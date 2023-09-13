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В Татарстане назначили нового главного детского внештатного отоларинголога

11:12, 13.09.2023
В Татарстане назначили нового главного детского внештатного отоларинголога
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Главным детским внештатным отоларингологом Министерства здравоохранения Татарстана назначили Елену Лучкину. Она работает врачом-отоларингологом в ДРКБ и занимает пост заведующей оториноларингологическим отделением, информирует пресс-служба больницы.

Елена Лучкина награждена почетной грамотой и благодарностью от ДРКБ, почетной грамотой от республиканского Минздрава и благодарственным письмом от председателя Госсовета Татарстана.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Напомним, до этого должность главного детского внештатного отоларинголога в Татарстане занимал доцент кафедры КГМА Виктор Рафаилов. Он является кандидатом медицинских наук.

Елена Лучкина — хирург-отоларинголог с большим стажем. В ДРКБ она пришла сразу после института, в середине девяностых. Она признается, что любит свое дело вместе со всеми неприятными его моментами. А когда ребенок уходит из отделения здоровым, когда все прошло, как должно было, доктор испытывает радость, не сравнимую, по ее словам, ни с чем. Ее портрет — в «Реальном времени».

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Айрат Назипов
ОбществоВластьМедицина Татарстан Министерство здравоохранения Республика ТатарстанДетская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Татарстана

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