Главное о коронавирусе на 12 ноября: рост коллективного иммунитета в Татарстане и неготовность прививаться

В Татарстане вырос коллективный иммунитет

За последние сутки в Татарстане подтвердились 59 новых случаев коронавируса, из них два завозных, остальные — контактные. 10 человек госпитализировано, 49 получают лечение на дому. Таким образом, на утро 12 ноября в республике выявили уже 9 044 случаев заражения COVID-19.



Выздоровели в республике за весь период 7 979 человека, в том числе 46 за минувшие сутки. Умерли 117 пациентов.

По данным опроса Superjob.ru, 60% жителей Казани не готовы сделать прививку от коронавируса. 16% казанцев выразили готовность к вакцинации, еще 24% склоняются к ее необходимости, но однозначного решения пока не приняли.

В КФУ объяснили поведение людей, которые не носят маски тем, что эксперты часто меняют свое мнение об этом средстве индивидуальной защите: пока нет 100%-х доказательств эффективности масок, не все люди будут мириться с неудобствами их ношения.

Фото Максима Платонова

Инспекторы Госстройнадзора РТ проверили 1 014 объектов строительства на соблюдение мер профилактики COVID-19: выписано 30 административных штрафов, шесть дел передано в суд.

В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса: умер 51-летний мужчина, госпитализированный с внебольничной пневмонией.

В Минздраве РТ на жалобу о состоянии «ковидного» госпиталя при при больнице №16 Казани ответили, что на видео показаны коридоры и подсобные помещения. Палаты находятся в хорошем состоянии.



В Татарстане за последние два месяца судебные приставы взыскали штрафов за отсутствие масок на 8,2 млн рублей. Штрафы выписывались гражданам за отсутствие масок или перчаток и организациям, в которых не проверяли температуру сотрудников или не имели дезинфицирующих средств.



Фото Ильи Репина

По данным Роспотребнадзора, уровень коллективного иммунитета в Татарстане оценивается в 40-46%. Самый высокий процент (65%) зафиксирован в Красноярском крае.

Увеличение коечного фонда для «ковидных» пациентов

За последние сутки в России выявлен 21 608 новый случай коронавируса, выздоровели 18 811 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 858 568 человек, а выздоровевших — до 1 388 168 человек.



Зафиксировано 439 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 32 032 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 66,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 591 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 439 617 человека.

По данным промежуточных пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V», она эффективна на 92%.

Фото mos.ru

В Минздраве РФ сообщили, что в регионах откроют кол-центры и телемедицинские консультации для пациенты с коронавирусом, проходящих лечение на дому.



Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян сообщил, что в 15 регионах России зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5—2 раза. Популяционный иммунитет к коронавирусу сейчас составляет от 5,1% до 65,3%.



Футболисты сборной России Александр Ерохин, Антон Заболотный и Даниил Лесовой получили сомнительный результат теста на COVID-19. Медицинский штаб сборной проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по дальнейшим действиям относительно игроков.



В Москве из-за ограничительные мер на неопределенное время перенесли зимние ледовые шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» и «Руслан и Людмила».

Правительство обязало регионы России до 16 ноября создать коечный фонд для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами тех, кто лечится на дому.

В Минздраве сообщили, что более шести тысяч россиян с коронавирусом находятся в реанимациях. На искусственной вентиляции легких находится 2,6 пациентов.

В Кузбассе медработник заразился коронавирусом после пяти-шести суток после прививки первой дозой двухкомпонентной вакцины.

Директор центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что трудности борьбы с COVID-19 в России заключаются в том, что заболевание имеет множество локальных очагов.

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга перейдут на дистанционное обучение с 13 ноября до 6 февраля 2021 года.

Министерство здравоохранения РФ увеличило стоимость ведения медиками пациента с внебольничной пневмонией в два раза.

В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора не исключили, что Россия может закупить у других стран вакцину от коронавируса, чтобы у граждан при прививке был выбор препарата.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян минимизировать в новогодние выходные контакты и провести праздники с семьей.

С 14 ноября в Санкт-Петербурге для ряда категорий населения приостанавливают диспансеризацию и профилактические медосмотры.

Как заставить антипрививочников сделать вакцину

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 52 129 134 человек, 52 129 134 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (10 401 132). На второй строчке — Индия (8 683 916), на третьей — Бразилия (5 747 660). Франция на четвертом месте (1 914 918), на пятом — Россия (1 822 345).



Больше всего смертей зафиксировано в США (241 801). За ними следуют Бразилия (163 368), Индия (128 121), Мексика (96 430) и Великобритания (50 457).



Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса может закончится, когда примерно 70% населения планеты будут вакцинированы.



Январские фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 3,37% — до $45,05 за баррель впервые со 2 сентября. Эксперты связывают это с итогами выборов США, и успешными результатами испытаний западной вакцины от коронавируса — компании BioNTech и Pfizer.



Два футболиста сборной Грузии получили положительный результат теста на коронавирус: хавбек турецкого «Коньяспора» Леван Шенгелия и полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

В ВОЗ уверены, что в случае, если вакцина от коронавируса покажет свою безопасность, антипрививочники могут изменить сове мнение о необходимости вакцинироваться. Также в организации заявили, что вакцина от гриппа не спасет от COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский проходит лечение от COVID-19 в клинической больнице «Феофания» со специально оборудованным кабинетом, где он проводит совещания.

В ВОЗ объяснили, что COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, но коронавирус вызывает потерю чувства вкуса и обоняния и одышку. В тяжелой форме могут наблюдаться потеря аппетита, боль в груди, температура выше 38 градусов и спутанность сознания.

В США за последние сутки зарегистрировано 145 835 случаев COVID-19. Это новый суточный рекорд.

Татьяна Демина