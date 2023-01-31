Рустам Минниханов освободил Марата Садыкова от должности министра здравоохранения Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов освободил Марата Садыкова от должности министра здравоохранения республики в связи со смертью. Указ датирован 30 января 2023 года.

— Освободить Садыкова Марата Наилевича от должности министра здравоохранения Татарстана в связи со смертью, — гласит текст документа.

Марат Садыков умер 29 января на 54-м году жизни. 27 января он отметил свой 53-й день рождения.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министерство здравоохранения Татарстана возглавлял с февраля 2018 года. До этого на протяжении десяти лет он был главным врачом городской клинической больницы №7 Казани.



Церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым состоялась в Казани накануне. Почтить память и выразить свои соболезнования приехали президент республики Рустам Минниханов, первый президент РТ, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и другие официальные лица.

Марата Садыкова похоронили на кладбище в казанском поселке Мирный. Подробности — в репортаже «Реального времени».

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Маргарита Головатенко