках В1, В2 и Б. Рабочие ведут капремонт блока А.

Также в Минздраве Татарстана добавили, что в 2021 году в Челнах открыли онкологический центр. Финансирование его строительства и оснащения превысило 2 миллиарда рублей. В медучреждении ведется профилактическая работа, диагностика, специализированное лечение, диспансерное наблюдение.

«Денег нет, но вы лечитесь»

Напомним, Ксения Собчак рассказала о состоянии городской больницы №5 в Челнах накануне в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Она написала, что пациенты медучреждения пожаловались ей на грязный туалет, побитый пол и приклеенный выключатель в приемном отделении.

— Сейчас городская больница №5 все равно продолжает работу в старом здании — пациенты, которые в него попадают, жалуются на все. Отзывы прикрепляю. Стоит отметить, что о врачах и медперсонале пациенты в основном отзываются хорошо, — написала Ксения Собчак.

Она заявила, что ремонт в горбольнице №5 не проводили 38 лет. В 2018-м власти решили вместо обновления медучреждения построить новое здание. Приступили к проектированию объекта лишь летом 2021 года — на разработку документации выделили 70 миллионов рублей.

Ксения Собчак также процитировала мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. Он заявил, что быстро новое здание больницы построить не получится, а потому медучреждение «довольно продолжительное время» будет функционировать в старом здании без ремонта.

— Денег нет, но вы лечитесь, — закончила свой пост Ксения Собчак.

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Татьяна Демина