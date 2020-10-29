Главное о коронавирусе на 29 октября: ситуация с койко-местами в Татарстане, локдаун в Германии

Фото: Ринат Назметдинов

Маска клоуна от коронавируса

В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, что в Татарстане охват тестами на COVID-19 составляет 170,7, ЧТО выше нормы в 150 на 100 тыс. населения.

В Татарстане увеличивается доля заразившихся коронавирусом на работе — 51% от общего числа случаев (в сентября — 44%). Зато снижается количество заражений при контактах в быту — 39% (в сентябре — 47%).



Замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в республике расширят перечень объектов, где обязательно ношение масок: кроме мест массового пребывания в нем появятся парковки и лифты.



Фото Максима Платонова

В Татарстане заболеваемость COVID-19 среди детей в 10 раз ниже, чем среди взрослых: доля заболевших детей в республике — 3,4%. Наибольшая заболеваемость зафиксирован у людей в возрасте 40—64 года. Среди лиц старше 65 количество случаев коронавируса выросло в два раза.



В Роспотребнадзоре по РТ заверили, что «ковидный» госпиталь, организованный на базе Университетской клиники КФУ, не представляет угрозы заражения коронавирусом для жителей близлежащих домов: «Туда поступают пациенты уже на реабилитацию, в этой части никакой опасности нет».



С начала учебного года в Татарстане зарегистрировано 111 случаев COVID-19 среди учителей и преподавателей, 37 случаев среди школьников и 23 среди студентов. Всего в учебных учреждениях Татарстана заболеваемость составляет всего 8%.



В Минздраве Татарстана считают, что в Татарстане нет предпосылок для повторения ситуации, случившейся в Омске. По словам главы ведомства, в госпиталях республики обеспечены места для размещения пациентов.



Фото Максима Платонова

С начала пандемии в Татарстане коронавирусом заболели 45 беременных женщин. По словам замминистра здравоохранения РТ — начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, особые осложнения у беременных отсутствуют: «все укладывается в течение заболевания с таким диагнозом».



За последние сутки в РТ подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. Количество летальных исходов в республике достигло 110 за весь период с начала пандемии.



В Альметьевске в ответ на требование надеть в общественном транспорте защитную маску, женщина надела картонную маску клоуна.



Три игрока «Арсенала» Владислав Пантелеев, Юрий Ковалев и Валерий Громыко могут пропустить матч с «Рубином» в Казани. Они сдали сомнительные тесты на коронавирус и находятся на карантине.

На сегодняшний день в «ковидных» отделениях Татарстана заняты 3,5 тыс. коек пациентами с коронавирусом или ОРВИ, сходной по симптоматике с COVID-19. В пресс-службе президента РТ сообщили, что у республики есть ресурсы, чтобы дополнительно открыть еще 1,2 тыс. мест.



Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова воздержалась от анонса возможного ограничения работы общепита в республике: «При соответствующем решении Роспотребнадзор сразу же обнародует его».



«Ковидная» тема для российских врачей под запретом

В России на сегодняшний день проведено более 59,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 553 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 368,2 тыс. человек.



Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что норма о запрете работы общепита и клубов в ночное время носит рекомендательный характер для субъектов России: «Исходя из эпидемиологической ситуации, регионам рекомендовано устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий с 23 до 6 часов утра».



Фото: kremlin.ru

Минздрав России запретил врачам публично высказываться о коронавирусе в целях повышения эффективности информирования граждан о мерах по противодействию COVID-19. Все комментарии или сведения на «ковидную» тему необходимо согласовывать с пресс-службой ведомства по телефону или электронной почте.



На бесплатные лекарства от коронавируса из федерального бюджета регионам планируется направить более 5 млрд рублей. Деньги выделят из стабилизационного фонда и из средств, зарезервированных под выравнивание бюджетов регионов.



В Госдуме предложили не взимать комиссии за переводы в рамках одного банка, и при онлайн-переводах между двумя банками между физическими лицами, пока действуют «коронавирусные» ограничения.



В Москве еще на один месяц продлеваются ограничения из-за коронавируса. Введение новых на сегодняшний день властями столицы не планируется.

Фото Маргариты Головатенко

В Минздраве РФ сообщили, что лекарство от COVID-19 «Фавипиравир» получило постоянную регистрацию в России.

В Благовещенске проведут проверку образовательных учреждений, после того, как учитель одной из школ пожаловался в соцсети, что учителя используют «самодельные ситцевые маски», а ученики гимназии сильно кашляют.

В Роспотребнадзоре выявили коронавирусы у летучих мышей в России, но пока неизвестно, какие именно типы. Исследование животных продлится еще примерно два года.

В Минобрнауки сообщили, что в стране 152 вуза полностью перешли на дистанционное обучение. Также в ведомстве отметили, что большая часть университетов использует смешанный формат проведения занятий.

Актер Гоша Куценко выписался из больницы, после двух недель борьбы в болезнью. Он поблагодарил врачей и призвал россиян носить маски.

Европа постепенно возвращается к карантину

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 44 483 775 человека, 1 174 053 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 857 785). На второй строчке — Индия (8 040 203), на третьей — Бразилия (5 468 270). Россия на четвертом месте (1 553 028), на пятом — Франция (1 280 215).



Больше всего смертей зафиксировано в США (227 700). За ними следуют Бразилия (158 456), Индия (120 527), Мексика (90 309) и Великобритания (45 765).

Для иностранных туристов могут вновь закрыть границы Турции из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщили накануне СМИ. В ноябре-декабре там планируется ввести новые ограничения как для местных жителей, так и для приезжих. В частности, может быть введен комендантский час по выходным и ограничены междугородние и международные поездки.



С 30 октября во Франции вновь вводится режим самоизоляции. Он продлится как минимум до 1 декабря. Закрываются все заведения общепита и некоторые коммерческие предприятия. Каждые 15 дней в стране будет рассматриваться «эволюция эпидемии».

В Германии со 2 ноября вводится карантинный режим: нахождение вне дома будет разрешено только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства. Максимально на улице смогут собираться 10 человек. В стране закроются театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, отели и общепит, кроме обслуживания навынос. Школы и детсады продолжат работу в условиях «улучшенных гигиенических требований».



В Израиле город Эйлат и регион Мертвого моря объявлены «зелеными туристическими зонами»: израильтяне смогут въехать при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного за 48 часов до поездки.

израильтяне смогут въехать при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного за 48 часов до поездки. В следующем году Бостонский марафон, проходящий каждый третий понедельник апреля в штате Массачусетс (США), из-за коронавируса пройдет осеню 2021 года. Его переносят впервые за 124 года.

Мэр Киева Виталий Кличко, заразившийся COVID-19, сообщил, что держится бодро и чувствует себя неплохо, хотя и не чувствует запахи.

В Индии продлили запрет на осуществление международных коммерческих авиарейсов до 30 ноября. Ограничение не затрагивает международные грузовые перевозки и рейсы по специальному разрешению.

Татьяна Демина