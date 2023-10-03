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Более полумиллиона татарстанцев старше трудоспособного возраста прошли профилактические мероприятия

10:58, 03.10.2023
Более полумиллиона татарстанцев старше трудоспособного возраста прошли профилактические мероприятия
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день более полумиллиона жителей старше трудоспособного возраста прошли профилактические мероприятия в поликлиниках. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев на брифинге в Кабмине.

— У нас на сегодняшний день лица старше трудоспособного возраста — женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет — всего 523 821 человек прошел профилактические мероприятия, — сказал он.

Альмир Абашев заявил, что врачи выявили у этих татарстанцев ряд тяжелых заболеваний. Всего им поставили порядка 38 тысяч новых диагнозов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане насчитывается почти 967 тысяч жителей старше трудоспособного возраста. На них приходится 24,2% от общей численности населения.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан Министерство здравоохранения Республика ТатарстанАбашев Альмир Рашидович

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